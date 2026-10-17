ETV Bharat / state

তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত পৰা সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ যুৱকক আটক

তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ যুৱক আটক ৷ লগতে ১৮টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ ৷

A 25-year-old man was arrested after Large Cache of Suspected Explosives Seized Near Kolia Bhomora Bridge
বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ যুৱকক আটক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শনিবাৰে নিয়মীয়া তহলৰ সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত এজন ২৫ বছৰীয়া যুৱকৰ পৰা ৩৪ পেকেট সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ লগতে ১৮টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ কৰে । ধৃত ব্যক্তিজন কাৰ্বি আংলংৰ ডিপছন চিংগনা (২৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি বেজবৰুৱাই কয়, ‘‘নিয়মীয়া তহলদৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এজন যুৱকৰ চাল চলন লক্ষ্য কৰি আছিল ৷ পাছত তহলদাৰী আৰক্ষীৰ দলে যুৱকজনৰ সন্দেহজনক আচৰণৰ বাবে সোধা-পোছা কৰে । লগতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে যুৱকজনকো তালাচী চলায় ৷’’

A 25-year-old man was arrested after Large Cache of Suspected Explosives Seized Near Kolia Bhomora Bridge
ডিপছন চিংগনা (ETV Bharat Assam)

‘‘তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীৰ দলটোৱে ডিপছন চিংগনা নামৰ যুৱকজনৰ বেগৰ পৰা সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ডিটনেটৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে যুৱকজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ আনে ৷’’ এই কথা আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি বেজবৰুৱাই কয় ৷

A 25-year-old man was arrested after Large Cache of Suspected Explosives Seized Near Kolia Bhomora Bridge
বিস্ফোৰক সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

আটকাধীন যুৱকজনক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাটছ’ৰ বাসিন্দা ডিপছন চিংগনা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ পিতৃৰ নাম ছাৰছিং চিংগনা । প্ৰাথমিক জেৰাত চিংগনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ আনি গোম্পাৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই অনা বুলি আৰক্ষীক উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক আটক কৰি তেজপুৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় ৷ যুৱকজনে সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ডিটনেটৰসমূহ ক’ৰ পৰা, কাৰ নিৰ্দেশত আৰু ক’লৈ নি আছিল, সকলো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।

লগতে পঢ়ক : দুটাকৈ অভিযানত ধৰা পৰিল ১৩ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী

TAGGED:

তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলং
বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ
তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা
ইটিভি ভাৰত অসম
SUSPECTED EXPLOSIVES SEIZED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.