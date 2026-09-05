ETV Bharat / state

শিক্ষক দিৱস বিশেষ: "আমাৰ সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক নৈতিকতা আৰু জীৱনমুখী আছিল"

আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অতীতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যসমূহকলৈ মহানগৰীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষকৰ মতামতেৰে কুলগীতা সাউদৰ এক প্ৰতিবেদন ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 10:15 AM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি মহান শিক্ষাবিদ ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ পবিত্ৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পবিত্ৰ এই ক্ষণত আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু অতীতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যসমূহক লৈ মহানগৰীৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষকৰ মতামত লৈ যুগুত কৰা হৈছে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ তুলনাত সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ পৰিছে । বৰ্তমান সময় কৃটিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আৰু নতুন শিক্ষানীতি (এনইপি)-ৰ । এসময়ত যি শিক্ষা কেৱল কিতাপ, চক আৰু ডাষ্টাৰৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল, সেয়া আজি স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম, অডিঅ’-ভিডিঅ’ মাধ্যম আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ স্পৰ্শত আধুনিক হৈ পৰিছে ।

A discussion about the main differences between the modern education system and the education system of the past
তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মল্লিকা দেৱী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মল্লিকা দেৱীয়ে কয়,"জীৱ-জগতৰ পৰম সত্যই হ'ল পৰিৱৰ্তন । স্বাভাৱিকতেই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতো পৰিৱৰ্তন আৱশ্যম্ভাৱী । আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত পৰিৱৰ্তনৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি পঢ়া আশীৰ দশকৰ লগত তুলনামূলক কথাহে ক'ব পাৰিম ।"

তেওঁ কয়,"আমাৰ সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক নৈতিকতা আৰু জীৱনমুখী আছিল । সেই বিচাৰত বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক বিজ্ঞানভিত্তিক আৰু প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ । আমাৰ সময়ত শিক্ষকসকলৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কত ভয়ৰ লগতেই সন্মান আছিল । আমি আমাৰ শিক্ষাগুৰুৰ পৰা যঠেষ্ট দুৰত্ব বজাই ৰাখিছিলোঁ । কিন্তু আজিকালি সেই দুৰত্ব অৱসান ঘটিছে ।"

অতীতৰ আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ তুলনা কৰি তেওঁ কয়,"আনহাতে আমাৰ দিনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞানৰ উপৰিও সততা, বিনম্ৰতা, জ্যেষ্ঠক সন্মান আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এক গভীৰ সন্মান আৰু বিশ্বাসৰ সম্বন্ধ আছিল, যিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় কৰিছিল । আমি ভাবো যে এই ইতিবাচক কথাখিনি আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভূক্ত হোৱা প্ৰয়োজন ।"

বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰশংসা কৰি মল্লিকা দেৱীয়ে কয়,"বৰ্তমানৰ প্ৰযুক্তিয়ে শিক্ষাক অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু সাৰ্বজনীন কৰি তুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আধুনিক বিশ্বৰ বাবে যোগ্য কৰি গঢ়ি তুলিছে । ইণ্টাৰনেট আৰু অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে বহি নিজৰ সুবিধাজনক সময়ত পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ মানসম্পন্ন পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী, ই-বুক, গৱেষণা পত্ৰ আৰু শৈক্ষিক ভিডিঅ’সমূহ এটা ক্লিকতেই উপলব্ধ । কেৱল পাঠ্যপুথিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ যাবলৈ ই সহায় কৰে ।"

প্ৰযুক্তিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কৰা সহায়ৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ শিকাৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ । ৰেকৰ্ড কৰা ক্লাছ বা টিউটৰিয়েলৰ সুবিধা থকাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সুবিধাজনক গতিত পাঠ পুনৰাবৃত্তি কৰি চাব পাৰে । ডিজিটেল ফ’ৰামৰ জৰিয়তে সহপাঠীসকলৰ সৈতে একেলগে প্ৰজেক্ট কৰা, আলোচনা কৰা আৰু সন্দেহ দূৰ কৰা সহজ হৈ পৰিছে । বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই জ্ঞান আৰু তথ্য আহৰণৰ বহু পথ মুকলি কৰিলেও ইয়াৰ কেতবোৰ নেতিবাচক দিশ ৰৈ গৈছে ।"

বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নেতিবাচক দিশসমূহ আঙুলিয়াই দি তেওঁ কয়,"​বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তে তথ্য মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱাৰ ওপৰতহে জোৰ দিয়ে । ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু মৌলিক চিন্তাৰ বিকাশ বাধাপ্ৰাপ্ত হয় । ​তাৰোপৰি অত্যাধিক প্ৰতিযোগিতা, অভিভাৱকৰ উচ্চাকাংক্ষা আৰু বৃহৎ পাঠ্যক্ৰমৰ বোজাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"পাঠ্যপুথিৰ তাত্ত্বিক ধাৰণাবোৰ বাস্তৱ জীৱন আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোগৰ অভাৱত ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতো বহু যুৱক-যুৱতী নিবনুৱা হৈ থাকিব লগা হয় । ​অনলাইন আৰু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চহৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ মাজত এক স্পষ্ট ব্যৱধান গঢ় লৈ উঠিছে । প্ৰতিজন শিশুৰ মেধা আৰু আগ্ৰহ পৃথক । কিন্তু সকলোকে একেটা পৰীক্ষা পদ্ধতি আৰু স্কেলত মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে কলা, ক্ৰীড়া বা অন্যান্য দিশত আগ্ৰহী প্ৰতিভাসমূহ আগবাঢ়ি যোৱাত বাধাৰ সম্মুখীন হয় ।"

অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়,"শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কটোৰ পৰিবৰ্তন হৈছে ।​ পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমানৰ এই সম্পৰ্কত দেখা পোৱা মূল পাৰ্থক্যসমূহ হৈছে পূৰ্বে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এক গভীৰ সন্মানৰ লগতে ভয় বা দূৰত্বৰ ভাৱ আছিল । কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষকসকল আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কটো অধিক বন্ধুত্বপূৰ্ণ ।"

শিক্ষকৰ ভূমিকা প্ৰসংগত,"আগতে শিক্ষাদান ব্যৱস্থা কেৱল 'শিক্ষক-কেন্দ্ৰিক' আছিল, য'ত শিক্ষকে কোৱা কথাই আছিল শেষ কথা । বৰ্তমান আলোচনা আৰু যুক্তি-তৰ্কক গুৰুত্ব দিয়া হয় ।​ পূৰ্বতে জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰধান বা একমাত্ৰ উৎস আছিল শিক্ষক । এতিয়া ইন্টাৰনেট, গুগল আৰু এআই (AI)-ৰ বাবে তথ্য সকলোৰে হাতৰ মুঠিত । সেইবাবে শিক্ষকৰ ভূমিকা এতিয়া এজন পথপ্ৰদৰ্শকলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে ।"

তেওঁ কয়,"শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাণিজ্যিকীকৰণৰ ফলত আগৰ সেই আত্মিক আৰু নিস্বাৰ্থ গুৰু-শিষ্যৰ বান্ধোনটো হ্ৰাস পাই কিছু পৰিমাণে সেৱা গ্ৰহণ আৰু প্ৰদানৰ দৰে পেচাদাৰী ৰূপ লৈছে । বাহ্যিক নীতি-নিয়ম, প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ বহুখিনি সলনি হৈছে যদিও, এজন প্ৰকৃত শিক্ষকৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতি থকা মৰম, দায়িত্ববোধ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষকৰ প্ৰতি থকা কৃতজ্ঞতাৰ মূল ভাৱটো আজিও অক্ষুণ্ণ আছে ।"

শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্য প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"শিক্ষক দিৱস কেৱল শিক্ষাগুৰুক সন্মান জনোৱাৰ দিনেই নহয়, ই শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজৰ এনাজৰীডাল অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক বিশেষ উপলক্ষ্য । ​কেৱল পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পোৱাটোৱেই তোমালোকৰ একমাত্ৰ শিক্ষা নহয়, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পৰা নতুন কথা শিকা আৰু তাক মানব জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাটোহে প্ৰকৃত শিক্ষা ।​ ​শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক-এই তিনিটা স্তম্ভৰ সমন্বয়েৰেহে এটা সুন্দৰ, সুস্থ আৰু জ্ঞানদীপ্ত ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা সম্ভৱ ।"

A discussion about the main differences between the modern education system and the education system of the past
কামৰূপ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এচআৰ দেৱী (ETV Bharat Assam)

শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কামৰূপ একাডেমী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এচআৰ দেৱীয়ে কয়,"পুৰণা শিক্ষা ব্যৱস্থা (১০+২) পাঠ্যপুথিৰ কথা বোৰ মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে নতুন শিক্ষা পদ্ধতিত (৫+৩+৩+৪) সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা আৰু প্ৰায়োগিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে জনাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । আগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ, দেহ, মন আধ্যাত্মিকতা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল গুৰু-শিষ্যৰ পৰম্পৰাৰ জৰিয়তে । এই পৰম্পৰা নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি থকা ভাল বুলি ভাবোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়,"বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ প্ৰয়োগে শিক্ষাক দুৰ-দূৰণিলৈ সহজতে সম্প্ৰসাৰণ হোৱাত সহায় কৰিছে, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ত থকা মানুহে নিজৰ সময় সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষাগ্ৰহণক সুবিধা পাইছে ।"

স্মাৰ্টফোন, ইণ্টাৰনেট আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত ভাল আৰু বেয়া, দুই ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ যিমানে কমাব পাৰি সিমানে ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ । বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এতিয়ালৈকে অৰ্হতা সম্পন্ন নাগৰিক উলিয়াবলৈ ভালকৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা আৰু কৰ্ম ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হোৱা জ্ঞানৰ মাজত এতিয়াও বৃহৎ তফাৎ আছে ।"

শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"আগৰ দৰে শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি নাভাবোঁ । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আগমন, পৰীক্ষাৰ চাপ, ব্যস্ত কাৰ্যসূচী আদিয়ে এই সম্পৰ্কৰ অবনতি ঘটাইছে । বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শৃংখলা, নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা যথেষ্টভাৱে দিয়া হৈছে বুলি নাভাবোঁ । বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰা বুলি ভাবোঁ ।"

তেওঁ কয়,"নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ ভূমিকা অকল পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা দিয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পথ প্ৰদৰ্শক হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । পুৰণা শিক্ষা ব্যৱস্থা, নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এক সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে ভবিষ্যতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হোৱাটো ভাল বুলি ভাবোঁ ।"

A discussion about the main differences between the modern education system and the education system of the past
সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক তত্বাৱধায়ক হিমাংশু নাথ (ETV Bharat Assam)

সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক তত্বাৱধায়ক হিমাংশু নাথে এই সন্দৰ্ভত কয়,"পূর্বৰ শিক্ষা আছিল শিক্ষককেন্দ্রিক আৰু বর্তমানত শিক্ষা ছাত্ৰকেন্দ্রিক ।‌ য'ত শিক্ষকজন এজন পথ প্রদর্শক । বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই ছাত্র-ছাত্রীসকলক সহজে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে যিকোনো বিষয়ক তথ্য সহজতে লাভত সহায় কৰিছে । ঘৰতে থাকি অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে । ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সহজে জটিল বিষয়বোৰ বুজিব পাৰে ।"

প্ৰযুক্তিৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে তেওঁ কয়,"তদুপৰি স্মার্টফোন, ইন্টাৰনেট আৰু সামাজিক মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীৰ ওপৰত ইতিবাচক আছে নেতিবাচক দুয়োধৰণে প্রভাৱ পেলাইছে । ইতিবাচক প্রভাৱ বুলিলে আমি ঘৰত বহিয়েই বিভিন্ন বিষয়ক তথ্য লাভৰ সুবিধা, কম খৰচ কম সময়তে যিকোনো বিষয়ক জ্ঞান লাভক সুবিধাৰ কথা কব পাৰোঁ । আনহাতে নেতিবাচক দিল বা প্রভাৱৰ কথা ক'লে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য ক্ষতিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ।"

এই প্ৰসংগতে তেওঁ কয়,"বহুসময় ধৰি ম'বাইল বা কম্পিউটাৰ লেপটপ চাই থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীক চকুৰ সমস্যাত ভোগাৰ লগতে মানসিক চাপ বৃদ্ধি হয় । মূল বিষয়ক পৰা আঁতৰি বহু সময়ত ছাত্র-ছাত্রীয়ে অদৰকাৰী ভিডিঅ' চাই অসামাজিক কামতো লিপ্ত হোৱা দেখা যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"বর্তমান শিক্ষাৰ আটাইতকৈ চিন্তনীয় নেতিবাচক দিশসমূহ হৈছে-নৈতিক মূল্যবোধক অৱক্ষয়, অত্যাধিক মানসিক চাপ, শৃংখলাবদ্ধতাৰ অভাৱ, পৰীক্ষাত প্রাপ্ত নম্বৰ লৈ প্রতিযোগিতা । আনহাতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীক সম্পর্কত অহা পৰিৱৰ্তন হ'ল আগতে শিক্ষক আৰু ছাত্রক সম্পর্ক পিতা-পুত্রৰ দৰে আছিল কিন্তু এতিয়া এই সম্পর্ক বন্ধুৰ দৰে হৈ পৰিছে । আজিকালি ছাত্রই ভুল কৰিলে শিক্ষকে কোনো ধবণক শাৰীৰিক শাস্তি দিব নোৱাৰে । বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যাৰ ব্যৱহাৰে ছাত্র আছে শিক্ষকৰ মাজত আবেগিক বন্ধন নাইকিয়া কৰিছে ।"

তেওঁ কয়,"বর্তমানৰ শিক্ষার্থীসকলও মাজত শৃংখলা, নৈতিকতা মুল্যবোধৰ শিক্ষা যথেষ্টভাৱে দিয়া হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি । বর্তমান প্রতিযোগিতাত পৰীক্ষাত প্রাপ্ত নম্বৰত ওপৰতে অধিক গুৰুত্ব প্রদান কৰা হয় । ফলত ছাত্র-ছাত্রীৰ মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক আদি দিশৰ বিকাশত গুৰুত্ব কমি অহা পৰিলক্ষিত হয় । নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্ৰকেন্দ্রিক য'ত শিক্ষকৰ ভূমিকা এজন সহায়ক বা পথপ্রদর্শক । বর্তমান শিক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীও সর্বাংগীন বিকাশষ বাবে প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ ওপত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে ।"

ভৱিষ্যত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ভৱিষ্যতে শিক্ষা ব্যৱস্থা দক্ষতাভিত্তিক হোৱা উচিত য'ত নম্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি ছাত্ৰ-ছাত্রীৰ বাস্তৱ জীবনৰ উপযোগী দক্ষতা গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিয়া হয় । ছাত্র-ছাত্রীৰ মানসিক চাপ হ্রাস কৰি এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে । আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে মূল্যবোধ, নৈতিকতা আছে সমাজত প্রতি দায়বদ্ধতাৰ লগতে সমাজ সচেতনা আদিৰো জ্ঞান দিয়া উচিত ।"

A discussion about the main differences between the modern education system and the education system of the past
অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ৰুণিমা শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ৰুণিমা শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"পূৰ্বৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত শৃংখলা, অধ্যৱসায়, শিক্ষকক সন্মান আৰু পাঠ্যপুথিকেন্দ্ৰিক অধ্যয়নৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । শিক্ষাৰ্থীসকলে সীমিত সা-সুবিধাৰ মাজতো অধ্যয়নৰ প্ৰতি যথেষ্ট মনোযোগী আছিল । আনহাতে, বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধিক প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ, শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক আৰু দক্ষতাভিত্তিক হৈছে । এতিয়া কেৱল কিতাপৰ জ্ঞান নহয়, সৃষ্টিশীলতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, ডিজিটেল জ্ঞান আদিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় । অৱশ্যে এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে কিছুমান নতুন প্ৰত্যাহ্বানো আহিছে ।"

তেওঁ কয়,"আগৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শৃংখলা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, অধ্যৱসায়, শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ আন্তৰিক সম্পৰ্ক, নৈতিক শিক্ষা আৰু মূল্যবোধ বৰ্তমানৰ শিক্ষাতো বজাই ৰখা অতি প্ৰয়োজনীয় । প্ৰযুক্তি আহিলেও পৰিশ্ৰমৰ বিকল্প নাই । শিক্ষাৰ্থীক কেৱল ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ নহয়, এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলাটো শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য হোৱা উচিত ।"

