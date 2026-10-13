ভুৱা চিকিৎসকৰ বাবে ১৪ বছৰীয়া কিশোৰে পংগুত্বক সাবটিবলগীয়া হোৱাৰ অভিযোগ

ভুৱা চিকিৎসকৰ বাবে ১৪ বছৰীয়া কিশোৰে পংগুত্বক সাবটিবলগীয়া হোৱাৰ অভিযোগ
নিজকে চিকিৎসক বুলি ভাবি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি চিৰদিনৰ বাবে পংগু কৰিলে এজন কিশোৰক । ফাৰ্মাচীৰ সন্মুখত ভুক্তভোগীৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST
কলগাছিয়া: ৰাজ্যত একাংশ ফাৰ্মাচিষ্টে নিজকে চিকিৎসক বুলি ভাবি সাধাৰণ ৰাইজক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে । কিন্তু অভিজ্ঞতা নোহোৱাকৈ চিকিৎসা কৰা এইসকল ফাৰ্মাচিষ্টৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
এইবাৰ ভুৱা চিকিৎসকৰ চিকিৎসাৰ ফলত এজন ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰ চিৰদিনলৈ পংগু হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । অনভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ চিকিৎসাৰ পিছত ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰজনৰ ভৰি বিকল হোৱাৰ অভিযোগ ।
কলগাছিয়াৰ জয়পুৰ বজাৰত দীৰ্ঘদিনে অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে ফাৰ্মাচী চলাই থকা ভুৱা চিকিৎসকজন হৈছে মফিদুল ইছলাম । মফিদুল ইছলাম কোনো এমবিবিএছ তথা কোনো ফাৰ্মাচিষ্ট নহয়, কিন্তু সকলো ৰোগীকে চিকিৎসা কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । মফিদুল ইছলাম আৰু মাজিদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
কলগাছিয়াৰ ডুবাচুৰি গাঁৱৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ সমেজ উদ্দিনৰ ১৪ বছৰীয়া পুত্ৰ ছামিউল ইছলাম প্ৰায় আঠমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এক বাইক দুৰ্ঘটনাত ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছামিউল ইছলামক জয়পুৰ বজাৰত থকা মফিদুল ইছলামৰ ফাৰ্মাচীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।
তাত মফিদুল ইছলাম আৰু মাজিদুল ইছলাম নামৰ দুই ভুৱা চিকিৎসকে ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছিল বুলি পৰিয়ালে জানিবলৈ দিয়ে । অভিযোগ অনুসৰি, দুয়োজনে ছাত্ৰজনৰ ভৰিত অস্ত্ৰোপচাৰসদৃশ চিকিৎসা কৰি এডাল শিৰা কাটি চিলাই কৰি দিছিল । ইয়াৰ পিছত প্ৰায় ছমাহ ধৰি চিকিৎসা চলাই তেজপিয়াৰ দৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা দুই ভুৱা চিকিৎসকে টকা লোৱাৰ পিছতো ছাত্ৰজনৰ অৱস্থাৰ উন্নতি নহ’ল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে ।
পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাত ছামিউল ইছলামক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । তাত এমআৰআই পৰীক্ষাৰ পিছত ভৰিৰ এডাল গুৰুত্বপূৰ্ণ শিৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি চিকিৎসকে জনোৱা বুলি পৰিয়ালে দাবী কৰে ।
এই কথাত ক্ষুব্ধ হৈ মঙলবাৰে ন্যায় বিচাৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত ছামিউল ইছলামক পৰিয়ালৰ লোকে কান্ধত তুলি জয়পুৰ বজাৰত অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে চলোৱা ফাৰ্মাচীৰ ওচৰলৈ লৈ যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত মফিদুল ইছলাম আৰু মাজিদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি,"উপযুক্ত চিকিৎসা লাভ নকৰাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি চিকিৎসকে সতৰ্ক কৰিছে । তাৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ । সেয়ে ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, অভিযোগৰ সত্যতা নিৰূপণ আৰু দুই ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
আনহাতে, জয়পুৰ বজাৰত থকা উক্ত ফাৰ্মাচীখন অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে চলাই থকা আৰু মফিদুল ইছলাম আৰু মাজিদুল ইছলাম নামৰ দুই ভুৱা চিকিৎসকে তাত চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে, ফাৰ্মাচীখনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ স্থিতি আৰু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসা কৰাৰ যোগ্যতা সম্পৰ্কে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত হব লক্ষ্যণীয় ।
এই ঘটনাই অঞ্চলটোত অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন চিকিৎসা সেৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে । এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে- ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰজনৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল ? অভিযোগসমূহৰ সত্যতা তদন্তৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ অহাৰ লগতে ছাত্ৰজনৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা হ’বনে ?