ETV Bharat / state

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক চৰকাৰে স্মৰণ নকৰাটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক: ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী

অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা পূৰ্ণাংগ মূৰ্তি । হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত সাহিত্য সভাই উছৰ্গা কৰিলে এটি গীত ।

Asam Sahitya Sabha
হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত সাহিত্য সভাই উছৰ্গা কৰিলে এটি গীত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 8, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰবাসনৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ সময়ত অসম চৰকাৰেও কিন্তু মনত নেপেলালে । এইটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বাবে নহয় কিন্তু, এইটো সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মই অভিহিত কৰিছোঁ, অনুভৱ কৰিছোঁ ।" সোমবাৰে যোৰহাটত এই মন্তব্য অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ ।

উল্লেখ্য যে ১০ ডিচেম্বৰত ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষে ১২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব । সেই উপলক্ষে সংগীত শিল্পী প্ৰসেনজিত লাহনৰ ব্যৱস্থাপনাৰে তেওঁ আৰু সহযোগী শিল্পীসকলৰ কণ্ঠত এটি গীত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত উছৰ্গা কৰে অসম সাহিত্য সভাই । এই অনুষ্ঠানতে উক্ত মন্তব্য কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত সাহিত্য সভাই উছৰ্গা কৰিলে এটি গীত (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত প্ৰস্তুত কৰা সমবেত সংগীতটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় । গীতটি উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভা সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে । আনহাতে, অনুষ্ঠানত সহযোগিতা কৰে কণ্ঠশিল্পী প্ৰসেনজিত লাহনৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে ।

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত গীতটি উন্মোচন কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "আজিৰ তাৰিখত ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক পৰিয়ালেহে জীয়াই ৰাখিছে আৰু হেমকোষখনো পৰিয়ালৰ প্ৰচেষ্টাতহে সজীৱ হৈ আছে । হেমকোষ পৰিয়ালে অন্ধ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কৰা ব্ৰেইলী সংস্কৰণৰ হেমকোষ সৰ্বোচ্চ কীৰ্তি আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ সন্মান বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ । লগতে তেওঁৰ নামত যিবোৰ কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছে, সেয়া পৰিয়ালৰ দ্বাৰা হৈছে ।"

লগতে তেওঁ কয়, "ভাষাৰ ওজাগৰাকীয়ে অসমীয়া ভাষা পুনৰবাসন কৰাত যি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছিল, সেইগৰাকী ব্যক্তিক অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে মনত নেপেলালে । এয়া এক পৰিতাপ আৰু দুখৰ কথা । লগতে অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । সেয়েহে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষৰ ১২৫ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নামত এটি গীত উছৰ্গা কৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে অসম সাহিত্য সভাই ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এটি পূৰ্ণাংগ মূৰ্তি অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব । শীঘ্ৰে এই কাম আৰম্ভ হ'ব । আনহাতে, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পূৰ্ণাংগ মূৰ্তিটো পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সাহায্য নোলোৱাকৈ অসম সাহিত্য সভাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বুলিও অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মামাই দিব বাবু ভাগিনহঁতক উপহাৰ: কি উপহাৰ পাব ছাত্ৰসকলে
লগতে পঢ়ক :প'ষ্ট মেলনৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটীত 'ৱাক্কা ৱাক্কা গাৰ্ল' ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা ছাকিৰা

TAGGED:

ASAM SAHITYA SABHA
HEMKOSHA
অসম সাহিত্য সভা
ইটিভি ভাৰত অসম
HEMCHANDRA BARUA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.