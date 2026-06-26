শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত ভগা চালিৰ তলত জীৱনৰ পাঠ গ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ
জোনাইত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ উদঙাইছে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ে । জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়গৃহত বিপদসংকুল পৰিৱেশত পাঠদান অব্যাহত ।
Published : June 26, 2026 at 2:29 PM IST
জোনাই: শিক্ষা, স্বাস্থ্য আদি প্ৰতিটো খণ্ডতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হোৱা বুলি দাবী কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰতাপী মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতেই দেখা গৈছে উন্নয়নৰ এক বিপৰীত ছবি ৷ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব চম্ভালি থকা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ গৃহ জিলাত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শোচনীয় অৱস্থাই উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন ৷
ভগা বাঁহৰ বেৰা, বৰষুণ দিলেই মজিয়াত পানী পৰা টিঙৰ চালিৰ তলত জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছে এজাক কণ কণ শিশুৱে ৷ বৰষুণ দিলে কিতাপ-বহী বুকুত বান্ধি থিয় দি থাকিব লাগে বিদ্যালয়ৰ এচুকত বা ৰান্ধনী ঘৰত ৷ ধুমুহা আহিলে বুকু কঁপি উঠে শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ লগতে অভিভাৱকৰো ৷ বিজেপি বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ জোনাই সমষ্টিত আছে এই বিদ্যালয়খন ৷
১৯৮১ চনত স্থাপিত এই বিদ্যালয়খন হৈছে জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত শিংগাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৷ জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয় গৃহটিৰ মেৰামতিৰ বাবে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে কোনো সুফল পোৱা নাই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ৷ উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি তথা মেৰামতিৰ অভাৱত কেবাটাও খুঁটাত দেখা গৈছে বিসংগতি ।
বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত সময়ছোৱাত কেবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । উপায়হীন হৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়গৃহতে পাঠদান অব্যাহত ৰাখিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি জানিব দিছে ।
এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘বহুতো অভিযোগ আছে বিদ্যালয়খনৰ ৷ ৰাইজে ইমান বছৰে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰি বিদ্যালয়খন বচাই ৰাখিছে ৷ বৰষুণ দিলে ল’ৰা-ছোৱালী থাকিব নোৱাৰে ৷ জোনাইৰ বিধায়ক ভূৱন পেগুক আবেদন জনোৱাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ৷ শিক্ষা বিভাগত আবেদন কৰাৰ পিছত বিঅ’ আহি বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল যদিও আজিলৈকে হোৱা নাই ৷ ধুমুহা-বতাহ আহিলে বৰ চিন্তা হয় ৷’’
লগতে পঢ়ক: উন্নয়নৰ আঁৰত দৰিদ্ৰতাৰ কান্দোন !