ETV Bharat / state

মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন: মৰিগাঁৱত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা এগৰাকী চিকিৎসকৰ

সমাজৰ অনগ্ৰসৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই আগবঢ়াই অহা সেৱাই এক নতুন আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।

FREE HEALTHCARE
চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্থানত থাকিও যে মানৱ সেৱাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰে, সেই কথাকে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকে ।

নিজৰ ব্যতিক্ৰমী আৰু উদাৰ ব্যক্তিত্বৰে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই ।

চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকা (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসা সেৱাৰে জয় কৰিছে সহস্ৰাধিকৰ হৃদয়

মৰিগাঁৱৰ ‘স্পন্দন অপটিকেল’ৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা চকু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ডাঃ ডেকাই বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চকু পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

কেৱল পৰীক্ষাই নহয়, আধুনিক পদ্ধতিৰে ছানিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Cataract Surgery) আৰু চৰকাৰী ‘আয়ুষ্মান কাৰ্ড’ৰ জৰিয়তে যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক বিনামূলীয়া চিকিৎসা সুবিধা প্ৰদান কৰি তেওঁ সমাজৰ প্ৰতি থকা নিজৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিছে ।

তেওঁ কয়, "মই চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ সময়ৰ পৰা সময়ে সময়ে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰি আহিছো ৷ বৰ্তমান বহুতৰে চকু সমস্যাই দেখা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে পইচাৰ অভাৱৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া নহয়, তাৰবাবে মই তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছো ৷"

সমাজৰ বাবে এক অনুকৰণীয় উদাহৰণ

বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়ীকৰণৰ যুগত ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকাৰ এই অপৰিচিত অথচ মহানুভৱ ব্যক্তিত্বই সকলোকে আপ্লুত কৰিছে । কেৱল অৰ্থ উপাৰ্জনত গুৰুত্ব নিদি, আৰ্তজনৰ সেৱাত ব্ৰতী হোৱা তেওঁৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াস সমগ্ৰ সমাজৰ বাবে অনাগত দিনত এক অনুকৰণীয় আৰু প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ হৈ ৰ'ব বুলি সচেতনমহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টান্ত, অধ্য়াপক দম্পত্তিৰ জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দান

TAGGED:

বিশেষভাৱে সক্ষম
ডাঃ মধুস্মিতা বৰুৱা ডেকা
মানৱ সেৱা
ইটিভি ভাৰত অসম
FREE HEALTHCARE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.