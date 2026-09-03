গুৱাহাটীৰ অন্বেষা-গৌৰৱৰ থলুৱা উপাদানৰে গঢ়া সপোনৰ ব্যৱসায়

গুৱাহাটীৰ অন্বেষা-গৌৰৱৰ থলুৱা উপাদানৰে গঢ়া সপোনৰ ব্যৱসায়
চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিজাকৈ ব্যৱসায় গঢ়াৰ সপোন । সেই সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাটত আগবাঢ়িছে অন্বেষা আৰু গৌৰৱ বৰা ।
Published : September 3, 2026 at 7:17 PM IST
গুৱাহাটী : চাকৰিমুখী নহয়, থলুৱা সামগ্ৰীৰে ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখা এটা দম্পতী । নাম অন্বেষা বৰা আৰু গৌৰৱ বৰা । নিজৰ সামৰ্থ আৰু সৃষ্টিশীলতাক সম্বল কৰিয়েই এদিন এই দম্পতীটোৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল । সেয়া ২০২৩ চনৰ কথা ৷
সপোনক দিঠক কৰাৰ প্ৰণ লৈ ২০২৩ চনৰ পৰা অন্বেষা বৰা আৰু গৌৰৱ বৰাই লাহে লাহে এক ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । অৱশ্যে সেই সময়ত দিল্লীৰ নয়দাস্থিত এটা ব্যক্তিগতখণ্ডৰ কোম্পানীত অন্বেষা কৰ্মৰত আছিল ।
ব্যক্তিগতখণ্ডৰ চাকৰিত আজীৱন কৰ্মৰত হোৱাৰ বিপৰীতে অন্বেষাই থলুৱা উপাদানৰে কিবা এটা কৰি আত্মনির্ভৰশীল হোৱাৰ সপোনৰ কথাটো তেওঁৰ প্ৰেমিক গৌৰৱক জনাইছিল । সেই সময়ত অন্বেষাৰ প্ৰেমিক আৰু আজি তেওঁৰ স্বামী হিচাবে থকা গৌৰৱেও প্ৰেমিকাৰ কথাত সঁহাৰি জনাই তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলে।
এনেদৰেই লাহে লাহে অন্বেষা-গৌৰৱৰ ব্যৱসায়ীক জীৱন আৰম্ভ হ’ল ৷ ২০২৩ চনৰ পাছৰে পৰা ২০২৬ চনলৈকে দুয়ো ব্যৱসায়ীক দিশত লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে ৷ ইটিভি ভাৰত, অসমৰ সৈতে হোৱা এক আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অন্বেষা-গৌৰৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ সকলো কথা কৈ গ’ল৷
- অন্বেষা বৰাৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি...
অন্বেষা বৰাই কয়, ‘‘২০২৩ ৰ শেষৰ ভাগত চাকৰি এৰি অসমলৈ উভতি আহো । অসমলৈ আহি প্ৰথমে হস্তনিৰ্মিত কানফুলি, অলংকাৰ মই প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁ । ২০২৪ চনত এই ব্যৱসায় কেন্দ্ৰতো 'GIA' নামেৰে নামকৰণ কৰো ।’’
আনহাতে MBAৰ ছাত্ৰ গৌৰৱৰ মন আছিল চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা, সেয়েহে তেওঁ চাকৰি নকৰি প্ৰেমিকা অন্বেষাৰ সৈতে মিলি তাহানিতে পৰিকল্পনা কৰিছিল।
অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কিবা এটা সামগ্ৰীৰে গৌৰৱৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ মন আছিল । অসমৰ চাহৰ যিহেতু চাহিদা যথেষ্ট বেছি, সেয়ে চাহক লৈ তেওঁলোক আগবঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিলে ।
এই সন্দৰ্ভত গৌৰৱে কয়, ‘‘প্ৰথমে আমাৰ থলুৱা চাহেৰে মোৰ লগত দুগৰাকী যুৱকক লৈ এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ ৷ ২০২৩ চনৰ পৰাই এই ব্যৱসায় কৰি আহিছো । 'NOVEL TEA' নামেৰে বৰ্তমান এই ব্যৱসায় চলাই নিছো । বৰ্তমান প্ৰায় ৮-৯ ধৰণৰ চাহ আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ ৷ এনেদৰেই কাম কৰি গৈ আছো ।’’
- অলংকাৰৰ পৰা কাউন ঘাঁহৰ বেগ, মাজুলীৰ মুখালৈ...
হস্তনিৰ্মিত অলংকাৰৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্বেষাৰ উদ্যোগত পৰৱৰ্তী সময়ত কাউন (Kauna) ঘাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা হস্তনিৰ্মিত বেগ সংযোজন কৰা হয় । বজাৰত এই বেগসমূহৰ চাহিদাও যথেষ্ট ভাল বুলি অন্বেষাই ইটিভি ভাৰতক জনায় ।
ইয়াৰে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত নতুনকৈ মাজুলীৰ মুখাও সংযোজন কৰা হৈছে । অসমৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে দম্পতীটোৱে এই সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে সংযোজন কৰিছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে সাধাৰণ চাহেৰে আৰম্ভ কৰা গৌৰৱৰ চাহৰ ব্যৱসায়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ সংযোজন হৈছে । মছলা চাহ, গ্ৰীণ টি, ৰোজ গ্ৰীণ টি, মিণ্ট গ্ৰীণ টি, তুলসী গ্ৰীণ টি, ইলাচী টি, দালচিনি ফ্লেভাৰ টীকে ধৰি প্ৰায় ৮-৯ ধৰণৰ চাহ বৰ্তমান উপলব্ধ বুলি গৌৰৱ বৰাই কয় ।
- কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ ক’ৰ পৰা অনা হয় ?
অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি প্ৰথমে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছিল । আনহাতে বেগ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেঁচা সামগ্ৰী মণিপুৰৰ পৰা অনা হয় । এই বুলি অন্বেষাই ইটিভি ভাৰতক জনায় ।
তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰথমতে আমি মই যিহেতু দিল্লীত আছিলো ৷ তাত সৰু সুৰা বস্তুবোৰ পাবলৈ সহজ ৷ প্ৰথম অৱস্থাত তাৰে পৰাই অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ আনিছিলো ৷ আনহাতে বেগৰ বাবে মণিপুৰৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰীবোৰ আনো ৷’’
- কাউন ঘাঁহ (Kauna Grass) আৰু পানী মেটেকা একেই নেকি ?
কাউন ঘাঁহৰে নিৰ্মিত এই বেগসমূহ দেখিবলৈ প্ৰায় পানী মেটেকাৰ দৰেই হয় । কিন্তু কাউন ঘাঁহ আৰু পানী মেটেকাৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ বহু পাৰ্থক্য আছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতে অন্বেষাক কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, ‘‘কাউন ঘাঁহ আৰু পানী মেটেকা দুয়োবিধে জলজ উদ্ভিদ । ফটো দেখিলে দুয়োবিধ একেই যেন লাগে যদিও ওচৰৰ পৰা চালে, হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিলে ইয়াৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো বুজা যায় । দুয়োবিধৰে ৰঙৰ ক্ষেত্ৰটো কিছু পাৰ্থক্য আছে । আনহাতে কাউন ঘাঁহৰ সামগ্ৰী সাধাৰণতে অধিক মজবুত আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী হয় ।’’
- মণিপুৰৰ পৰা এই সামগ্ৰী আনি ব্যৱসায় কৰাৰ ধাৰণাটো কেনেদৰে আহিল ?
