বিধানসভা সচিবালয়ত হোৱা বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে গঠন হ'ব কমিটী : অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

Published : May 30, 2026 at 9:09 PM IST

বৰপেটা : অসম বিধানসভা সচিবালয়ত সংঘটিত বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে কমিটী গঠন কৰা হ'ব । শনিবাৰে বৰপেটাত এই কথা সদৰী কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । বিগত সময়ছোৱাত বিধানসভা সচিবালয়ত বিভিন্ন বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছত এই অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে কমিটী গঠনৰ কথা সদৰী কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ।

সাংবাদিকৰ আগত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "বিধানসভা সচিবালয়ত বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱা বুলি সচিবালয় আৰু একাংশ ঠিকাদাৰৰ পৰা মই অভিযোগ-পত্ৰ লাভ কৰিছো । এই অভিযোগসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে মোক এটা টীম লাগিব । এই টীমক লৈ মই সমগ্ৰ বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিম, যাতে বিধানসভা সচিবালয়খন ঠিক-ঠাক কৰিব পাৰো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিধানসভা সচিবালয়ত অযুক্তিকৰভাৱে বহু নিযুক্তি হৈছে । অস্থায়ী ভিত্তিতে হওক বা মাষ্টাৰৰোল ভিত্তিতে হওক, যিসকলক এই নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সচিবক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । কোনো লোকৰ এই বিষয়ে কিবা অভিযোগ থাকিলে তেওঁ অভিযোগ দিব পাৰে ।"

ইপিনে বিধানসভাৰ সচিবৰ লগতে ১২ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি দিয়া প্ৰসংগত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয়, "যিসকলৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সেইসকলৰ চাকৰিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ বাবেহে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ৷ তেওঁলোকক আইনৰ অধাৰতে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে শনিবাৰে বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালত অসম গণ পৰিষদ দলে অনুষ্ঠিত কৰা এক সম্বৰ্ধনা সভাত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

