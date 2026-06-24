বিহাৰী লোকক চোলাত ধৰি চোঁচৰাই নিলে যুৱতীয়ে !

বিহাৰী লোকক চোলাত ধৰি চোঁচৰাই নিলে যুৱতীয়ে !
যোৰহাটৰ ৰাজপথত অঘটন । বিহাৰী লোকৰ চোলাত ধৰি ৰাজপথেৰে তানি-আঁজুৰি নি থানা পোৱালেগৈ যুৱতীয়ে । কিন্তু কিয় ?
Published : June 24, 2026 at 2:54 PM IST
যোৰহাট: এজন লোকৰ চোলাত ধৰি টানি-আঁজুৰি যোৰহাট চহৰৰ ৰাজপথৰে খোজকাঢ়ি আহি আছে এগৰাকী যুৱতী । যুৱতীগৰাকীৰ পিছে পিছে আন এগৰাকী মহিলা । মাজে মাজে লোকজনক শোধাইছে চৰ-ভুকু । উপায়হীন হৈ লোকজনেও তেওঁলোকৰ লগে লগে খোজ দিছে আৰক্ষী থানালৈ বুলি ।
বুধবাৰে যোৰহাট চহৰত দেখা এই ঘটনাটোৰ বিৱৰণ শুনিলে চকু কঁপালত উঠিব আপোনাৰো । লোকজন বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ । অভিযোগ অনুসৰি লোকজনে যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ লগতে শ্লীলতা হানিৰো চেষ্টা চলাইছিল।
প্ৰকৃত খবৰ অনুসৰি যুৱতীগৰাকীয়ে পাবলগীয়া ধন খুজি যুৱকজনক অনুৰোধ কৰাৰ লগে লগে অশ্লীল ইংগিতে লগালে অথন্তৰ ।
বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকজনৰ নাম ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহ । যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি চাৰি বছৰৰ পূৰ্বে ৰজামৈদামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত পিতৃৰ পৰা জীৱিতকালতে ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহে বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখুৱাই ডেৰ লাখ টকা ধাৰ লৈছিল । টকা ধাৰ দিয়াৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ স্বৰ্গগামী হয় ।
তাৰ সুবিধা লৈয়েই টকা ধাৰ লোৱা প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহৰ কথা-বতৰাও লাহে লাহে সলনি হৈ পৰে । পইচা বিচাৰিলে পৰিয়ালক ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহে । অৱশেষত যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত যুৱতীগৰাকীযে ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহক লগ পায় ধাৰে লোৱা পইচাৰ কথা সোধোতেই প্ৰবঞ্চক শ্বাহে শ্লীনতা হানিৰ চেষ্টা কৰে।
প্ৰথমে কথাৰ কটা কটি। তাৰ পাছত পইচা বিচৰাৰ বাবে প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহে যুৱতীগৰাকীক পাৰে অশ্লীল গালি-গালাজ । লগতে ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহৰ বিৰূদ্ধে যুৱতীৰ গাত স্পৰ্শ কৰাৰো অভিযোগ । পিছে ভাগ্য বেয়া আছিল শ্বাহৰ । ৰাজপথৰ মাজেৰে চৰ ভুকু শোধাই ভুক্তভোগী যুৱতীসহ পৰিয়ালে পোনে পোনে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীক গতাই দিলে ঠগ প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ কুমাৰ শ্বাহক ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে কয়,"তেখেতে ব্যৱসায় কৰিম বুলি, মাতৃৰ কেঞ্চাৰ বুলি মোৰ দেউতাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ লাখ টকা নিছিল । দেউতা ২০২৩ ত ঢুকাল, আমি পইচা বিচাৰি গ'লে ফচাই দিম বুলি কয় । আজি আকৌ লগ পালোঁ, পইচা খুজিলোঁ, তেওঁ মোক বেয়াকৈ ইংগিত দিছে । তাৰপিছত খং উঠি, চৰ-ভুকু শোধাই থানালৈ লৈ আহিলোঁ । আমি এজাহাৰো দিছোঁ ।"