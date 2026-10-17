শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২১ জনীয়া আহ্বায়ক কমিটি গঠন

শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ২১ জনীয়া আহ্বায়ক কমিটি গঠন
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত জুবিনক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ আৰু মানৱ শৃংখল । আলোচনা সভাৰ অন্তত ২১ জনীয়া আহ্বায়ক কমিটি গঠন ।
Published : October 17, 2026 at 10:02 PM IST
সোণাপুৰ: এফালে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস, আনফালে মহাসপ্তমীৰ দিনাই সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে । অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ হস্পন্দন, অজস্ৰ জনতাৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক ন্যায় প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত তিনি শতাধিক লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণেৰে এক বিশাল মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
মানৱ শৃংখলৰ পূৰ্বে ইফালে বিধায়ক অখিল গগৈৰ পৰিচালনাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।
বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় যুঁজ সন্দৰ্ভত আয়োজিত এই সভাত ৰাজ্যৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত সভাত দুলু আহমেদ, বিকাশ অসম, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, আৰু আকাশ দলেকে ধৰি অনেক জন তথা সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত কৰে ।
সভাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সঠিক তদন্ত আৰু দোষীৰ উপযুক্ত শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ ভূমিকা লগত জড়িত বিভিন্ন ত্ৰুটি-বিচ্যুতিসমূহ তীক্ষ্ণ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
২১ জনীয়া আহ্বায়ক কমিটি আৰু বিশেষ আইনী কোষ গঠনৰ বাবে আলোচনা
ৰাজহুৱা আলোচনা সভাৰ অন্তত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভত আইনী যুঁজ আৰু জনজাগৰণ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ২১ জনীয়া এক আহ্বায়ক কমিটি গঠন কৰা হয় । এই সমিতিয়ে সমগ্ৰ আন্দোলন আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ গুৰি ধৰিব । ইয়াৰ উপৰি, আইনী যুঁজখন অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অসমৰ খ্যাতিসম্পন্ন আৰু নিৰপেক্ষ আইনজীৱীসকলক লৈ এটা বিশেষ আইনী কোষ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
সভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা সিদ্ধান্ত
সভাখনত আলোচনাৰ অন্তত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তিনিটা মুখ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়:
অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ হেঁচা:
চৰকাৰ আৰু তদন্তকাৰী গোটক অতিশীঘ্ৰে অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিবলৈ দাবী আৰু দোষীসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ’ব ।
জামিন বাতিলৰ আইনী যুঁজ:
বৰ্তমান জামিন লাভ কৰা অভিযুক্তসকলৰ জামিন আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে বাতিল কৰি তেওঁলোকক পুনৰ জেললৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা । ইয়াৰ লগতে, আন অভিযুক্তসকলে যাতে জামিন নাপায়, তাৰ বাবেও সৰ্বোচ্চ আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা । চৰকাৰী অধিবক্তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ নকৰি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এক শক্তিশালী 'ৰাজহুৱা অধিবক্তা গোট' গঠন কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা ।
ৰাজপথৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰখা:
কেৱল আদালতৰ আইনী যুঁজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথত শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পথো জোৰদাৰভাৱে আগুৱাই নিয়া হ'ব ।
বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বক্তব্য ৰাখি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়,"আজি আমি জুবিনক্ষেত্ৰত সকলোৱে মিলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হৈ ২১ জনীয়া আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰিছোঁ । এই সমিতিয়ে আইনী দিশটোৰ উপৰি আন্দোলনৰ দিশটোও সমানে পৰিচালনা কৰিব । দুলু আহমেদৰ দায়িত্বত হ'বলগীয়া আইনী সমিতিখনে জামিন পোৱাসকলৰ জামিন নাকচ কৰাৰ বাবে আৰু জামিন ল'ব বিচৰাবোৰৰ জামিন নাকচ কৰিবলৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আইনী যুঁজ চলাব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি চৰকাৰী অধিবক্তাক মাত্ৰ ভৰসা কৰি বহি নাথাকি ৰাজহুৱা অধিবক্তা গোট গঠন কৰিম । অতিশীঘ্ৰে অসম চৰকাৰক এই জামিন সমূহ নাকচ কৰিবলৈ আৰু অতিৰিক্ত চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাম । আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন অবিৰতভাৱে চলি থাকিব ।"
শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰত ৰাজ্যবাসীয়ে আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতে ব্যস্ত থকাৰ সময়তে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ বাবে ৰাইজৰ এই একত্ৰিত প্ৰতিবাদে সমগ্ৰ অসমতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে । জুবিন প্ৰেমী তথা সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণে শিল্পীগৰাকীয়ে উচিত ন্যায় পোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।