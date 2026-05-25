শতিকা প্ৰাচীন সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা বৌদ্ধ বিহাৰ, ব্ৰহ্মদেশৰ পৰম্পৰাগত ছাতিৰ পৰা বাৰ্মিজ লিপিলৈ কি নাই ইয়াত !

শতিকা প্ৰাচীন সম্পদেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা বৌদ্ধ বিহাৰ, ব্ৰহ্মদেশৰ পৰম্পৰাগত ছাতিৰ পৰা বাৰ্মিজ লিপিলৈ কি নাই ইয়াত !
বাৰ্মিজ ভাষাৰ লিপি দেখিছেনে ? অথবা পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা ছাতি, সোণ-পানী চৰোৱা পাত্ৰ ? এনে কিছু পৌৰাণিক সম্পদ আছে লখিমপুৰৰ এটা বৌদ্ধ বিহাৰত ।
Published : May 25, 2026 at 3:01 PM IST
লখিমপুৰ: ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত অসম প্ৰদেশত আছে বহুকেইটা বৌদ্ধ বিহাৰ ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম লখিমপুৰৰ গোঁসাইবাৰীত থকা এটা বৌদ্ধ বিহাৰ ৷ এই বৌদ্ধ বিহাৰটো কেৱল এক ধৰ্মীয় স্থানেই নহয়, ই এক সংগ্ৰহালয়ো ৷ কিয়নো এই বৌদ্ধ বিহাৰত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশ তথা বৰ্তমান ম্যানমাৰৰ বহু পৌৰাণিক সম্পদ । শতবৰ্ষ পুৰণি পৰম্পৰাগত নিৰ্মাণ শৈলীৰ ছাতিৰ পৰা ধৰ্মপুথিলৈ বহুতো সম্পদ আছে এই বৌদ্ধ বিহাৰত ৷
তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশক এতিয়া ম্যানমাৰ বুলি জনা যায় । সময়ৰ সোঁতত নাইবা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক, প্ৰাকৃতিক কাৰণত তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱজন ঘটিছিল অনেক লোকৰ । তাৰ ভিতৰত অন্যতম টাই খামতিসকল । এওঁলোক মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মাৱলম্বী । অসমৰ শদিয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰতি হৈ আছে টাই খামতিসকল । বৌদ্ধ ধর্মাৱলম্বী হোৱা বাবেই টাই খামতি বসতি প্ৰধান এলেকাত সততে দেখা যায় বৌদ্ধ বিহাৰ ।
বৌদ্ধ বিহাৰৰ জৰিয়তে টাই খামতিসকলে নিজৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি ধৰি ৰাখি ইয়াৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কৰি আহিছে । ধৰ্মীয় দিশক একাষৰীয়া কৰি চালে এনে বৌদ্ধ বিহাৰসমূহক পৌৰাণিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা একোটা ক্ষুদ্ধ যাদুঘৰ বুলিব পাৰি । অসমৰ সত্ৰসমূহৰ সৰহ ভাগতে যিদৰে বিশেষকৈ আহোম ৰাজত্ব কালৰ অনেক পৌৰাণিক সম্পদ, সাঁচিপতীয়া পুথি আদি সংৰক্ষিত হৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে বৌদ্ধ বিহাৰ সমূহতো সংৰক্ষিত হৈ আছে বহু পৌৰাণিক সম্পদ ।
এই সম্পদসমূহৰ আকৌ সৰহভাগ তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশৰ । প্ৰৱজনৰ সময়ত বা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত টাই খামতিসকলে তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশ আৰু এতিয়াৰ ম্যানমাৰৰ পৰা অনা বহু পৌৰাণিক সম্পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে বৌদ্ধ বিহাৰসমূহত । শতবৰ্ষ পুৰণি বহু সম্পদো আছে এইসমূহ বৌদ্ধ বিহাৰত । পৰম্পৰাগত নিৰ্মাণ শৈলী পৰিস্ফূট হয় এই সম্পদসমূহত । লখিমপুৰ জিলাৰ গোঁসাইবাৰীত থকা বৌদ্ধ বিহাৰতো আছে তেনে কিছু পৌৰাণিক সম্পদ ।
কি কি আছে বৌদ্ধ বিহাৰটোত ?
অঞ্চলটোৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা লেখক চৌকিম গোহাঁয়ে কয়, ‘‘প্ৰায় ১৮৪৪ চন মানতে এই বৌদ্ধ বিহাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল । বৌদ্ধ বিহাৰত তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অনা শতবৰ্ষ পুৰণি বাঁহ, সূতা আদিৰে পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা ছাতি আছে । এই ছাতিৰ কাপোৰখন বৰ্তমানৰ দৰে কাপোৰৰ নহয় । গছৰ ছাল, কাগজ আদি সংমিশ্ৰণ কৰি বিশেষভাৱে ছাতিৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে সন্মানজনকভাৱে এই বিশেষ ছাতি ব্যৱহাৰ কৰে ।’’
বাৰ্মিজ ভাষাত লিখা সাঁচিপাতৰ দৰে ধৰ্মপুথিও আছে বৌদ্ধ বিহাৰটোত । এই পুথিত সোণ-পানী চৰোৱা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । তেনেদৰে সোণ-পানী চৰোৱা ভিক্ষাৰ পাত্ৰও আছে । পিতলৰ বৌদ্ধ মূৰ্তিও আছে এই বৌদ্ধ বিহাৰত । এনে বহু ব্ৰহ্মদেশৰ পৌৰাণিক সম্পদ আছে বৌদ্ধ বিহাৰটোত । সময়ৰ সোঁতত এনে বহু পৌৰাণিক সম্পদ ভাগি ছিগি ইতিমধ্যে নষ্ট হৈ পৰা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে চৌকিম গোহাঁয়ে ।
লক্ষণীয় যে তাহানিৰ ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অনা আৰু পৰম্পৰাগত শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা সম্পদসমূহ শতবৰ্ষ পুৰণি যদিও এতিয়াও বহুখিনি অক্ষত অৱস্থাত আছে । একোটা পৌৰাণিক সম্পদৰ যাদুঘৰৰ দৰে বৌদ্ধ বিহাৰসমূহে সযত্নে এনে সম্পদ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । সম্পদসমূহৰ সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বৌদ্ধ বিহাৰসমূহ অনুসন্ধিৎসু গৱেষক তথা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ।
চৌকিম গোহাঁয়ে কয়, ‘‘এই বৌদ্ধ বিহাৰটোত আমি যিমান পাৰোঁ সযতনে সামগ্ৰীসমূহ ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৷ কিন্তু উপযুক্ত সংৰক্ষম পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ আমি কিছুপৰিমাণে অপাগৰক ৷ সেয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে এই বৌদ্ধ বিহাৰত থকা সম্পদসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে কিছু সহায় আগবঢ়ায় ৷ লগতে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি ৰাইজৰ পৰাও সহায় আশা কৰিছোঁ ৷’’
