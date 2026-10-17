তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত পৰা সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ যুৱকক আটক
তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসহ যুৱক আটক ৷ লগতে ১৮টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ ৷
Published : October 17, 2026 at 7:42 PM IST
তেজপুৰ : পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শনিবাৰে নিয়মীয়া তহলৰ সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ কলিয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত এজন ২৫ বছৰীয়া যুৱকৰ পৰা ৩৪ পেকেট সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ লগতে ১৮টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ কৰে । ধৃত ব্যক্তিজন কাৰ্বি আংলংৰ ডিপছন চিংগনা (২৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি বেজবৰুৱাই কয়, ‘‘নিয়মীয়া তহলদৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এজন যুৱকৰ চাল চলন লক্ষ্য কৰি আছিল ৷ পাছত তহলদাৰী আৰক্ষীৰ দলে যুৱকজনৰ সন্দেহজনক আচৰণৰ বাবে সোধা-পোছা কৰে । লগতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে যুৱকজনকো তালাচী চলায় ৷’’
‘‘তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীৰ দলটোৱে ডিপছন চিংগনা নামৰ যুৱকজনৰ বেগৰ পৰা সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ডিটনেটৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে যুৱকজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ আনে ৷’’ এই কথা আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি বেজবৰুৱাই কয় ৷
আটকাধীন যুৱকজনক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কাটছ’ৰ বাসিন্দা ডিপছন চিংগনা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ পিতৃৰ নাম ছাৰছিং চিংগনা । প্ৰাথমিক জেৰাত চিংগনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ আনি গোম্পাৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ কঢ়িয়াই অনা বুলি আৰক্ষীক উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক আটক কৰি তেজপুৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় ৷ যুৱকজনে সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ডিটনেটৰসমূহ ক’ৰ পৰা, কাৰ নিৰ্দেশত আৰু ক’লৈ নি আছিল, সকলো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।