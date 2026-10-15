এখন শতিকা প্ৰাচীন পূজা : য'ত নাই কোনো আড়ম্বৰ, আছে কেৱল শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা
হাফলং চহৰৰ এক প্ৰাচীন মন্দিৰ । ১১৫ বছৰ ধৰি ইয়াত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে দুৰ্গা পূজা ।
Published : October 15, 2026 at 8:48 AM IST
হাফলং: শুকুৰবাৰে ষষ্ঠী । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উখল-মাখল পৰিৱেশ । পূজা কমিটীসমূহৰ মাজত আটকধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে । সকলোৰে যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই !
কিন্তু অসমৰ এনে কিছু প্ৰাচীন মন্দিৰ আছে, য'ত জাকজমকতা, আধুনিকতাৰ চমক আদিৰ বিপৰীতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব দি দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
অসমৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰ হাফলঙত এনে এক মন্দিৰ আছে, য’ত আধুনিকতাৰ জাকজমকতাতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান, ধৰ্মীয় অনুশাসন আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰাক ।
১৯১২ চনত ঢাকা বিক্ৰমপুৰৰ তেওটিয়া নিবাসী প্ৰয়াত হৰচন্দ্ৰ দাসৰ স্মৃতিত হাফলং চহৰত এই জগন্নাথ মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । হাফলঙৰ ১১৫ বছৰীয়া প্ৰাচীন জগন্নাথ মন্দিৰত আজিও পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি অনুসৰিয়েই দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । এশ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি চলি অহা এই পূজা পাহাৰীয়া চহৰখনৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিদৰ্শন ।
এশ বছৰৰো অধিক সময়ৰ পৰম্পৰা
হাফলং চহৰৰ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ । দীৰ্ঘদিন ধৰি এই মন্দিৰ স্থানীয় বাঙালী সমাজৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে । মন্দিৰটোৰ ১১৫ বছৰীয়া ইতিহাসৰ সৈতে মিহলি হৈ আছে কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ মানুহৰ বিশ্বাস, ভক্তি আৰু স্মৃতি ।
এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজা কেৱল কেইদিনমানৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ ই দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা এক পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতা । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি পূজাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু প্ৰচলিত আচাৰ-অনুষ্ঠানক গুৰুত্ব দি আহিছে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলেও পূজাৰ মূল ধৰ্মীয় পৰিকাঠামো অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ এই প্ৰচেষ্টাই জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গোৎসৱক এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।
আধুনিকতাৰ ভিৰতো প্ৰাচীন ৰীতিৰ সংৰক্ষণ
মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দয়ামণি সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বৰ্তমান সময়ত দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন স্থানত থীমভিত্তিক মণ্ডপ, অভিনৱ আলোকসজ্জা, প্ৰতিমা আৰু বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । পূজাৰ সৈতে বিনোদন, পৰ্যটন আৰু জনসমাগমৰ বিষয়টোও ক্ৰমাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "চহৰৰ পৰা গ্ৰামাঞ্চললৈকে সকলোতে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনত আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট । কিন্তু হাফলঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গাপূজাৰ বৈশিষ্ট্য বেলেগ । ইয়াত পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ বাহ্যিক জাকজমকতা নহয়, বৰঞ্চ শাস্ত্ৰীয় বিধি অনুসৰি দেৱীৰ আৰাধনাহে । পূজাৰ আচাৰ-অনুষ্ঠান, ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু প্ৰচলিত বিধানক প্ৰাধান্য দিয়েই এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।"
সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সময়ৰ লগে লগে সমাজৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই । বৰঞ্চ পৰিৱৰ্তনশীল সামাজিক পৰিৱেশৰ মাজতো মন্দিৰৰ পূজাত প্ৰাচীন ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । এই ধাৰাবাহিকতাই জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গোৎসৱক আন বহু পূজাৰ তুলনাত সুকীয়াভাৱে চিহ্নিত কৰিছে ।"
পূজাৰ মূল কেন্দ্ৰত শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান
দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় আচাৰ, মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, পূজা-পদ্ধতি আৰু নিৰ্দিষ্ট বিধি-বিধান । প্ৰচলিত ৰীতি অনুসৰি পূজাৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ নিজস্ব ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য আছে । জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজাত এই শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰাক বিশেষ গুৰুত্ব দি পালন কৰা হয় ।
বৰ্তমান সময়ত পূজাৰ বাহ্যিক দিশক লৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা দেখা যায় । এনে পৰিস্থিতিত এই মন্দিৰৰ পূজাই দুৰ্গোৎসৱৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে, সেয়া হৈছে ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ-অনুশাসনৰ ধাৰাবাহিকতা । ইয়াত উৎসৱৰ সফলতা কেৱল মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য, আলোকসজ্জাৰ আড়ম্বৰ অথবা দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যাৰে বিচাৰ কৰা নহয় । পূজাৰ ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি দেৱীৰ আৰাধনাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি পূজাৰ আয়োজন কৰি তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মাজত ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ প্ৰেৰণৰ পথ মুকলি কৰি আহিছে ।
হাফলঙৰ বাঙালী সমাজৰ আৱেগ আৰু সম্প্ৰীতিৰ কেন্দ্ৰ
পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডল বিভিন্ন ভাষা, জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ । এই বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত দুৰ্গা পূজা বাঙালী সমাজৰ অন্যতম প্ৰধান ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱ । হাফলঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ পূজা সেই সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতেও জড়িত ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি মন্দিৰটোক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা মানুহৰ আৱেগ, পাৰিবাৰিক স্মৃতি আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাসে এই পূজাৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে । এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ পূজাৰ ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰা প্ৰবাহিত হোৱাৰ মাজেৰে মন্দিৰটোৱে কেৱল উপাসনাস্থলী হিচাপেই নহয়, সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।
দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক যোগাযোগ আৰু সামাজিক সম্পৰ্কও অধিক সুদৃঢ় হয় । সেই দিশৰ পৰা জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা হাফলঙৰ সামাজিক জীৱনৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।
ঐতিহ্য সংৰক্ষণেই সৰ্ববৃহৎ পৰিচয়
সময়ৰ লগে লগে উৎসৱৰ ৰূপ সলনি হোৱাটো স্বাভাৱিক । আধুনিক প্ৰযুক্তি, আলোকসজ্জা অথবা নতুন ধৰণৰ আয়োজনেই দুৰ্গা পূজাক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰে । কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তনৰ মাজতো প্ৰাচীন ৰীতি-নীতি আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি ।
হাফলঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা সেই ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰেই এক নিদৰ্শন । ১১৫ বছৰীয়া প্ৰাচীন মন্দিৰটোত এশ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি চলি অহা দুৰ্গোৎসৱ আজিও শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধানক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
বাহ্যিক জাকজমকতাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি ধৰ্মীয় আচাৰ আৰু পৰম্পৰাক প্ৰাধান্য দিয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাই মন্দিৰটোৰ পূজাক এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে ।
অতীতৰ ঐতিহ্যক বুকুত সাবটি বৰ্তমানৰ বাটেৰে আগবাঢ়ি যোৱা, হাফলঙৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজাই এই বাৰ্তাই বহন কৰিছে । সময় সলনি হৈছে, উৎসৱ উদযাপনৰ ধৰণো সলনি হৈছে ৷ কিন্তু বিশ্বাস, নিষ্ঠা আৰু শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যে আজিও এটা উৎসৱৰ মূল পৰিচয় হৈ থাকিব পাৰে, তাৰেই সাক্ষ্য বহন কৰিছে পাহাৰীয়া চহৰ হাফলঙৰ এই শতিকা প্ৰাচীন দুৰ্গোৎসৱে ।