জুবিনক্ষেত্ৰত জনসমূদ্ৰ: তাঁতশালত অনুৰাগীৰ অভিনৱ শ্রদ্ধাঞ্জলি
জুবিন বন্দনাত মুখৰিত জুবিনক্ষেত্ৰ । গীত-নৃত্য, চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ মৰম । শিপিনীয়ে একেৰাতিতে বৈ আনিলে জুবিন গাৰ্গৰ গীত ।
Published : September 18, 2026 at 10:21 PM IST
সোণাপুৰ: তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত জুবিন দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনটোত সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল । দেৱ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবা সহস্ৰাধিক গুণমুগ্ধৰ অভাৱনীয় সমাবেশে সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ ঠাইবিহীন কৰি তোলে । আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজি আৰু জুবিন বন্দনাৰে ।
আৱেগিক পৰিৱেশ আৰু গীত-নৃত্যৰ অৰ্ঘ্য
দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনটোত আয়োজিত 'গীতে মাতে জুবিন বন্দনা' কাৰ্যসূচীত অসংখ্য অনুৰাগীয়ে প্রিয় শিল্পীগৰাকীক সোঁৱৰণ কৰি নৃত্য-গীত পৰিৱেশন কৰে । জনপ্ৰিয় গীতসমূহৰ মূচৰ্নাই উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হৃদয় চুই গৈছে ।
অনুৰাগীসকলে চকুৰ পানীৰে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ শয়ন স্থানত অৰ্পণ কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই আবেগঘন মুহূৰ্ততে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰিয়তমা পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এক হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা আবৃত্তি কৰি সমবেত ৰাইজৰ হৃদয় জয় কৰে ।
তাঁতশালত জুবিনৰ গীত: বিউটি গগৈৰ স্বাৱলম্বনৰ নতুন পথ
অসমীয়া বোৱা-কটা শিল্পৰে শিৱসাগৰ নামতি দিকচু মাউট গাঁৱৰ জীয়ৰী বিউটি গগৈয়ে জুবিন অনুৰাগৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছৰে পৰা নিজৰ অকৃত্ৰিম প্ৰেম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে তেওঁ তাঁতশালত বোৱাই উলিয়াইছে জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত 'মই নথকাৰ অনুভৱ'ৰ কলি সম্বলিত এক বিশেষ গামোচা ।
দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বিউটি গগৈয়ে নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা এই গামোচাখন জুবিনক্ষেত্ৰত আগবঢ়ায় । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ এই অনন্য হস্তকলা প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে এনেধৰণৰ গামোচা বিচাৰি তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অকৃত্রিম ভালপোৱাই বিউটি গগৈক আৰ্থিক স্বাৱলম্বনৰ এক নতুন পথ দেখুৱাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত বিউটি গগৈয়ে কয়,"জুবিনদাৰ কাৰণে 'মই নথকাৰ অনুভৱ' গীতটি বৈ উলিয়াইছো । একেদিনাই একেৰাতিৰ ভিতৰতে বৈ উলিয়াইছিলোঁ । গৰিমা বৌক এইখন দিবলৈ আনিছোঁ । জুবিনদাৰ সমাধিত থ'বৰ বাবে কেইটামান গীতৰ কলি বৈ আনিছো ।"
চিত্ৰশিল্প আৰু শিল্পকৰ্মৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
কেৱল গীত-নৃত্যই নহয়, জুবিনক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ কেইবাজনো উদীয়মান চিত্ৰশিল্পীয়ে নিজৰ তুলিকাৰে প্ৰিয়শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰে । তেওঁলোকৰ এই মনোৰম জীৱন্ত ছবিয়ে জুবিনক্ষেত্ৰলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সকলো মিলি জুবিন দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনটো শোক, শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিক উদযাপন কৰাৰ এক মহাজাগৰণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰে ।