মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত থকা সত্ৰ: ইছলামধৰ্মীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত সুৰক্ষিত প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এখন সত্ৰ

মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত থকা সত্ৰ: ইছলামধৰ্মীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণত সুৰক্ষিত প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এখন সত্ৰ
মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত আছে শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকীবড়ি সত্ৰ । মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত অৱস্থিত এই সত্ৰখনক ইছলামধৰ্মী সম্প্ৰদায়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে ৷
Published : May 3, 2026 at 5:21 PM IST
লাহৰীঘাট: অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সমাজ সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা জাতীয় অনুষ্ঠান হৈছে সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহ ৷ আজিও এই সত্ৰ-নামঘৰসমূহে অসমীয়া জাতিক একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখিছে ৷ সত্ৰ সংস্কৃতিয়ে অসমক বিশ্বৰ বুকুত এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰে ৷ তেনে এখন সত্ৰ হৈছে মধ্য অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকীবড়ি সত্ৰ । প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এই সত্ৰখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৈচিত্ৰময় জীৱনৰ স্মৃতিৰে সমৃদ্ধ ৷
এই থানৰ পূব দিশে ১০ কিলোমিটাৰ, পশ্চিমে ২০ কিলোমিটাৰ, দক্ষিণে ২৫ কিলোমিটাৰ আৰু উত্তৰ দিশে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰলৈকে প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ অঞ্চলব্যাপী ইছলামধৰ্মী লোকৰ বসতি আছে ৷ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বসতি থকা এলেকাই বৈষ্ণৱপীঠখন আগুৰি আছে যদিও আজিকোপতি এই সত্ৰলৈ অঞ্চলবাসীয়ে কোনো ভাবুকি আহিবলৈ দিয়া নাই ৷ অঞ্চলটোৰ মুছলমান লোকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি এই থানখন ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে ৷ সত্ৰখনৰ এগৰাকী ভকতে এই কথা ইটিভি ভাৰতৰ আগত সদৰি কৰিছে।
প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দিগেন চন্দ্ৰ বৰাই পাতেকীবড়ি সত্ৰক সমন্বয়ৰ পৃষ্ঠভূমি বুলি উল্লেখ কৰিছিল । হিন্দু-মুছলমান লোকে একেলগে বহি সত্ৰৰ চৌহদত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লোৱা দৃশ্যই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰে । সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে যিমান লোকে আবেদন-নিবেদন কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত ৯৫% লোকেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, গৌতম বৰা, প্ৰদীপ কুমাৰ শইকীয়াই এই কথা ৰাজহুৱা সভাতো ঘোষণা কৰিছিল ।
শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকীবড়িতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে যদিও গুৰুজনাৰ জন্মস্থানক লৈ বিতৰ্কৰ আজিও অন্ত হোৱা নাই । পাতেকীবড়ি থানৰ চৌদিশে সিঁচৰতি হৈ থকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভগ্নাৱশেষে এই স্থানকেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰকৃত জন্মস্থান বুলি চিহ্নিত কৰে ৷ ইয়াৰ কীৰ্তন ঘৰত লিখা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বুলি ।
