আঁচনিৰ নামত ধন বিচাৰি গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁৱৰ বিজেপি নেতা হবিবুৰ
কিছুদিন পূৰ্বলৈকে দপদপাই ফুৰা হবিবুৰ ৰহমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিল । চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিজেপি নেতা হবিবুৰ ৰহমান ।
Published : August 18, 2026 at 7:20 PM IST
নগাঁও: ‘দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা’ বিজেপি চৰকাৰৰ অন্যতম মূলমন্ত্ৰ ৷ সৰু-বৰ কোনো দুৰ্নীতিকেই প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে বুলি বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আছে ৷ কিন্তু এইবাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলগীয়া হ’ল খোদ বিজেপি দলৰেই নেতা ৷
এসময়ত লগত দেহৰক্ষী লৈ চাইৰেন বজাই বিজেপি নেতা হবিবুৰ ৰহমানে দপদপাই ফুৰিছিল। কিছুদিন পূৰ্বলৈকে দপদপাই ফুৰা হবিবুৰ এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল । দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহাৰ সময়তে এইজন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
চৰকাৰী আঁচনি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতা হবিবুৰ ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ একাধিক মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক থকা বুলি কৈ হবিবুৰে বহুতো লোকক বিভিন্ন সুবিধা আদায় কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু সেই সুবিধাসমূহ প্ৰদানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল নগাঁও জিলাৰ সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন হবিবুৰ ৰহমান ওৰফে বাবুলে ৷
এই দুৰ্নীতিৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই হবিবুৰ ৰহমানক এজন সহযোগীৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আটক কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত জেৰাৰ অন্তত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে । জুৰীয়া থানাত ৰুজু কৰা ১৯৮/২৬ নম্বৰৰ গোচৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৬১(২) আৰু ৩১৮(৪) ধাৰাৰ অধীনত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে ধৃত হবিবুৰৰ বিৰুদ্ধে চাকৰি ঠিকা-ঠুকলি তথা বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধা দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । শেহতীয়াকৈ ধিঙৰ কাকলি গাঁৱৰ এজন লোকৰ পৰা চৰকাৰী টেক্টৰ আৱণ্টন দিয়াৰ নামত ৪ লাখ ৬০ হাজাৰ টকা লৈছিল যদিও টেক্টৰ যোগান ধৰাতো দূৰৈৰে কথা ধন ঘূৰাই বিচাৰিলে লোকজনক বিভিন্ন ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অৱশেষত ভুক্তভোগী লোকজনে হবিবুৰে ধন লোৱাৰ ছবি ম’বাইলত বন্দী কৰি মন্ত্ৰী পীষুষ হাজৰিকাক অৱগত কৰে ৷ তাৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই হবিবুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ সহযোগী জিয়াউল হকক আটক কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পিছত তদন্তৰ অন্তত অভিযুক্ত দুয়োজনকে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, ১২ অক্টোবৰলৈ অপেক্ষা