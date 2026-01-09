স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলি ভোগালীৰ ভোগৰ যোগান ধৰিছে বৰপেটাৰ দম্পতীয়ে

স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলি ভোগালীৰ ভোগৰ যোগান ধৰিছে বৰপেটাৰ দম্পতীয়ে
কুটিৰ উদ্যোগ স্থাপনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ ঘিলাজাৰীৰ এহাল দম্পতীয়ে ৷ বিহুৰ বতৰত নাই মূৰ তুলিবলৈ আহৰি ।
বৰপেটা: ভোগৰ ভোগালী বিহুটিক আদৰিবলৈ অসমীয়া ৰাইজৰ ব্যস্ততা এতিয়া তুংগত উঠিছে । বিহুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ঠিক একেইধৰণৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ ঘিলাজাৰীৰ নয়নজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু ডিম্পল বৰুৱা তালুকদাৰৰ কুটিৰ উদ্যোগতো । সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষিভিত্তিক এই উদ্যোগত এতিয়া দিনে-নিশাই চিৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
যুৱ উদ্যোগীজনে ২০২২ চনত বৰপেটা জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ সহযোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনিৰ অধীনত চাৰি লাখ ৭৫ হাজাৰ টকাৰ ঋণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেই ধনেৰে তেওঁঁ মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল । তাৰ জৰিয়তে হোৱা লাভৰ অংশৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হালধি, বেচন আদি প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগো স্থাপন কৰে । তাৰ পাছতে তেওঁ চিৰা, মুড়ি আদি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা উদ্যোগ এটাও স্থাপন কৰে ।
এনেদৰে 'মা কাঞ্চন' নামৰ খাদ্য সংশাধন উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰি সম্প্ৰতি কেবাজন লোকক সংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে । এনেদৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা তালুকদাৰে জনায় যে ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিয়াল চলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ উপৰি বেংকৰ ঋণো আদায় দিবলৈ সক্ষম হৈছে । গতিকে তেওঁ এই উদ্যোগ স্থাপনেৰে সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা বুলি সদৰী কৰে ।
উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰখনো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি যুৱ উদ্যোগীজনে জনায় । তেওঁৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ সৰভোগৰ লগতে বৰনগৰৰ অঞ্চলত বিক্ৰী কৰে ৷ তেওঁৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ঠ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
নয়নজ্যোতি তালুকদাৰে কয়, "অসমখন কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ৰ কৰি লাভৱান হোৱাৰ যথেষ্ঠ সুবিধা আছে ৷ অসমীয়া ল’ৰাবোৰে ঘৰত বহি নাথাকি বা বহিৰাজ্যত কোম্পানীত কাম কৰাতকৈ এনেবোৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও বিভিন্ন আঁচনি দিছে ৷ কিন্তু চৰকাৰৰ আঁচনি পোৱাৰ পিছত টকাখিনি কি কৰিছে সেইটো চৰকাৰে নাচায় ৷"
আনহাতে ডিম্পল বৰুৱা তালুকদাৰে কয়, "যেতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ কথা চলি আছিল আনৰ গৰু-ছাগলী আছিল মোৰ একো নাছিল ৷ তেতিয়া ভাবিলো চিৰাৰ উদ্যোগতোৰ কথা ৷ গোটৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সহায়ত চিৰাৰ উদ্যোগতো স্থাপন কৰো ৷"
লগতে তেওঁ কয়, "মোৰ নিচিনা মহিলা সকলে বহু কাম কৰে ৷ সিহতে অকল ঘৰৰ কাৰণে কৰে ৷ নিজৰ কাৰণে একো নকৰে ৷ নিজৰ কাৰণেও কৰিব লাগে ৷ নিজৰ কাৰণে কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ দৰে যদি সহায় কৰে তেনেহ’লে বেছি ভাল পাম ৷"