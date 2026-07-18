মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন: মৰিগাঁৱত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা এগৰাকী চিকিৎসকৰ
সমাজৰ অনগ্ৰসৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই আগবঢ়াই অহা সেৱাই এক নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।
Published : July 18, 2026 at 3:34 PM IST
মৰিগাঁও : সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্থানত থাকিও যে মানৱ সেৱাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰে, সেই কথাকে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকে ।
নিজৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু উদাৰ ব্যক্তিত্বৰে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই ।
চিকিৎসা সেৱাৰে জয় কৰিছে সহস্ৰাধিকৰ হৃদয়
মৰিগাঁৱৰ ‘স্পন্দন অপটিকেল’ৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ডাঃ ডেকাই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চকু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
কেৱল পৰীক্ষাই নহয়, আধুনিক পদ্ধতিৰে ছানিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Cataract Surgery) আৰু চৰকাৰী ‘আয়ুষ্মান কাৰ্ড’ৰ জৰিয়তে যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সুবিধা প্ৰদান কৰি তেওঁ সমাজৰ প্ৰতি থকা নিজৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিছে ।
তেওঁ কয়, "মই চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সময়ৰ পৰা সময়ে সময়ে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰি আহিছো ৷ বৰ্তমান বহুতৰে চকু সমস্যাই দেখা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে পইচাৰ অভাৱৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া নহয়, তাৰবাবে মই তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছো ৷"
সমাজৰ বাবে এক অনুকৰণীয় উদাহৰণ
বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ যুগত ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাৰ এই অপৰিচিত অথচ মহানুভৱ ব্যক্তিত্বই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে । কেৱল অৰ্থ উপাৰ্জনত গুৰুত্ব নিদি, আৰ্তজনৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা তেওঁৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াস সমগ্ৰ সমাজৰ বাবে অনাগত দিনত এক অনুকৰণীয় আৰু প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ হৈ ৰ'ব বুলি সচেতনমহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টান্ত, অধ্য়াপক দম্পত্তিৰ জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দান