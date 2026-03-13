যুদ্ধভূমিৰ পৰা জন্মভূমিলৈ এক সাহসিক যাত্ৰা; বুকু কঁপোৱা পৰিৱেশ ব্যাখ্যা লখিমপুৰৰ বিনিকাৰ
মধ্যপ্ৰাচ্য জ্বলিছে । যুদ্ধৰ দাবানলত বিপন্ন নাগৰিকৰ জীৱন । তেনে ৰণাংগনৰ পৰা অদম্য সাহসেৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হয় বিনিকা মহেশ্বৰী ।
Published : March 13, 2026 at 7:49 AM IST
লখিমপুৰ : বৰ্তমান ৰণোন্মাদ বিশ্বৰ একাংশ ৰাষ্ট্ৰ । মধ্যপ্ৰাচ্যত বাজি আছে ৰণদুন্দুভি । তেনে দেশৰ ৰণাংগন পৰিৱেশত সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ তেনে দেশত থকা বিদেশী নাগৰিকৰ জীৱন বিপদাপন্ন । বিভীষিকাময় তেনে পৰিস্থিতিৰ মাজত আছিল লখিমপুৰৰ এগৰাকী জীয়াৰী । তেওঁৰ নাম বিনিকা মহেশ্বৰী ।
বিনিকাই অসাধাৰণ সাহস আৰু ধৈৰ্যৰ পৰিচয় দি মৃত্যুভূমিৰ জুই-ধোৱা-ছাঁইৰ মাজৰ পৰা ওলাই নিজৰ মাতৃভূমি ভাৰতলৈ নিৰাপদে উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, লখিমপুৰ নিবাসী চন্দ্ৰ প্ৰকাশ মহেশ্বৰী আৰু তাৰা মহেশ্বৰীৰ ৩১ বছৰীয়া কন্যা বিনিকা মহেশ্বৰী কাটাৰৰ ৰাজধানী ডোহাৰ পৰা এক কঠিন আৰু বিপদসংকুল যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰি অৱশেষত লখিমপুৰৰ নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ ওচৰত নিৰাপদে আহি উপস্থিত হয় । তেওঁ নিৰাপদে উভতি অহাত পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজন আৰু পৰিচিতসকলৰ মাজত আনন্দ আৰু স্বস্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।
লখিমপুৰৰ সমাজকৰ্মী প্ৰয়াত নন্দকিশোৰ মহেশ্বৰীৰ নাতিনী বিনিকা মহেশ্বৰী (৩১) বিবাহৰ পিছত বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি কাটাৰত ইউ ডি চি (UDC) নামৰ এটা চৰকাৰী নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ফিনেন্স বিভাগত ফিনেন্সিয়েল এনালিষ্ট হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল । বিগত ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অঞ্চলটোত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা আৰু অবিৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ খবৰ ওলোৱাৰ পিছত তাত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত ভয় আৰু অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল । এই পৰিস্থিতিয়ে বিনিকাকো গভীৰভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছিল ।
এই পৰিৱেশ বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "মই যোৱা চাৰিবছৰৰ পৰা কাটাৰত এটা কোম্পানীত কাম কৰি আছিলোঁ । মোৰ স্বামী আছিল আন এখন ঠাইত । যোৱা ৮ তাৰিখে মই কাটাৰৰ পৰা যোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু সেইদিনাই তাত হঠাৎ মিছাইল আক্রমণ আৰম্ভ হয় । ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় । বিকট শব্দৰে চাইৰেণ বাজিছিল । মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ পৰিছিল । বিমান সেৱা বন্ধ হৈ পৰিল । ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল ।"
পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়, "প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত ভয়লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি সাহস সঞ্চয় কৰি ৯ মাৰ্চত কাটাৰ এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ । বিমানবন্দৰসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আৰু বিমান সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ ফলত ওচৰৰ স্থলপথেৰে যাত্ৰা কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল ।"