নতুন কিবা এটা ধৰণেৰে ব্যৱসায় কৰাৰ মনোভাৱেৰে কাউন ঘাঁহৰে হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা দম্পতীটোৱে কৰিছিল ৷ এই ঘাঁহ যিহেতু প্ৰচুৰ পৰিমাণে মণিপুৰত উপলব্ধ, সেয়ে মণিপুৰৰ কেইগৰাকীমান তেওঁলোকৰ বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তাৰে থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে কথা পাতি এই কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ এনেদৰেই তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ আনিছিল ৷
গৌৰৱ বৰাই কয়, ‘‘মোৰ কেইগৰাকীমান বন্ধুৰ সহায়ত কাউন ঘাঁহবোৰ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৷ এতিয়াও তেনেদৰে কৰি গৈ আছো ৷’’
ইফালে অন্বেষা বৰাই কয়, ‘‘প্ৰথমতে মোৰ স্বামীৰ কেইগৰাকীমান বন্ধুৰ সহায়ত এই কাউন ঘাঁহবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলো ৷ পিছত মণিপুৰলৈ গৈ এই সকলোবোৰ নিজে চাই তাৰে কেইগৰাকীমান থলুৱা মহিলাৰ দ্বাৰা এই বেগবোৰ প্ৰস্তুত কৰো ৷ বেগবোৰ প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে মোৰলৈ পঠিয়ায় ৷ সেইবোৰৰ মই ফিনিচিং চাইহে বা আন কিবা কৰিব লগা তাকিলে সকলো সম্পূৰ্ণ কৰি গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ সামগ্ৰীবিধ পঠিয়াই দিওঁ ৷’’
- নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো প্ৰশিক্ষণ দিছে অন্বেষাই...
হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অন্বেষাই ক’তো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । প্ৰথমঅৱস্থাত YouTube ৰ পৰা চাই এইসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ এই ব্যৱসায়ত প্ৰায় ১০ গৰাকী মহিলাক জড়িত কৰাই লয় । কেৱল নিজেই স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয়, অন্বেষাই অনলাইনযোগেও আন লোকক হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘নতুন কিবা এটা কৰাৰ, আনতকৈ কিছু পৃথক কৰাৰ কামবোৰে মোক ক্ৰিয়া কৰি থাকে ৷ মই এইবোৰ চাই মেলি, YouTube-ৰ পৰা শিকি এই কামবোৰ আৰম্ভ কৰিলো ৷ মোৰ কোনো এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই, কিন্তু YouTube-ৰ পৰা শিকিয়েই মই আন কেবাগৰাকীও মহিলাক এইসন্দৰ্ভত মই প্ৰশিক্ষণ দিছো ৷ ইতিমধ্যে দুটা অনলাইন প্ৰশিক্ষণ মই দিছো ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ লগত বৰ্তমান কেবাগৰাকীও যুৱতী-মহিলা আছে ৷ তেওঁলোকে মোৰ লগত এতিয়া এই বেগ বনোৱা কামবোৰ কৰি আছে ৷ মই যিহেতু হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰী ভালপাল ৷ সেয়ে কাণফুলি, চেইন আদি প্ৰস্তুত কৰা অধিকাংশ কামবোৰ মই নিজে কৰো ৷’’
- এইসমূহ সামগ্ৰীৰ মূল্য কেনেধৰণৰ ?
হস্তনিৰ্মিত এই বেগসমূহৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৬৫০ পৰা ১২৫০ টকা পৰ্যন্ত ৷ আনহাতে কানফুলিসমূহৰ মূল্য ১০০ৰ পৰা ৩৫০ টকা আৰু অলংকাৰসমূহৰ মূল্য ৪৫০-৫৫০ টকা । লগতে চাহসমূহৰ নূন্যতম মূল্য ১২০ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । এই বুলি অন্বেষা বৰাই কয় ৷
উল্লেখ্য যে, অন্বেষা-গৌৰৱৰ এই ব্যৱসায়ীক সামগ্ৰীসমূহে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ থলুৱা বজাৰৰ লগতে বহিঃৰাজ্যটো যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ কাউন ঘাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা বেগ আৰু হস্তনিৰ্মিত অলংকাৰসমূহ দিল্লী, মুম্বাইৰ লগতে US-লৈও গৈছে বুলি দম্পতীটোৱে সদৰী কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত গিফ্ট হেম্পাৰৰ ব্যৱস্থাও সংযোগ কৰিছে বুলি অন্বেষাই কয় ।
চাকৰিৰ নিৰাপদ বাট এৰি নিজৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ এই যাত্ৰাত অন্বেষা আৰু গৌৰৱে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ থলুৱা সম্পদ, সৃষ্টিশীলতা আৰু আত্মবিশ্বাসক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে অসমতো যে নিজস্ব ব্যৱসায়ৰ এক সুন্দৰ ভেঁটি গঢ়ি তুলিব পাৰি, দম্পতীটোৱে তাকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ।