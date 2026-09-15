ETV Bharat / state

পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ মৃতদেহ চমজি ল'লে পৰিয়ালে, অধিবক্তাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য

অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে চমজি ল'লে পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ মৃতদেহ । ৰামানুজৰ অধিবক্তাৰ দিলে আইনী যুঁজৰ ইংগিত ।

A day later, the family cremated the body of wife-killer Ramanuj Goswami
পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ মৃতদেহ চমজি ল'লে পৰিয়ালে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এটা দিনৰ পিছত পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃতদেহ পৰিয়ালে চমজি লৈছে । মঙলবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মৰ্গৰ পৰা মৃতকৰ দেউতাক আৰু সম্পৰ্কীয় খুৰাকে মৃতদেহটো আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজি লয় । মৰ্গৰ পৰা মৃতদেহটো পোনে পোনে গৌৰীপুৰস্থিত নিজ বাসগৃহলৈ লৈ যায় ।

ৰামানুজৰ মৃতদেহ চমজি লোৱাৰ পিছতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিবক্তা বিৰাজ কাৰ্দঙে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়,"যেতিয়াই আৰক্ষীৰ গাড়ীখন বেয়া হয় বা পাংচাৰ হয়, তেতিয়াই কিবা নহয় কিবা ঘটনা ঘটে । যিহেতু ৰামানুজ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল, গতিকে তেওঁৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আছিল ।"

পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ মৃতদেহ চমজি ল'লে পৰিয়ালে (ETV Bharat Assam)

ৰামানুজৰ মৃত্যুক লৈ ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি অধিবক্তা কাৰ্দঙে কয়, "এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি পৰিয়ালে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ বা আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰে । অৱশ্যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত তেনে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই । যদি পৰৱৰ্তী সময়ত ৰামানুজৰ পিতৃয়ে আইনী যুঁজৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল’ম ।"

ৰামানুজৰ দেহত কোনো শাৰীৰিক আঘাতৰ চিন আছিল নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"আমি এতিয়াই এই সন্দৰ্ভত একো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰোঁ । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম ।"

লগতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"ৰামানুজ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে মোক পিতৃয়ে তেওঁক আইনী সহায়ৰ বাবে নিয়োগ কৰিছিল ।"

ৰামানুজ আৰু ৰিয়াৰ বিবাহৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"ঘৰৰ অমতত গৈ দুয়োৰে মাজত প্ৰেম বিবাহ হৈছিল । কি পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰামানুজে এই সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হ’ল, সেই সকলো কথা Under-trial হৈ থকা হ’লেহে জানিব পৰা গ’লহেঁতেন ।" আনহাতে, বৰ্তমান চৰ্চিত হৈ থকা 'চুগাৰ ডেডী' সম্পৰ্কে তেওঁ একো নাজানে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

ইপিনে ৰামানুজৰ বিৰুদ্ধে উঠা ড্ৰাগছ আসক্তিৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়,"ড্ৰাগছখিনি তেওঁ কোনো মংগল গ্ৰহৰ পৰা অনা নাছিল, ই আমাৰ সমাজতে উপলব্ধ । সমাজত ড্ৰাগছৰ এই বহুল প্ৰচলন ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগতে প্ৰতিজন নাগৰিকৰে এক ডাঙৰ দায়িত্ব আছে ।"

উল্লেখ্য যে, ৩ ছেপ্টেম্বৰত পত্নীক হত্যা কৰি মূৰটো ফ্ৰীজত সোমাই থৈছিল । পত্নীৰ হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰামানুজ । ৭ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা সময়তে সোমবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ৰামানুজ গোস্বামীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে GMCH-লৈ অনা হৈছিল ।

কিন্তু হাস্পতালৰ চৌহদ পোৱাৰ পূৰ্বেই নৰকাসুৰ পাহাৰ তেওঁ চলন্ত আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা তললৈ জপিয়াই দিয়ে । ফলত থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পিছতেই সোমবাৰে সন্ধিয়া GMCH-ত ৰামানুজৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: শেষনিশাৰ পাহাৰীয়া বাট, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ, তাৰ পিছত কি হৈছিল ৰামানুজ গোস্বামীৰ ? আৰক্ষীয়ে দিলে বৰ্ণনা

পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু: আধৰুৱা হ'ল ৰিয়াৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ

TAGGED:

ৰামানুজ গোস্বামী
ৰিয়া হত্যাকাণ্ড
RIYA MURDER CASE
ইটিভি ভাৰত অসম
RAMANUJ DEAD CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.