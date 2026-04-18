বিস্ময় বালক; মাত্ৰ ১৮ মাহ বয়সতে দাঙি ধৰিলে অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয়

নগাঁৱৰ যমুনামুখৰ কণমানি প্ৰতিভা ১৮ মহীয়া আৰহাম আহমেদে গঢ়িলে ৰাজ্যিক ৰেকৰ্ড । অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তা আৰু স্মৃতিশক্তিৰ জৰিয়তে Assam Book of Recordsত স্থান লাভ ।

বিস্ময় বালক আৰহাম আহমেদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 10:59 AM IST

বঢ়মপুৰ : অসমৰ শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়া-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে নতুন প্ৰতিভা উদ্ভাসিত হৈ উঠাৰ মাজতে এইবাৰ এক অভূতপূৰ্ব কৃতিত্বই সকলোকে আশ্চৰ্যচকিত কৰিছে । নগাঁও জিলাৰ যমুনামুখৰ এটি কণমানি শিশু । মাত্ৰ ১৮ মাহ ২৮ দিন বয়সীয়া আৰহাম আহমেদে তেওঁৰ অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তা আৰু স্মৃতিশক্তিৰ জৰিয়তে ২০২৫–২৬ বৰ্ষৰ Assam Book of Records-ৰ অধীনত 'Early Learning Achievement' শাখাত ৰাজ্যিক ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ।

আৰহাম আহমেদ হৈছে যমুনামুখৰ বৰজাৰী মাজগাঁও ওৰফে আমতলা অঞ্চলৰ বাসিন্দা ৰফিক উদ্দিন আৰু মৌচুমী বেগমৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান । তেওঁৰ পিতৃ ৰফিক উদ্দিন যমুনামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত । পৰিয়ালৰ শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশ, নিয়মীয়া অনুশীলন আৰু পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন-স্নেহৰ ফলতেই আৰহামে ইমান কম বয়সতে এনে এক অসাধাৰণ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি স্থানীয় লোকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিস্ময় বালক; মাত্ৰ ১৮ মাহ বয়সতে দাঙি ধৰিলে অসাধাৰণ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় (ETV Bharat Assam)

প্ৰামাণিক তথ্য অনুসৰি, আৰহামে মাত্ৰ ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ১৩টা মানৱ দেহৰ অংগ সঠিকভাৱে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যিটো তেওঁৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আৰু দ্ৰুত প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ষমতাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ মাত্ৰ ১৫০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৪৫টা বিভিন্ন দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সঁজুলি (equipment) চিনাক্ত কৰি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়ে ।

এই ধৰণৰ কৃতিত্ব সাধাৰণতে বহু ডাঙৰ বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো দৃষ্টিগোচৰ নহয়, যাৰবাবে এই সাফল্য বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

Assam Book of Records কৰ্তৃপক্ষই আৰহামৰ এই অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি তেওঁক 'State Record Holder' হিচাপে ঘোষণা কৰে । এই স্বীকৃতিয়ে কেৱল আৰহামৰ ব্যক্তিগত সাফল্যকে প্ৰতিফলিত কৰা নহয়, বৰং যমুনামুখ অঞ্চল তথা অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

পিতৃৰ সৈতে আৰহাম আহমেদ (ETV Bharat Assam)

এই উপলক্ষে স্থানীয় ৰাইজ, শিক্ষক সমাজ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে আৰহাম আহমেদ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছে । বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে আৰহামৰ এই সাফল্যই শিশু অৱস্থাৰ পৰা শিক্ষাৰ সঠিক দিক-নির্দেশনা আৰু মানসিক বিকাশৰ গুৰুত্ব স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

বিশেষকৈ ডিজিটেল যুগত শিশুৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাটো কঠিন হোৱা পৰিস্থিতিত এই ধৰণৰ কৃতিত্ব অধিক মূল্যৱান বুলি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে । শিশুটিৰ এই অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ আঁৰত পিতৃ-মাতৃৰ অবিৰত চেষ্টা, সময়োপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি আৰু সুস্থ পৰিৱেশৰ গুৰুত্বও সুস্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে ।

