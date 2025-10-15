জুবিনৰ মৃত্যুৰ লেহেমীয়া তদন্তত অতিষ্ঠ হৈ চাকৰি এৰিলে চিকিৎসকে

জুবিনৰ মৃত্যুৰ লেহেমীয়া তদন্তত অতিষ্ঠ হৈ চাকৰি এৰিলে চিকিৎসকে
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনে । এইবাৰ চাকৰি এৰিলে চিকিৎসকে ।
লখিমপুৰ: অসমৰ প্ৰতিজনৰেই এতিয়া এটাই দাবী, 'জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত আৰু ন্যায়' । বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰে উত্থাপন কৰিছে দাবী । তাৰ মাজতে মঙলবাৰে লখিমপুৰত এজন চিকিৎসকে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি গ্রহণ কৰে । তেওঁ কেতবোৰ প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ লেহেমীয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসন্তুষ্ট এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে লোকজনে ।
জিলাখনৰ ইছলামপুৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ মৃণ্ময় হাজৰিকাই যুটীয়া সঞ্চালকক মঙলবাৰে অব্যাহতি পত্ৰ প্ৰদান কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ অব্যাহতি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে । লখিমপুৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ বিমান শৰ্মাই চিকিৎসকগৰাকীৰ অব্যাহতি পত্ৰ গ্রহণ কৰাৰ বিপৰীতে সমগ্র দিনটো তেওঁক বুজনি দিয়ে । পিছে নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ ৰয় চিকিৎসকগৰাকী ।
অৱশেষত চিকিৎসকগৰাকীৰ অব্যাহতি পত্ৰ গ্রহণ কৰাৰ বিকল্প নাথাকে যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ । অব্যাহতি পত্ৰ প্ৰদান কৰি ডাঃ মৃণ্ময় হাজৰিকাই সাংবাদিকৰ আগত কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সন্তষ্ট নহয় । এজন সচেতন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে, এগৰাকী বিজ্ঞানৰ ছাত্র হিচাপে কিছু কথা সুধিবলগীয়া আছে । ফৰেনচিক মেডিচিনৰ বিষয়ো কিছু পঢ়ি আহিছোঁ । সাত বছৰৰো অধিক সময় চিকিৎসক হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"চৰকাৰৰ ওপৰত মোৰ আস্থা আছে । কিন্তু কিছু কথা সুধিবলগীয়াও আছে। ছিংগাপুৰত য'ত ঘটনাটো ঘটিল তাৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় তদন্ত কৰিছিল । সেই ৰিপ'ৰ্ট আমি কেতিয়া পাম ? এনে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে । জুবিন অসমক ভাল পোৱা এজন শিল্পী । তেওঁক আমি ভাল পাওঁ । তেওঁৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত লাগিবই ।"