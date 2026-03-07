নিমিষতে সকলো শেষ; কেনেকৈ লাগি গ'ল এই অগ্নিকাণ্ড...
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰ পৌৰসভাৰ ৮ নং ৱাৰ্ডত অগ্নিকাণ্ড । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হয় বাসগৃহটো ।
Published : March 7, 2026 at 11:47 PM IST
সৰুপথাৰ : জুই আৰু জুই... হঠাতে চাৰিওফালে লাগি গ'ল এক হুলস্থূল । কিয়নো বৰপথাৰ নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰ পৌৰসভাৰ ৮ নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো ।
প্ৰদীপ দেৱনাথৰ বাসগৃহত শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৬:৩০ বজাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণভাৱে বাসগৃহটো ভস্মীভূত হয় । স্থানীয় লোকে শ্বৰ্টচাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ।
স্থানীয় ৰাইজে পৰিস্থিতি বিষম দেখি আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়ে । খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় । আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে । এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি হয় ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "আমাৰ ঘৰত মা, মই, এজনী সৰু ভণ্টি বা এজনী আছে । আমি এটা কোঠাতে আছিলো । মা সেই সময়ত ওচৰৰ এঘৰত আছিল । আমি গোটেইকেইজনীয়ে একেটা কোঠাতে আছিলো । ঘৰৰ ওচৰৰ আণ্টি এজনীয়ে ফোন কৰি কৈছে তোমালোকৰ ঘৰত কি জুই লাগিছে বুলি । তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ । আমাৰ চিঞয়-বাখৰ শুনি ওচৰৰ ৰাইজ অহালৈকে সকলো জ্বলি শেষ হৈ যায় ।"
যুৱতীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "জুই কেনেকৈ লাগিল গম নাপাওঁ । ঘৰৰ একদম চুকৰ পৰা জুই লাগি আহিছে ।"
স্থানীয় এজন লোকে কয়, "যিহেতু মৰ্মান্তিক ঘটনা হ’ল । প্ৰদীপ দেৱনাথৰ বিয়োগৰ পিছত, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত আজি এই তিনিজনী ছোৱালী আৰু মানুহগৰাকী বহুত কষ্টৰে চলি আছে । হাঁহ, কুকুৰা পালি, ছাগলী পুহি যেনে তেনে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে । তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ আজি ঘৰখন এনেকৈ জ্বলি যোৱাত আমি সকলোৱে বহুত মৰ্মাহত হৈছোম ।"
তেওঁ আৰু কয়, "অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বহুত পলমকৈ আহিল, গোটেই ৰাইজ আহি আজি এই জুইকুৰা নুনুমালে । এইটোৱেই মই আহ্বান কৰিছো বিশেষকৈ এই পৰিয়ালটোৰ কথা চৰকাৰেও চিন্তা কৰা আৱশ্যক ।"
অন্য এজন ব্যক্তিয়ে কয়, "আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিবাসী প্ৰদীপ দেৱনাথ । তেওঁৰ বাসগৃহ আজি সন্ধিয়া প্ৰায় ৬:৩০ বজাত কিহৰ পৰা সূত্ৰপাত হয় গম নাপাওঁ । কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈ যায় ঘৰখন । প্ৰদীপ দেৱনাথ মানুহজন ঢোকাল, এতিয়া মানুহজনী বহুত দুখত আছে । আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি পাৰো, আমি সহায় কৰিম বুলি কথা দিলো । যিহেতু তেওঁৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈ যায়, এতিয়া মই সঠিকভাৱে গম পোৱা নাই, এতিয়া তেওঁ মৰ্মাহত অৱস্থাত আছে । মই এতিয়া লাহে লাহে সুধিম কিহৰ পৰা লাগিছে, পিছত তদন্ত কৰিলে আমি গম পাম । ৩-৪ লাখ টকাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে বুলি আমি অনুমান কৰিছো ।"