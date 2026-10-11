পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ : পাঁচ মাহত ৯৮৫০ কোটি টকাৰ ঋণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ
ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ! ১৩ অক্টোবৰত পুনৰ ল'ব এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ । বৰ্তমানলৈকে কিমান ঋণ ল'লে চৰকাৰে ?
Published : October 11, 2026 at 3:10 PM IST
গুৱাহাটী: পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ জৰিয়তে চৰকাৰে এই ঋণ গ্ৰহণ কৰিব । অহা ১৩ অক্টোবৰত অসম চৰকাৰে ১১ বছৰৰ বাবে পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ গ্রহণ কৰিব । ইয়াৰ বাবে ১৩ অক্টোবৰত পুনৰ বণ্ড নিলামৰ বাবে অসম চৰকাৰ সাজু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসম চৰকাৰে মুঠ ৩১০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । লক্ষ্যণীয় যে বিগত পাঁচ বছৰত চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ ২.১২ লাখ কোটি টকা হৈছেগৈ ।
ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান, বজাৰ ঋণ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আদিৰ পৰা লোৱা ঋণৰ সুদৰ হাৰ ৭ শতাংশৰ পৰা ৯ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত নতুন চৰকাৰে ১২ মে'ৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ৯৮৫০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । ১৩ অক্টোবৰত ল'বলগীয়া এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ সংযোগ কৰিলে ঋণৰ পৰিমাণ ১০৮৫০ কোটি টকা হ'বগৈ ।
মন কৰিবলগীয়া বিষয় যে এয়া মুকলি বজাৰৰ পৰা মাহত তিনি চাৰিবাৰ ঋণ লোৱাৰ হিচাপহে । ইয়াত এডিবি বা বিশ্ব বেংক আদিৰ পৰা লোৱা বৃহৎ কোটি টকাৰ ঋণৰ হিচাপ সংলগ্ন কৰা নাই । সেইবিলাক হিচাপে কৰিলে ছমাহতে এনেদৰে চৰকাৰে কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে । লক্ষণীয়ভাৱে কিমান সুতৰ হাৰত চৰকাৰে এই ঋণ ল’ব তাৰ সিদ্ধান্ত বিত্ত বিভাগৰ বাজেট শাখাই এই পর্যন্ত চূড়ান্ত কৰা নাই ।
কাৰণ ৰিজার্ভ বেংকে সঘনে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰি আহিছে । সম্প্ৰতি ৰেপ’ৰেট বৃদ্ধি কৰাত বিভিন্ন শিতানত সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে । চৰকাৰৰ ঋণ গ্রহণ নীতিতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাটো অৱধাৰিত হৈছে । সেয়েহে ঋণৰ সুতৰ হাৰ বিত্ত বিভাগে চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই ।
এইবাৰৰ নিলামো ৰিজার্ভ বেংকৰ মুম্বাইস্থিত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । প্রতিযোগিতামূলক আৰু অনা-প্রতিযোগিতামূলক দুয়ো প্ৰকাৰৰ নিবিদা এইক্ষেত্রত প্রযোজ্য হ’ব ।
তদুপৰি নিলামৰ বাবে ধাৰ্য কৰা নিয়ম অনুসৰি ১৩ অক্টোবৰৰ পুৱা ১০.৩০ বজাৰ পৰা ১১.৩০ বজালৈ আগ্রহী ক্রেতাই বণ্ড ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিব পাৰিব । সিদিনাই ৰিজার্ভ বেংকৰ ৱেবছাইটত ফলাফলো ঘোষণা কৰা হ’ব ।
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে শপত গ্ৰহণৰ দিনাই ১২ মে’ত এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । সেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে । ইফালে ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান সময়ত জনমূৰি ঋণ ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ঋণৰ পৰিমাণ কিমান আছিল আৰু কিমান হ'ল ?
স্বাধীনতাৰ পৰা ২০১৬ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ ৰাজ্যখনৰ সমুদায় ঋণৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ৪১,৯৬৪ কোটি টকা । ইয়াৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ ২০২১ চনত ৮৯,৭০৯ কোটি টকা হয় । কিন্তু ২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰাত ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পায় ।
সমান্তৰালভাৱে সুদৰ পৰিমাণো প্ৰতি বছৰে দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে । বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ২০১৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১,৭২ লাখ টকাৰো অধিক । ইয়াৰে ১.৩০ লাখ টকাই ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চ সুদৰ হাৰত মুকলি বজাৰৰ পৰা ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে ।
আনহাতে ৰাজ্যসভাত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি মাৰ্চৰ শেষলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ ২,১৬,৬০৮ কোটি টকা ।
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ১২ মে’ত এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ পাছত ২৬ মে’ত ৭৫০ কোটি টকা, ১৬ জুনত এহেজাৰ কোটি টকা, ৩০ জুনত এহেজাৰ কোটি টকা, ২১ জুলাইত এহেজাৰ কোটি টকা, চাৰি আগষ্টত এহেজাৰ কোটি টকা, ১৮ আগষ্টত এহেজাৰ কোটি টকা ।
শেহতীয়াকৈ পহিলা ছেপ্টেম্বৰত এহেজাৰ কোটি টকা, ১৫ ছেপ্টেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত ১৩০০ কোটি টকা আৰু ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৮০০ কোটি টকা ঋণ লৈছিল । চলিত অক্টোবৰ মাহত ১৩ তাৰিখে চৰকাৰখনে পুনৰ এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব । সেই হিচাপত ঋণৰ পৰিমাণ হ'ব ১০৮৫০ কোটি টকা ।