শিশুটিৰ এই প্ৰতিভা সন্দৰ্ভত আৰহামৰ পিতৃ ৰফিক উদ্দিনে কয়, "মোৰ ল'ৰা, তাৰ বৰ্তমান বয়স ১৮ মাহ ২৮ দিন । তেওঁ যেতিয়া জন্ম হৈছিল জন্মৰ দুই-তিনিমাহ পিছৰ পৰা তেওঁৰ চালচলন অলপ বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হৈছিল । চাৰি-পাঁচ বছৰৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যিখিনি চালচলন কৰে, বিশেষ কোনো তদাৰক নকৰাকৈ এওঁ তেনেকৈ চালচলন কৰা দৃষ্টিগোচৰ হ'ল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "পৰ্যায়ক্ৰমে দেখিলোঁ যে তেওঁ সময়ৰ আগতেই কথা পাতিবলৈ ধৰিলে; খোজকাঢ়িব ধৰিলে; যিয়ে যি কথা কয় মনোযোগেৰে শুনি থাকে । পৰ্যায়ক্ৰমে যেতিয়া তেওঁ এই পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি আছিল তেতিয়া তেওঁৰ মাতৃ আৰু মই মিলি তেখেতক নাৰ্ছাৰী লেভেলত যিখিনি পাঠ্যক্ৰম আছিল, আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আয়ত্ত কৰিব পাৰে নেকি । অতি সহজে তেওঁ বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে । যেতিয়া এইখিনি আয়ত্ত কৰিলে আমি আছাম বুক অব ৰেৰ্কডৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ ।"

অভিলেখ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আছাম বুক অব ৰেৰ্কডে শিশুটিৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'লে । সাক্ষাৎকাৰৰ পিছত তেওঁক ৰাজ্যিক ৰেৰ্কডকাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে । বয়সৰ আগতেই শিশুটিয়ে শিকিব পাৰিলে । পিছত আমি ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড আৰু নেচনেল বুক অব ৰেকৰ্ডৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ । আশা ৰাখিছোঁ অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হ'ম ।"

আনহাতে, শিশুটিক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়া হৈছিল বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষক ৰফিক উদ্দিনে কয়, "যিহেতু মই শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত, গতিকে শিশুৰ লগত মই বেছিকৈ অতিবাহিত কৰোঁ । শিশুটিক সৰুৰে পৰাই প্ৰতিটো দিনেই যিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছিল, প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিছিলোঁ । এদিনো আমি প্ৰয়োজনখিনি অথলে যাব দিয়া নাছিলোঁ ।"

অভিলেখৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

আন অভিভাৱকসকললৈ তেওঁৰ আহ্বান, "মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰতিজন শিশুৰ মাজত এটা গুণ লুকাই থাকে । প্ৰতিভাটো চিনাক্ত কৰি আমি শিশুটিক সেই দিশত আগুৱাই নিব পাৰিলে শিশুটি মানৱ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব । প্ৰতিগৰাকী পিতৃ-মাতৃয়ে সৰুৰে পৰা শিশুটিক সঠিকভাৱে দিশ-নির্দেশনা দি শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জাগ্ৰত কৰিব লাগে, যাৰ ফলস্বৰূপে শিশুটিয়ে এনে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"

শিশুটিৰ এই সফলতাই প্ৰমাণ কৰে যে শিশুৰ সঠিক যত্ন আৰু দিক-নির্দেশনা থাকিলে শিশু অৱস্থাৰ পৰাই প্ৰতিভাৰ বিকাশ সম্ভৱ । আৰহাম আহমেদৰ এই সাফল্য কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এক উজ্জ্বল আৰম্ভণি নহয়, বৰং আন বহু শিশুৰ বাবেও এক প্ৰেৰণা আৰু উদাহৰণ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

