বিহুত ঘৰলৈ বুলি আহোতে আদবাটতে নিৰুদ্দেশ হ'ল পংকুল

তামিলনাডুত নিৰুদ্দেশ হ'ল ধেমাজিৰ চিৰিপানীৰ পংকুল দেউৰী নাম ব্যক্তিগৰাকী ৷

ঘৰলৈ বুলি আহোতে আদবাটতে নিৰুদ্দেশ হ'ল ধেমাজিৰ ব্যক্তি (ETV Bharat Assam)
Published : April 21, 2026 at 5:30 PM IST

ধেমাজি : বিহুলৈ বুলি বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ আহোতে মাজবাটতে নিৰুদ্দেশ হ'ল ধেমাজিৰ চিৰিপানীৰ পংকুল দেউৰী নাম ব্যক্তিগৰাকী ৷ ঘটনা অনুসৰি, ১৪ এপ্ৰিলত কেৰালাৰ পৰা অসমলৈ বুলি পংকুল দেউৰী ওৰফে দলক দেউৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী জয়ন্তী লালুং দেউৰী কেৰালাৰ আলোৱা ষ্টেচনৰ পৰা কন্যাকুমাৰী-বিবেক এক্সপ্ৰেছত উঠে ৷

কিন্তু ১৫ এপ্ৰিলত তামিলনাডু ষ্টেচনত ৰে'লখন ৰখোৱাৰ পাছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল পংকুল দেউৰী ৷

এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলা জয়ন্তী লালুং দেউৰীয়ে কয়,"বিহু বুলি কৰ্মস্থলীৰ পৰা ১৪ এপ্ৰিলত কেৰালাৰ আলোৱা ষ্টেচনৰ পৰা কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছত ঘৰলৈ বুলি উঠিছিলো আমি দুয়ো ৷ এক ৰাতি মোৰ লগতে আছিল যদিও তামিলনাডুৰ ষ্টেচনৰ পোৱাৰ পাছতে দিনৰ ৯মান বজাত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হয় ৷ ১৭ এপ্ৰিলত মই ঘৰ পালোহি ৷ কিন্তু কেনেকৈ, ক'ত নিৰুদ্দেশ হ'ল মই বুজি নাপালো ৷ সেয়ে ১৭ এপ্ৰিলতে চিচিবৰগাঁও আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও আজিলৈকে সন্ধান পোৱা নাই ৷"

আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰলৈ আনুৰোধ জনাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ স্বামীক উদ্ধাৰ কৰাত আমাক সহায় কৰক ৷ অসম চৰকাৰে মোৰ স্বামীক উদ্ধাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কাতৰ অনুৰোধ জনাইছো ৷"

কোনো লোকে পংকুল দেউৰীক সন্ধান পালে ৮০৭৫৫-৯৩৭২৮ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে ৷

স্থানীয় লোকে এই সন্দৰ্ভত কয়,"বহিঃৰাজ্যৰ পৰা কাম কৰি ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত বাৰে বাৰে এনেদৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ এয়াই প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ যিখিনি আমাৰ বাহিৰত কাম কৰি থকা ল’ৰা আছে তেওঁলোকে বিহুৱে, সভাই ঘৰলৈ আহি থাকে ৷ গতিকে সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ আনিবলৈ ৰে'লৱে বিভাগেই হওক , অসম চৰকাৰেই হওক বা ভাৰত চৰকাৰেই হওক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলালে বিহুৰ পেণ্ডেল: বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ গৰিহণা