বৰ্তমান মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ মৈৰাবাৰী মৌজাৰ মৈৰাবাৰী গাঁৱত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকীবড়ি সত্ৰ । ১৯৮০ চনত SOCIETY REGISTRATION ACT,XXI OF ১৮৬০ আইনৰ অধীনত এই আলিপুখুৰী সত্ৰখন থান উন্নয়ন সমিতিৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয় । পূৰ্বে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা এই থানখন ১৯২৪ চনত সেই সময়ৰ লাহৰীঘাট মৌজাৰ মৌজাদাৰ ৰায় চাহাব আৰু ভূধৰ বৰকাকতীয়ে কেইজনমান মুছলমান লোক আৰু কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ সাধু এজনৰ সহযোগত পাতেকীবড়ি আলিপুখুৰী থানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি তাতে থকা হাবি জংঘল কাটি চাফা কৰি থানখন পৰিস্কাৰ কৰে ।
১৯৬০ চনৰ ১৮ এপ্ৰিলত ইয়াৰ মণিকূটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে পণ্ডিত ড৹ মহেশ্বৰ নেওগে । সেই সময়ৰ নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহিবুদ্দিন আহমেদে থানখনৰ নামত ৫২ বিঘা মাটি আৱন্টন দিছিল । মৈৰাবাৰী মৌজাৰ বৰথল দলৈগাঁৱৰ ৪৪৫ নং দাগৰ এই ৫২ বিঘা মাটিত এসময়ত ইয়াৰ স্থানীয় লোকে খেতি-বাতি কৰিছিল যদিও থানখনৰ উন্নয়নৰ বাবে সেই মাটি স্বেচ্ছাই দান কৰে । ১৯৬১ চনত কীৰ্তন ঘৰ আৰু মণিকূটৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ ৩৩ লাখ টকা আৱণ্টন দিয়া হয় ।
থানখনৰ প্ৰথম পৰিচালনা সমিতি গঠন হয় ১৯৫৯ চনত । এই পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰথমজন সভাপতি আছিল ধিং অঞ্চলৰ গোপাল চন্দ্ৰ শৰ্মা । ১৯৬১ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ১ তাৰিখে গড়মূৰ সত্ৰৰ তেতিয়াৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে মণিকূটৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
২০০৮ চনৰ ২৭ মাৰ্চত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল সদৌ অসম ভিত্তিত ধৰ্মীয় মহাসভা । প্ৰথম অৱস্থাত ধিং অঞ্চলৰ কেইজনমান লোকৰ সহযোগত পাতেকীবড়ি সত্ৰখন পৰিচালিত হৈ আহিছিল যদিও বৰ্তমান মৰিগাঁও জিলাৰ একাংশ লোকে এই সত্ৰখন পৰিচালনা কৰি আহিছে । এই পাতেকীবড়ি সত্ৰৰ পৰা প্ৰায় ১৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এটি পথ আছিল । প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দিগেন চন্দ্ৰ বৰাই এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে ধন আৱন্টন দিছিল ।
এই অঞ্চলত থকা মুছলমান লোকসকলৰ সহযোগত পাতেকীবড়ি সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অহা হৈছে । উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈষ্ণৱ থানখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা দি ৰাখিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে । মুছলমান লোকসকলে এই থানখন সুৰক্ষিত কৰি অহাই নহয়, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ দায়িত্বও পালন কৰি আহিছে ।
১৯৯২ চনত বাবৰি মছজিদ ধ্বংস হোৱাৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি হোৱা ধৰ্মীয় বিভাজনৰ সময়তো সত্ৰখনলৈ কোনো ভাবুকি আহিবলৈ দিয়া নাছিল অঞ্চলবাসীয়ে । ১৯৮৩ চনত হোৱা অসম আন্দোলনৰ সময়ত এই থানৰ ভকতজনক খাদ্য যোগান ধৰিছিল মুছলমান লোকে । সেই সময়ত এই সত্ৰখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৩৫ জনীয়া মুছলমান লোকৰ সমিতি গঠন কৰি দিনে-নিশাই পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । এই সমিতিৰ মুছলমান সদস্যসকলে কৈছিল, ‘‘আগতে আমাক হত্যা কৰক, পাছত সত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব ।’’ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বুলি বিশ্বাস কৰা মুছলমান লোকসকলৰ এনে ভূমিকাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে ।
সত্ৰখনৰ এগৰাকী ভকতে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘প্ৰায় ৫০০ বছৰীয়া এই সত্ৰখনৰ কেউফালে মুছলমান লোকৰ বসতি আছে ৷ কিন্তু আজিলৈকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কোনো অসুবিধা পোৱা নাই ৷ ধৰ্মীয় কাম-কাজত মুছলমান লোকে কেতিয়াও বাধা প্ৰদান কৰা নাই । নতুন চৰকাৰখনে যেন আমাৰ সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে সহায় কৰে ।’’
মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰেই প্ৰাক্তন শিক্ষক আব্দুল গফুৰে কয়, ‘‘পাতেকীবড়ি সত্ৰখনত অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হোৱা নাই ৷ মুছলমান লোকসকলে ইয়াৰ ৰক্ষণা-বেক্ষণ দি আহিছে আৰু আগলৈও ৰক্ষণাবেক্ষণ দি যাব ।’’ ইফালে অঞ্চলটোৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী জেহিৰুল ইছলাম মুক্তাৰে কয়, ‘‘পাতেকীবড়ি সত্ৰ মৈৰাবাৰীৰ অঞ্চলৰ এক সম্পদ, আমাৰ বাবে এক গৌৰৱ । মুছলমান মানুহে ইয়াত সমানে শ্ৰদ্ধা-ভক্তি কৰে । বৈষ্ণৱ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ দৰেই মুছলমান মানুহেও এই সত্ৰখনৰ যত্ন লয় । অসম আন্দোলন আৰু বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ সময়তো মুছলমান লোকসকলে এই সত্ৰখন ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল ।’’
এই সত্ৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সম্পদৰাজি:
- অসমীয়া লিপিৰ হাতে লিখা সাঁচিপতীয়া কীৰ্তন পুথি
- এটা এটা কাঠৰ বাকচসহ কাঠৰ গৰুড়ৰ মূৰ্তি
- এখন কাঠৰ ঠগা
- কাৰুকাৰ্য খচিত হেঙুল হাইতাল বোলোৱা এখন কাঠৰ মেজ
- চাৰি খণ্ড শিলা, তাৰে এভাগ চন্দুকৰ আৰ্হিৰ নক্সা খচিত
- মাটিৰ ভঙা পাত্ৰ
- মাটি খান্দোতে ওলোৱা কড়ি
- প্ৰাচীন পাটনাদ
- ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ বিচৰিত শংকৰ চৰিত পুথিত উল্লেখ থকা 6 টা পুখুৰী
- এখন সংস্কৃত শ্ৰীমদ্ভাগৱত
- এখন বাংলা ভাষাৰ গীতা
- এখন বাংলা ভাষাৰ মহাভাৰত
- এখন বিধান ব্যৱস্থাৰ পুথি
- স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ সময়ৰ তাম্ৰ ফলি
- গুৰুজনাৰ দিনৰ চিত্ৰ খোদিত কাঠৰ ঘড়িয়াল, ম’ৰা চৰাইৰ চিত্ৰ থকা চাম কাঠৰ পীৰাৰ ভগ্ন টুকুৰা
পণ্ডিতসকলে গৱেষণা কৰি পোৱা ইতিহাসৰ তথ্য অনুসৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মৰ সময়ত শিৰোমণি কুসুম্বৰ ভূঞাৰ বাসস্থান আছিল আলিপুখুৰী ৷ গুৰুজনাই ভক্তৰ মনৰ স্পৃহা পূৰণ কৰি পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ পৰিচয়, বাসস্থানৰ বৰ্ণনা আৰু জন্মৰ বৃতান্তও কৈছিল । পটা নং ২৫৬৭ আৰু পটা নং ২৫৬৮ ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম আলিপুখুৰীত বুলি উল্লেখ আছে । প্ৰাচীন কামপুৰীয়া কায়স্থ সমাজৰ ইতিবৃত্ত গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আলিপুখুৰীত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল ।
গুৰুজনাৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই মৈৰাবাৰীত ম’ৰা চৰাই আছিল । শংকৰদেৱে বাল্যকালত লগৰীয়া লগত গা ধোৱা, নাওখেলা, শিহু ধৰা, মাছ ধৰা আৰু বনৰ মাজত ম’ৰা চৰাই ধৰি ফুৰাৰো কিছু বিবৰণ বিভিন্ন গ্ৰন্থত পোৱা যায় । ম’ৰা চৰাইৰ লগত বাল্যকালৰ লীলা খেলাৰ বিষয়ে কথা গুৰুচৰিতত উল্লেখ আছে । ম’ৰা চৰাই থকা বাবেই এই ঠাইৰ নাম ম’ৰাবাৰী আৰু পিছত মৈৰাবাৰী হয় । আজি মৈৰাবাৰী অঞ্চলবাসীয়ে আলিপুখুৰীৰ পাতেকীবড়ি সত্ৰ এক ডাঙৰ সম্পদ বুলি গণ্য কৰি আহিছে ।
তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকীবড়ি সত্ৰখন উন্নত পৰ্যটন থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ দাবী জনাইছে । এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বৈষ্ণৱ থানখনত দৈনিক ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে । কিন্তু এই আলিপুখুৰী পাতেকীবড়ি সত্ৰখনৰ বিশেষ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি বহুতে ক’ব খোজে । আনকি এই সত্ৰখনলৈ অহা-যোৱা কৰা ৰাস্তা-ঘাটৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবেও একাংশ ভক্তই আপত্তি কৰা দেখা যায় ।
নগাঁও জিলাৰ পৰা সত্ৰখনলৈ আহোঁতে ধিঙলৈকে ৰাস্তা ভাল যদিও নিজ ধিঙৰ পৰা সত্ৰ পৰ্যন্ত ৰাস্তাৰ অৱস্থা একেবাৰে পুতৌলগা । একেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা সত্ৰখনলৈ অহা ৰাস্তাও অতি শোচনীয় অৱস্থাত আছে । সেয়ে ভক্তপ্ৰাণ লোকসকলে এই মূল ৰাস্তা দুটা নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰক ।