প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসংগতে তেওঁ পুনৰ কয়,"প্ৰযুক্তিয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ তথ্য, ডিজিটেল কিতাপ, ভিডিঅ’, শিক্ষামূলক এপ আৰু অনলাইন পাঠ সহজে লাভ কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ স্মাৰ্ট ব’ৰ্ড, ডিজিটেল কনটেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেক্টিভ শিক্ষাই কঠিন বিষয়বোৰো অধিক সহজ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । ফলত শিক্ষাৰ্থীৰ নিজে শিকাৰ সুযোগ আৰু অনুসন্ধিৎসা দুয়োটাই বৃদ্ধি পাইছে ।"

তেওঁ কয়,"ইয়াৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক—দুয়োটা দিশ আছে । সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে স্মাৰ্টফোন আৰু ইণ্টাৰনেট শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে জ্ঞানৰ এক বিশাল ভঁৰাল । কিন্তু অত্যধিক সামাজিক মাধ্যম, গেমিং আৰু বিনোদনত আসক্তিয়ে সময়ৰ অপচয়, মনোযোগ হ্ৰাস আৰু অধ্যয়নৰ প্ৰতি অনীহা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সেয়েহে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰাতকৈ সঠিক আৰু নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱহাৰ শিকোৱাটোহে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

চিন্তনীয় দিশ কি, এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মোৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ চিন্তনীয় দিশসমূহ হৈছে অত্যধিক প্ৰতিযোগিতা, নম্বৰকেন্দ্ৰিক মানসিকতা, মোবাইলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা, ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা হ্ৰাস আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি তুলনামূলকভাৱে কম গুৰুত্ব । আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা কেৱল পৰীক্ষাৰ নম্বৰেৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি । তেওঁৰ চৰিত্ৰ, মানসিকতা, সৃষ্টিশীলতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাও সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

তেওঁ শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত কয়,"শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পৰ্কৰ ৰূপ কিছু সলনি হৈছে । আগতে শিক্ষক আছিল শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰধান জ্ঞানৰ উৎস আৰু পথপ্ৰদৰ্শক । বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীয়ে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে নিজেও বহু তথ্য লাভ কৰিব পাৰে । সেয়েহে এতিয়া শিক্ষক কেৱল তথ্য প্ৰদানকাৰী নহয়, শিক্ষক হৈছে মেণ্টৰ, গাইড, অনুপ্ৰেৰক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক-সামাজিক বিকাশৰ সহায়ক । মোৰ মতে, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু বিশ্বাস থাকিলে এই সম্পৰ্ক পূৰ্বতকৈও অধিক সুন্দৰ হ'ব পাৰে ।"

তেওঁ কয়,"বৰ্তমান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত ভাল নম্বৰ, ভাল কলেজ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু কেৰিয়াৰত সফল হোৱাৰ চাপ যথেষ্ট বেছি । বহু সময়ত অভিভাৱক আৰু সমাজৰ অত্যধিক প্ৰত্যাশাই এই চাপ আৰু বৃদ্ধি কৰে । প্ৰতিযোগিতা থাকিবই, কিন্তু আমি শিক্ষাৰ্থীক বুজাব লাগিব যে প্ৰতিযোগিতা আনৰ সৈতে নহয়, নিজৰ আগৰ অৱস্থাৰ সৈতে । তেওঁলোকক সফলতাৰ লগতে ব্যৰ্থতাকো গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিকাব লাগিব ।"

নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষক ‘জ্ঞানৰ একমাত্ৰ উৎস’ৰ পৰা ‘শিকাৰ পথপ্ৰদৰ্শক’লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে । শিক্ষকক এতিয়া বিষয়জ্ঞানৰ লগতে প্ৰযুক্তি, যোগাযোগ, কাউন্সেলিং আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য বুজি কাম কৰাৰ দক্ষতাও আহৰণ কৰিব লাগিছে ।

ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হোৱা উচিত য'ত প্ৰযুক্তি আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ সুন্দৰ সমন্বয় থাকে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ডিজিটেল শিক্ষাৰ সুবিধা লোৱাৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ মানৱীয় সম্পৰ্ক, নৈতিকতা, সৃষ্টিশীলতা আৰু সমালোচনামূলক চিন্তাকো সমান গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।

শৰৎ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক: ‘হেল্ল’ মামা, আপুনি এতিয়াও জীৱন প্ৰেৰণাৰ ধন পঠিওৱা নাই’... মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাগিনে লাভ কৰিলে ধন

Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?

TAGGED:

শিক্ষক দিৱস
শিক্ষা ব্যৱস্থা
আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
TEACHER’S DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.