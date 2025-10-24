পথৰ কাষে কাষে গছ, তাতেই যেন সভা পাতিছে শামুকভঙাই !
কংক্ৰিটৰ অট্টালিকাৰ মাজতো এখন চহৰত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ ৷
Published : October 24, 2025 at 2:49 PM IST
যোৰহাট: হেমন্তৰ আগমনৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আহে পৰিভ্ৰমী চৰাই । ভিন্নৰঙী পক্ষীৰ আগমনত প্ৰকৃতিয়েও যেন লাভ কৰে এক অন্য় ৰূপ । এই সময়ত আলহী পক্ষীৰ আগমনত মুখৰিত হৈ পৰে বিভিন্ন অঞ্চল । পিচে আমি আজি এনে এবিধ চৰাইৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিবিধ চৰায়ে এই সময়ত বংশ বৃদ্ধি কৰি ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত উভতি যায় নিজৰ ঠাইলৈ ।
পুৱাৰ সূৰুযে পূব আকাশত ভুমুকি মৰাৰ লগে লগে এই পক্ষীয়েও আৰম্ভ কৰে গীত জুৰিবলৈ । পক্ষীৰ কলৰৱে সকলোৰে মন প্ৰাণ কৰি তোলে পুলকিত । এনে এবিধ চৰাই হৈছে শামুকভঙা । সাধাৰণতে শামুকভঙাৰ দুই ঠোঁটৰ মাজত অলপ ফাঁক থাকে । ঠোঁটৰ মাজৰ ফাঁকত শামুক ভৰাই ভাঙি খায় বাবে ইয়াৰ নাম 'শামুকভঙা' বুলি কোৱা হয় ।
শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱত এই সময়ত মুখৰিত হৈ পৰিছে যোৰহাট চহৰৰ এটি অঞ্চল ৷ যোৰহাট কে কে বৰুৱা পথৰ কাষে কাষে থকা ওখ গছসমূহত সপোনৰ ঘৰ সাজি বাস কৰিছে পৰিভ্ৰমী শামুকভঙা চৰাইয়ে । তাতেই কৰিছে বংশবৃদ্ধি । এইবিধ চৰাইয়ে এই স্থানত গঢ়ি তোলা নান্দনিক পৰিৱেশে প্ৰত্যকজন পথচাৰীক আকৰ্ষণ কৰিছে ।
প্ৰতিবছৰে এই স্থানত শামুকভঙা চৰাইয়ে বাহ সাজে । সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে বাচি লোৱা এই ঠাইলৈ প্ৰতিবছৰে জুন-জুলাইত আগমন ঘটে সহস্ৰাধিক শামুকভঙাৰ ৷ তাৰ পিছতে ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত বংশ বৃদ্ধি কৰি বিভিন্ন স্থানলৈ গুচি যায় শামুকভঙা । নিদিষ্ট সময়মতে এই স্থানলৈ পুনৰ ঘূৰি আহি ইয়াতেই বাস কৰে ।
বিভিন্ন সময়ত গছসমূহত শামুকভঙাৰ বসতি বেছি হোৱা বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভৰ সহিব নোৱাৰি শামুকভঙা মৃত্যুমুখত পৰা দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই স্থানত বাস কৰা শামুকভঙাক বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকে নিৰাপত্তা দি আহিছে যাতে দুষ্ট চক্ৰৰ হাতোৰা নপৰে ।
কংক্ৰিটৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত শামুকভঙাই বসতি কৰা সন্দৰ্ভত অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয়, "শামুকভঙা এজোপা নিদিষ্ট গছতহে থাকে তথা বাসস্থান হিচাপে বাচি লয় । সকলো গছত শামুকভঙা নাথাকে, সেয়েহে শামুকভঙা চৰাই য'ত থাকি ভাল পাইছে, সেই কথাবিলাক ভাবি আমি তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু এয়া আমাৰ কৰ্তব্য । মাজুলীতো শামুকভঙা আছে । মাজুলীৰ বনগাঁও নামৰ ঠাইত আমি শামুকভঙা চৰাই দেখিবলৈ পাও ।"
লগতে যাদৱ পায়েঙে কয় যে শামুকভঙা চৰাইয়ে মানুহৰ স্পৰ্শ লৈহে বাস কৰে, বাহ সাজে আৰু বংশবৃদ্ধি কৰে । সেয়েহে অৰণ্য় মানৱে সকলোকে এই চৰাইবিধক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আজিৰ সময়ত শামুকভঙা চৰাইয়ে অস্বিত্বৰ সংকটত ভুগিছে । কাৰণ জধেমধে গছ-গছনি কটাৰ লগতে শামুকভঙা চৰাইয়ে বাস কৰা গছবোৰ কাটি পেলোৱাৰ ফলতে এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়েহে জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেকে শামুকভঙা, হাড়গিলাকে আদি কৰি চৰাইসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি কয় অৰণ্য় মানৱে ।