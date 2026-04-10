ছেবাতকৈ চিবিএছচিৰ ফলাফল উন্নত ! কি কয় শিক্ষাসদী লোকে ?
বিগত সময়ৰ চিবিএছচিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তুলনাত ছেবাৰ ফলাফলৰ শতাংশ বহু নিম্ন । এই সন্দৰ্ভত কি কয় শিক্ষাসদী লোকে, তাৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন ।
Published : April 10, 2026 at 5:57 PM IST
লখিমপুৰ : শুকুৰবাৰে ঘোষণা হয় ২০২৬ বৰ্ষৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল । ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি, এইবাৰ লখিমপুৰ জিলাত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ১২ হেজাৰোধিক শিক্ষার্থী উত্তীৰ্ণ হয় । জিলাখনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৭৬.৯৮ শতাংশ । উল্লেখ্য, জিলাখনত এইবাৰ ৬০ টা পৰীক্ষা কেন্দ্রত মেট্রিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১৬ হেজাৰ ৮৮৩ গৰাকী শিক্ষার্থী । ইয়াৰে ৪ হেজাৰ ২৯৮ গৰাকী প্ৰথম, ৭ হেজাৰ ৯৭ গৰাকী দ্বিতীয় আৰু এহেজাৰ ৬০২ গৰাকী শিক্ষার্থী তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় । মুঠ ১২ হেজাৰ ৯৯৭ গৰাকী শিক্ষার্থী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । লক্ষণীয়ভাৱে অনুতীৰ্ণ হৈ ৰয় ৩ হেজাৰ ৮৮৬ গৰাকী শিক্ষার্থী ।
ছেবাতকৈ চিবিএছচিৰ ফলাফল উন্নত; কেৰোণ ক'ত ? কি কয় শিক্ষাসদী লোকে
অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ (বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ)ৰ অধীনস্থ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলতকৈ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নত । বিগত কেইবছৰমানৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তথ্যই এই কথা স্পষ্ট কৰিছে । তুলনামূলকভাৱে ছেবাৰ ফলাফল কিয় কম । কি অনুভৱ কৰে শিক্ষাসদী লোকে । এই সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰে লখিমপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ লোহিত হাজৰিকাই ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰি কয়, "২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত চিবিএছচিৰ ফলাফল আছিল ৯৩.৬০ আৰু ৯৩.৬৬ শতাংশ । ইয়াৰ বিপৰীতে ছেবাৰ ফলাফল আছিল ৭৫.৭ আৰু ৬৩.৯৮ শতাংশ । এইবাৰ হ'ল ৬৫.৬২ শতাংশ । তুলনামূলকভাবে চিবিএছচিতকৈ ছেবাৰ ফলাফলৰ শতাংশ কম । কাৰণ হিচাপে মই ভাবোঁ, চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ অৱকাশ আছে । খেলা-ধূলা, কলা-সংস্কৃতিৰ সুবিধাবোৰ উন্নয়ন কৰিব লাগে । তেনেহ'লে চিবিএছচিলৈ ছাত্র-ছাত্রীৰ আকৰ্ষণ কম হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লক্ষণীয় আন এটা দিশ হৈছে, সাধাৰণতে গৰিষ্ঠভাগ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বচ্ছল পৰিয়ালে চিবিএছচিৰ অধীনৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ সন্তানক পঢুৱায় । বিপৰীতে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত গৰিষ্ঠভাগ সাধাৰণ পৰিয়ালৰ সন্তানক পঢুৱায় । চিবিএছচিৰ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীক আকৰ্ষণৰ যিমানবোৰ সা-সুবিধা প্ৰদান কৰে, চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তুলনামূলকভাৱে তেনে সুবিধা কম । তাৰ উপৰি চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত উৎসৱ পতা, চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ছাত্র-ছাত্রীৰ অংশগ্রহণ, শিক্ষকসকলক নিৰ্বাচন, জৰীপ আদি কাৰ্যত নিয়োগ কৰা আদিৰ ফলত শৈক্ষিক ক্ষেত্রত নেতিবাচক প্রভাব পৰা বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি ।"
আনহাতে, বিভিন্ন দল-সংগঠনে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীত ছাত্র-ছাত্রীক অংশগ্রহণ কৰায় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে চিবিএছচিৰ অধীনৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রীয়ে কিন্তু এনে কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ নকৰে । এনে দিশসমূহ পৰ্যালেচনা কৰি নিৰাময়ৰ ব্যবস্থা কৰিলে ছেবাৰ ফলাফলো চিবিএছচিৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পাৰিব বুলি অধ্যক্ষ ডঃ হাজৰিকাই নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে ।