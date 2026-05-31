লখিমপুৰৰ পানীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ক'ৰ পৰা আহিল মৰুৰ উট ?
ঈদত কোৰবানী দিবলৈ অনা উটৰ বিলৈ, ধেমাজিৰ পাছত লখিমপুৰত দেখা গ'ল উট ৷
Published : May 31, 2026 at 7:30 PM IST
লখিমপুৰ : মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয় 'উট'ক । পিছে লখিমপুৰতো দেখা গ'ল মৰুভূমিৰ জাহাজ খ্যাত উট'ক ৷ সেই উটক চাবলৈ চাবলৈ অজস্র জনৰ ভিৰ । লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা নাতনাতি দূৰৈৰ পানীগাঁও থানাৰ সন্মুখতে দেখা গ'ল উটটো ।
উল্লেখ্য যে, ঈদত কোৰবানি দিবলৈ মৰুৰ জাহাজ উটটো কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অসমলৈ অনা হৈছিল ৷ কিন্তু ঈদত কোৰাবিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল উটটো ৷ কিন্তু পশুপ্ৰেমী দ্যা আর্থ ফৰ এভ্ৰিওৱান নামৰ সংস্থাটোৱে ধেমাজিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল উটটো ৷
এই সন্দৰ্ভত সংস্থাটোৰ বিষয়া উজ্বল ভূঞাই কয়, "ঈদত কোৰবানি দিবলৈ ধেমাজি জিলাৰ গেলুৱালৈ আনিছিল উটটো ৷ আমি খবৰ পোৱাৰ পাছতে ধেমাজিৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰো । পাছত চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে গৈ উটটো উদ্ধাৰ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আদালতত আবেদন জনাই উটটো আমাৰ তত্ত্বাৱধানলৈ আনো । উটটো ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছিল । নিয়ম বৰ্হিঃভূতভাৱে উটটো ৰাজস্থানৰ পৰা অনিছিল ধুবুৰীৰ এজন লোকে ৷ পাছত ধেমাজিলৈ চালান দিয়ে উটটো ৷"
তেওঁ কয়, "শুকান জলকীয়া অনা ট্ৰাকত লুকুৱাই অনা হৈছিল উটটো । বৰ্তমান উটটো চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে । সুস্থ হ'লে ৰাজস্থান আদিৰ কোনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনক উটটো হস্তান্তৰ কৰা হ'ব । কাৰণ লখিমপুৰৰ জলবায়ু উটৰ বাবে অনুকুল নহয় । অসমত গৰুৰ দৰে উটৰো চোৰাং বেহা চলি আছে । আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈ এনে বেহা বন্ধ কৰিলে আমি ভালপাম । তাৰ লগতে এনে বেহাৰ লগত জৰিত সকলক আইনগতভাৱে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"
