ETV Bharat / state

মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী

নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেমে অৰণ্যৰ বিশাল প্ৰাণীকো বশ কৰে । এক মৰমলগা সম্পৰ্ক হ'ল হাতী-মাউতৰ সম্পৰ্ক । এক প্ৰতিবেদন ।

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: 'হাতী-মানুহৰ সংঘাত' অসমৰ বেছিভাগ অঞ্চলৰে সুলভ দৃশ্য । বন্যহস্তীয়ে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰাণ লোৱাৰ উপৰিও, ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰে । তেনেস্থলত ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ আদি সংস্থাপন কৰে আৰু সেই মৰণফান্দত পৰি বহু হাতীয়ে প্ৰাণো হেৰুৱায় ।

কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পোহনীয়া হাতী আৰু মাউতৰ মাজত হাতী-মানুহৰ এক অনন্য সম্পৰ্ক দেখা যায় । তেনে এক সম্পৰ্কৰ কাহিনীৰে এই প্ৰতিবেদন ।

মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী (ETV Bharat Assam)

'উত্তৰা'- এয়া ৰজা বিৰাটৰ কন্যা, মহাবীৰ অৰ্জুন আৰু সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ বীৰ অভিমন্যুৰ পত্নী উত্তৰা নহয় । উত্তৰা এজনী মাখুন্দী হাতীৰ নাম । উত্তৰা কেৱল এজনী মাখুন্দী হাতীয়েই নহয় মানুহৰ ভিৰৰ মাজত গঢ়ি উঠা এক জীৱন্ত সেতু, এক স্নেহবন্ধনৰ স্ৰোত ।

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
গা-ধুওৱাৰ সময়ত উত্তৰা (ETV Bharat Assam)

উত্তৰাৰ খোজ আৰু ভক্তিৰ অৰ্ঘ

পথৰে যেতিয়া উত্তৰাই গুৰু-গম্ভীৰ খোজেৰে আগবাঢ়ি যায়, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য হয় । পথচাৰীসকলৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি ভক্তিভাৱেৰে সেৱা ধৰে, কোনোবাই আকৌ খাদ্য সামগ্ৰী আগবঢ়ায় ।

কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল—এই বিশাল মাখুন্দী হাতীৰ সমস্ত অপাৰ শক্তিক অতি সাধাৰণ ভৰিৰ খোঁজ আৰু অকৃত্রিম মৰমৰ এটা কণ্ঠই নিয়ন্ত্ৰণ তথা পৰিচালনা কৰে ।

মাউতৰ ভৰিৰ সৰু এটা ইংগিত বা এটা মাততে উত্তৰাই ক’লৈ যাব লাগে, কি কৰিব লাগে আৰু কিদৰে আচৰণ কৰিব লাগে সেয়া পলকতে বুজি পায় । এয়া আদেশ আৰু সমৰ্পণৰ যেন অটুত বন্ধন !

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
উত্তৰাক দেখিলেই সেৱা জনাই ভক্তই (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এই নিবিড় সম্পৰ্ক কেৱল আদেশ প্ৰদান আৰু পালনতে আবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ আঁৰত বিশ্বাস, নিস্বাৰ্থ সমৰ্পণ আৰু শব্দহীন ভাষাৰ এক অনুভৱী আত্মিক সম্পৰ্ক লুকাই আছে ।

মাউতৰ কথাৰে

কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক চাফাৰীত নিয়োজিত উত্তৰাক পৰিচালনা কৰা মাউতজনে ক'য়, "মোৰ ঘৰ বকোত । দেউতাৰ পৰা হাতী পৰিচালনা কৰা বিদ্যা শিকিছিলোঁ । আজি চাৰি বছৰ হ'ল উত্তৰাক পৰিচালনা কৰা । মোৰ সৈতে আৰু এজন মাউত আৰু সহায়কাৰী আছে । উত্তৰাক গা-ধুৱাই দিয়া, চালৰ যতন আদি লোৱাটো দৈনন্দিন কৰ্ম । ভৰিৰ খোঁজ আৰু হাতৰ পৰশ উত্তৰাই বুজি পায় আৰু আমি পৰিচালনা কৰা দৰেই পৰিচালিত হয় । উত্তৰাক ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ নিওতে নিশা হ'লে কেতিয়াবা গছৰ তলত, কেতিয়াবা কোনোবা স্কুল ঘৰৰ চৌহদত নিশা কটাই পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ । এনেকৈয়ে চলে উত্তৰাৰ সৈতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা ।"

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
উত্তৰাক পৰিষ্কাৰ কৰা মুহূৰ্তত (ETV Bharat Assam)

ত্যাগ আৰু সহাৱস্থানৰ বাস্তৱ

যাৰ এটা ভৰিৰ খোঁজত বিশালাকায় প্ৰাণীটো পৰিচালিত হয়, সেই পৰিচালক মাউতসকলে দিনে-নিশাই অশেষ কষ্ট কৰিব লাগে । ৰ'দ-বৰষুণক একাষৰীয়া কৰি নিৰন্তৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে বিপুল পৰিমাণৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলগীয়া হয় । প্ৰতিমুহূৰ্ততে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় । কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন আৰু সামাজিক স্বীকৃতি খুবেই হতাশজনক ।

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক চাফাৰীত নিয়োজিত উত্তৰা (ETV Bharat Assam)

আদেশ আৰু মৰম-ভালপোৱা

বৰ্তমান সময়ত বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ অহাৰ ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে । তেনে সময়তো পোহনীয়া হাতী আৰু মাউতৰ অনাবিল সম্পৰ্কবোৰে এক অৰ্থপূৰ্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

A Bond of Love and Trust: The Inspiring Story of Uttara and Her Mahout
উত্তৰাৰ পিঠিত তাইৰ মৰমৰ মাউত (ETV Bharat Assam)

অকৃত্ৰিম মৰম আৰু অনুশাসনৰে যে অৰণ্যৰ বিশাল প্ৰাণীকো সহজতে বশ কৰি মানুহৰ আপোন কৰিব পাৰি সেয়া উত্তৰাৰ দৰে পোহনীয়া হাতী পৰিচালনা কৰা মাউতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস : কৰ্তব্য সম্পাদনত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ জোৱানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

অভয়াপুৰীত ২০৪ বছৰৰ পাছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ

TAGGED:

মাখুন্দী হাতী
উত্তৰা
মাউত
সোণাপুৰ
BOND OF LOVE AND TRUST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.