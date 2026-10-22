মাউতৰ মৰমৰ আবদাৰত বশ বিশাল মাখুন্দী
নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেমে অৰণ্যৰ বিশাল প্ৰাণীকো বশ কৰে । এক মৰমলগা সম্পৰ্ক হ'ল হাতী-মাউতৰ সম্পৰ্ক । এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 22, 2026 at 4:44 PM IST
সোণাপুৰ: 'হাতী-মানুহৰ সংঘাত' অসমৰ বেছিভাগ অঞ্চলৰে সুলভ দৃশ্য । বন্যহস্তীয়ে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰাণ লোৱাৰ উপৰিও, ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰে । তেনেস্থলত ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ আদি সংস্থাপন কৰে আৰু সেই মৰণফান্দত পৰি বহু হাতীয়ে প্ৰাণো হেৰুৱায় ।
কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে পোহনীয়া হাতী আৰু মাউতৰ মাজত হাতী-মানুহৰ এক অনন্য সম্পৰ্ক দেখা যায় । তেনে এক সম্পৰ্কৰ কাহিনীৰে এই প্ৰতিবেদন ।
'উত্তৰা'- এয়া ৰজা বিৰাটৰ কন্যা, মহাবীৰ অৰ্জুন আৰু সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ বীৰ অভিমন্যুৰ পত্নী উত্তৰা নহয় । উত্তৰা এজনী মাখুন্দী হাতীৰ নাম । উত্তৰা কেৱল এজনী মাখুন্দী হাতীয়েই নহয় মানুহৰ ভিৰৰ মাজত গঢ়ি উঠা এক জীৱন্ত সেতু, এক স্নেহবন্ধনৰ স্ৰোত ।
উত্তৰাৰ খোজ আৰু ভক্তিৰ অৰ্ঘ
পথৰে যেতিয়া উত্তৰাই গুৰু-গম্ভীৰ খোজেৰে আগবাঢ়ি যায়, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে মূৰ দোৱাবলৈ বাধ্য হয় । পথচাৰীসকলৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি ভক্তিভাৱেৰে সেৱা ধৰে, কোনোবাই আকৌ খাদ্য সামগ্ৰী আগবঢ়ায় ।
কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল—এই বিশাল মাখুন্দী হাতীৰ সমস্ত অপাৰ শক্তিক অতি সাধাৰণ ভৰিৰ খোঁজ আৰু অকৃত্রিম মৰমৰ এটা কণ্ঠই নিয়ন্ত্ৰণ তথা পৰিচালনা কৰে ।
মাউতৰ ভৰিৰ সৰু এটা ইংগিত বা এটা মাততে উত্তৰাই ক’লৈ যাব লাগে, কি কৰিব লাগে আৰু কিদৰে আচৰণ কৰিব লাগে সেয়া পলকতে বুজি পায় । এয়া আদেশ আৰু সমৰ্পণৰ যেন অটুত বন্ধন !
কিন্তু এই নিবিড় সম্পৰ্ক কেৱল আদেশ প্ৰদান আৰু পালনতে আবদ্ধ নহয়, ইয়াৰ আঁৰত বিশ্বাস, নিস্বাৰ্থ সমৰ্পণ আৰু শব্দহীন ভাষাৰ এক অনুভৱী আত্মিক সম্পৰ্ক লুকাই আছে ।
মাউতৰ কথাৰে
কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক চাফাৰীত নিয়োজিত উত্তৰাক পৰিচালনা কৰা মাউতজনে ক'য়, "মোৰ ঘৰ বকোত । দেউতাৰ পৰা হাতী পৰিচালনা কৰা বিদ্যা শিকিছিলোঁ । আজি চাৰি বছৰ হ'ল উত্তৰাক পৰিচালনা কৰা । মোৰ সৈতে আৰু এজন মাউত আৰু সহায়কাৰী আছে । উত্তৰাক গা-ধুৱাই দিয়া, চালৰ যতন আদি লোৱাটো দৈনন্দিন কৰ্ম । ভৰিৰ খোঁজ আৰু হাতৰ পৰশ উত্তৰাই বুজি পায় আৰু আমি পৰিচালনা কৰা দৰেই পৰিচালিত হয় । উত্তৰাক ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ নিওতে নিশা হ'লে কেতিয়াবা গছৰ তলত, কেতিয়াবা কোনোবা স্কুল ঘৰৰ চৌহদত নিশা কটাই পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ । এনেকৈয়ে চলে উত্তৰাৰ সৈতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰা ।"
ত্যাগ আৰু সহাৱস্থানৰ বাস্তৱ
যাৰ এটা ভৰিৰ খোঁজত বিশালাকায় প্ৰাণীটো পৰিচালিত হয়, সেই পৰিচালক মাউতসকলে দিনে-নিশাই অশেষ কষ্ট কৰিব লাগে । ৰ'দ-বৰষুণক একাষৰীয়া কৰি নিৰন্তৰ যত্ন লোৱাৰ লগতে বিপুল পৰিমাণৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলগীয়া হয় । প্ৰতিমুহূৰ্ততে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় । কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন আৰু সামাজিক স্বীকৃতি খুবেই হতাশজনক ।
আদেশ আৰু মৰম-ভালপোৱা
বৰ্তমান সময়ত বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ অহাৰ ফলত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে । তেনে সময়তো পোহনীয়া হাতী আৰু মাউতৰ অনাবিল সম্পৰ্কবোৰে এক অৰ্থপূৰ্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।
অকৃত্ৰিম মৰম আৰু অনুশাসনৰে যে অৰণ্যৰ বিশাল প্ৰাণীকো সহজতে বশ কৰি মানুহৰ আপোন কৰিব পাৰি সেয়া উত্তৰাৰ দৰে পোহনীয়া হাতী পৰিচালনা কৰা মাউতসকলে প্ৰমাণ কৰিছে ।