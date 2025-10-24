ETV Bharat / state

পথৰ কাষে কাষে গছ, তাতেই যেন সভা পাতিছে শামুকভঙাই !

কংক্ৰিটৰ অট্টালিকাৰ মাজতো এখন চহৰত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ ৷

যোৰহাটত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ (ETV Bharat Assam)
যোৰহাট: হেমন্তৰ আগমনৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আহে পৰিভ্ৰমী চৰাই । ভিন্নৰঙী পক্ষীৰ আগমনত প্ৰকৃতিয়েও যেন লাভ কৰে এক অন্য় ৰূপ । এই সময়ত আলহী পক্ষীৰ আগমনত মুখৰিত হৈ পৰে বিভিন্ন অঞ্চল । পিচে আমি আজি এনে এবিধ চৰাইৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিবিধ চৰায়ে এই সময়ত বংশ বৃদ্ধি কৰি ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত উভতি যায় নিজৰ ঠাইলৈ ।

পুৱাৰ সূৰুযে পূব আকাশত ভুমুকি মৰাৰ লগে লগে এই পক্ষীয়েও আৰম্ভ কৰে গীত জুৰিবলৈ । পক্ষীৰ কলৰৱে সকলোৰে মন প্ৰাণ কৰি তোলে পুলকিত । এনে এবিধ চৰাই হৈছে শামুকভঙা । সাধাৰণতে শামুকভঙাৰ দুই ঠোঁটৰ মাজত অলপ ফাঁক থাকে । ঠোঁটৰ মাজৰ ফাঁকত শামুক ভৰাই ভাঙি খায় বাবে ইয়াৰ নাম 'শামুকভঙা' বুলি কোৱা হয় ।

যোৰহাটত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ (ETV Bharat Assam)

শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱত এই সময়ত মুখৰিত হৈ পৰিছে যোৰহাট চহৰৰ এটি অঞ্চল ৷ যোৰহাট কে কে বৰুৱা পথৰ কাষে কাষে থকা ওখ গছসমূহত সপোনৰ ঘৰ সাজি বাস কৰিছে পৰিভ্ৰমী শামুকভঙা চৰাইয়ে । তাতেই কৰিছে বংশবৃদ্ধি । এইবিধ চৰাইয়ে এই স্থানত গঢ়ি তোলা নান্দনিক পৰিৱেশে প্ৰত্যকজন পথচাৰীক আকৰ্ষণ কৰিছে ।

প্ৰতিবছৰে এই স্থানত শামুকভঙা চৰাইয়ে বাহ সাজে । সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে বাচি লোৱা এই ঠাইলৈ প্ৰতিবছৰে জুন-জুলাইত আগমন ঘটে সহস্ৰাধিক শামুকভঙাৰ ৷ তাৰ পিছতে ডিচেম্বৰ-জানুৱাৰীত বংশ বৃদ্ধি কৰি বিভিন্ন স্থানলৈ গুচি যায় শামুকভঙা । নিদিষ্ট সময়মতে এই স্থানলৈ পুনৰ ঘূৰি আহি ইয়াতেই বাস কৰে ।

যোৰহাটত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ (ETV Bharat Assam)

বিভিন্ন সময়ত গছসমূহত শামুকভঙাৰ বসতি বেছি হোৱা বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভৰ সহিব নোৱাৰি শামুকভঙা মৃত্যুমুখত পৰা দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই স্থানত বাস কৰা শামুকভঙাক বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকে নিৰাপত্তা দি আহিছে যাতে দুষ্ট চক্ৰৰ হাতোৰা নপৰে ।

যোৰহাটত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ (ETV Bharat Assam)

কংক্ৰিটৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত শামুকভঙাই বসতি কৰা সন্দৰ্ভত অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কয়, "শামুকভঙা এজোপা নিদিষ্ট গছতহে থাকে তথা বাসস্থান হিচাপে বাচি লয় । সকলো গছত শামুকভঙা নাথাকে, সেয়েহে শামুকভঙা চৰাই য'ত থাকি ভাল পাইছে, সেই কথাবিলাক ভাবি আমি তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু এয়া আমাৰ কৰ্তব্য । মাজুলীতো শামুকভঙা আছে । মাজুলীৰ বনগাঁও নামৰ ঠাইত আমি শামুকভঙা চৰাই দেখিবলৈ পাও ।"

যোৰহাটত শামুকভঙা চৰাইৰ কলৰৱ (ETV Bharat Assam)

লগতে যাদৱ পায়েঙে কয় যে শামুকভঙা চৰাইয়ে মানুহৰ স্পৰ্শ লৈহে বাস কৰে, বাহ সাজে আৰু বংশবৃদ্ধি কৰে । সেয়েহে অৰণ্য় মানৱে সকলোকে এই চৰাইবিধক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আজিৰ সময়ত শামুকভঙা চৰাইয়ে অস্বিত্বৰ সংকটত ভুগিছে । কাৰণ জধেমধে গছ-গছনি কটাৰ লগতে শামুকভঙা চৰাইয়ে বাস কৰা গছবোৰ কাটি পেলোৱাৰ ফলতে এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়েহে জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেকে শামুকভঙা, হাড়গিলাকে আদি কৰি চৰাইসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি কয় অৰণ্য় মানৱে ।

লগতে পঢ়ক:পক্ষীৰ কলৰৱেৰে পুৱাৰ সূৰুয দেখা এখন গাঁও: গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ অফুৰন্ত সম্ভাৰ

