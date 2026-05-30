ডিমৰীয়াত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন

ডিমৰীয়াত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন
টিউচনলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দিষ্ট মিলনপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সুমন দাস ৷
Published : May 30, 2026 at 4:46 PM IST
সোণাপুৰ : ডিমৰীয়াৰ কলংপাৰত বিগত দুদিন ধৰি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে। নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰজন সুমন দাস (১৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে । সুমন মিলনপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৷ ২৮ মে’ৰ পৰা সুমন সন্ধানহীন হৈ আছে ।
কেতিয়া আৰু ক’ত সন্ধানহীন হয় সুমন
৩ নং ঔজাৰিৰ বাসিন্দা মনোৰঞ্জন দাসৰ পুত্ৰ সুমন দাসে কলংপাৰস্থিত পেহীয়েকৰ ঘৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰিছিল । তেওঁ স্থানীয় মিলনপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল । ২৮ মে’ৰ পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত প্ৰতিদিনাৰ দৰে সুমন ঘৰৰ পৰা টিউচনলৈ বুলি ওলাই গৈছিল । তাৰ পিছৰে পৰা কিশোৰজন আৰু ঘৰলৈ উভতি অহা নাই ।
নিৰ্ধাৰিত সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সুমন ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত পেহীয়েকৰ পৰিয়াল আৰু পিতৃ-মাতৃ চিন্তিত হৈ পৰে । আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধৱীৰ ঘৰকে ধৰি সম্ভাব্য সকলো স্থানতে সোধা-পোছা আৰু বহু বিচাৰ-খোচাৰ কৰা হয় যদিও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিশোৰজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা ব্যৰ্থ হয় পৰিয়ালৰ লোক ।
আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু
পুত্ৰৰ কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰি অৱশেষত অসহায় পিতৃ মনোৰঞ্জন দাসে ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপে । তেওঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰি পুত্ৰ নিখোজ হোৱাৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰো দাখিল কৰে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ সন্ধানত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
পিতৃৰ কাতৰ আহ্বান
পুত্ৰৰ সন্ধান লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈ সম্প্ৰতি শোকত ভাঙি পৰিছে সুমনৰ পিতৃ-মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোক ৷ পিতৃ মনোৰঞ্জন দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক সুমনৰ কোনো সম্ভেদ পালে তলত দিয়া নম্বৰত অথবা স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
- যোগাযোগৰ নম্বৰ (পিতৃ মনোৰঞ্জন দাস) : +91 86383 01190