এনে অৱস্থাত বিনিকাই নিজৰ তিনিজন সংগীৰ সৈতে এখন বাহন ভাৰাত লৈ কাটাৰৰ পৰা চৌদি আৰবৰ ৰাজধানী ৰিয়াধ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হয় । প্ৰায় সাত ঘণ্টাৰ এই দীঘল আৰু অত্যন্ত বিপদসংকুল যাত্ৰাত তেওঁলোকৰ মূৰৰ আকাশত ভাসমান বিপদ আৰু অবিৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ কাৰ্যকলাপৰ মাজেৰে যাত্রা সম্পূৰ্ণ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "কাটাৰৰ ওচৰৰ বহু বিমানবন্দৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, যাৰবাবে আকাশী পথেৰে বাহিৰ হোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল । এই যাত্ৰাৰ সময়ত আমাৰ সন্মুখত আন এটা ডাঙৰ সমস্যাও আহি পৰে- সেয়া হৈছে চৌদি আৰবত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ভিছা লাভ কৰা । সাধাৰণতে চৌদি আৰবলৈ যাবলৈ পূৰ্ব অনুমতি স্বৰূপ ভিছা বাধ্যতামূলক । কিন্তু সেই সময়ত আন দেশৰ নাগৰিকসকলে তুলনামূলকভাৱে দ্ৰুত ভিছা পাইছিল যদিও ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলে ভিছা লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট দেৰি হৈছিল ।"
তেওঁ কয়, "মোৰ ভিছাটো প্ৰথমতে চৌদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বাতিলো কৰা হৈছিল । তথাপিও সাহস নেহেৰুৱাই আৰু অবিৰত চেষ্টা কৰি এজন এজেণ্টৰ জৰিয়তে পুনৰ ভিছাৰ বাবে আবেদন কৰোঁ । অৱশেষত ভিছা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আগলৈ যোৱাৰ পথ মুকলি হয় । ৰিয়াধত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মই আকাশী পথেৰে ভাৰতলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১০ মাৰ্চত তেওঁ নিজৰ আন সংগীসকলৰ সৈতে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পৰা লখিমপুৰস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ আহি অৱশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়ে । কেইদিনমান ধৰি ভয় আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজত সময় কটোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মাতৃগৃহত উপস্থিত হয়, তেতিয়া পৰিয়ালৰ চকুত আনন্দ আৰু আৱেগ দুয়ো স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছিল ।
নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি বিনিকাই কয়, "কাটাৰত অৱস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা যিমান সহায়ৰ আশা তাত থকা ভাৰতীয়সকলে কৰিছিল, সেই অনুসাৰে সকলোৰে বাবে সহায় লাভ কৰা সম্ভৱ হোৱা নাছিল । তথাপিও তাত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়সকলৰ নিজৰ দেশ আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস অটুট আছিল ।"
তেওঁ আৰু কয় যে কাটাৰত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক নিৰাপদে নিজৰ মাতৃভূমিলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ সকলো সম্ভৱ প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰিব ।
উল্লেখ্য যে বিনিকাৰ স্বামী গৌৰৱ ডাগা এতিয়াও এই সংকটৰ বাবে ডুবাইত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । গৌৰৱ ডুবাইত কৰ্প'ৰেট ক্ষেত্ৰৰ এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত । পৰিয়ালৰ আশা যে তেৱোঁ অতি সোনকালে নিৰাপদে ভাৰতলৈ উভতি আহিব ।
বিনিকাৰ সাহসে দেখুৱাই দিলে যে আটাইতকৈ কঠিন পৰিস্থিতিতো সাহস, ধৈৰ্য আৰু দৃঢ় সংকল্পই মানুহক নিৰাপদ গন্তব্যলৈ লৈ যাব পাৰে । কাটাৰৰ ৰণাংগনৰ পৰা সাহসেৰে ওলাই আহি পিতৃগৃহত উপস্থিত হোৱা বিনিকাই দিয়া ৰণাংগনৰ চাক্ষুস খবৰে সকলোৰে বুকু কঁপাই তুলিছে ।