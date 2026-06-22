আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন এটি কণমানিক, টিংখাঙত মৃত্যুৰে যুঁজিছে কণমানি ৰিয়ান

আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন এটি কণমানিক, টিংখাঙত মৃত্যুৰে যুঁজিছে কণমানি ৰিয়ান
পখিলা খেদিফুৰা বসয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে এটি শিশুৰ ৷ শিশুটিৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ নাই ধন ৷
Published : June 22, 2026 at 3:24 PM IST
ডিব্ৰুগড় : টিংখাঙৰ চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱৰ দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এটা পৰিয়ালৰ এক মৰ্ম বেদনা ৷ দুখে কুলাই-পাচি নধৰা হৈছে পৰিয়ালটোৰ ৷ কাৰণ পখিলা খেদি ফুৰা বয়সত পৰিয়ালটোৰ এটি কণমানিয়ে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে। গাঁওখনৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল কুশল পাংগিং আৰু ৰূপাঞ্জলী পাংগিঙৰ একমাত্ৰ সন্তান ৰিয়ান পাংগিং জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান মৃত্য়ুৰ সৈতে যুঁজি আছে ৷
চৰাইহাবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰিয়ানৰ মগজুত শেহতীয়াকৈ ধৰা পৰিছে টিউমাৰ উপস্থিতি । ১০-১২ দিন ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ৰিয়ানক গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে পিতৃ-মাতৃক ৷ কিন্তু পুত্ৰৰ উন্নত চিকৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ নাই উপযুক্ত ধন ৷
ইফালে পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী কুশল পাংগিং বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত ৷ কিন্তু আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে পুত্ৰৰ অসুস্থ হোৱাৰ পাছতো ঘৰলৈ আহিব পৰা নাই । সেয়ে মাতৃ ৰূপাঞ্জলী পাংগিং এতিয়া সন্তানৰ অৱস্থা দেখি দিশহাৰা হৈ পৰিছে । বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা কণমানি ৰিয়ানে চিকিৎসাৰ অবিহনেই ঘৰত থাকিব লগা হৈছে ।
সেয়ে পৰিয়ালটোৱে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সুহৃদয়ৱান ৰাইজে যদি সামান্য সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেন্তে হয়তো পুনৰ জীৱন ঘূৰাই পাব শিশুটিয়ে । পৰিয়ালটোৰ লগতে স্থানীয় লোকেও কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ৷
কোনো লোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে পৰিয়ালটোৰ তলত দিয়া বেংক একাউণ্ট নম্বৰত সাহায্য প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে । ACCOUNT NO: 20302854713, IFSC CODE: SBIN0012263 (State Bank of India) ।
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"কণমানি ৰিয়ান পাংগিঙৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰাক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে যদিও তেওঁৰ পৰাও বিশেষ সহায় লাভ কৰা নাই ৷ সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে দান বৰঙনিৰে কণমানিটোৰ চিকিৎসাৰ ধন যোগাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো ৷ লগতে সুহৃদয়ৱান ৰাইজে পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছো ৷"
লগতে পঢ়ক :সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন; হিন্দু যুৱকৰ অন্তিম সৎকাৰ সম্পন্ন কৰিলে মুছলমান সমাজে