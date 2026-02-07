জামুগুৰিহাটত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ অধিৱেশন; আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু গ্ৰন্থ বিপণন শাখা
লোকাৰণ্য জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিল-নাহৰবাৰী পথাৰৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ । হাজাৰ হাজাৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ আগমন ।
Published : February 7, 2026 at 11:48 AM IST
বিশ্বনাথ/তেজপুৰ : শংকৰী কলা-কৃষ্টিৰ সাধনাৰ কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত উখল মাখল পৰিৱেশ । কাৰণ শুকুৰবাৰৰ পৰা ধলাইবিল-নাহৰবাৰী পথাৰৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ ৯৫ সংখ্যক অধিৱেশন । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত-বৈষ্ণৱ, আই-মাতৃসকলৰ আগমন হৈছে । হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ।
মূল তোৰণৰ সন্মুখতে সেৱক-সেৱিকাসকলে ভকতসকলক হৰি নামৰ ধ্বনিৰে আদৰণি জনোৱা দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । প্ৰথম দিনটোতে হাজাৰ হাজাৰ ভকত-বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰা অধিৱেশনত দেখা পোৱা গ'ল এক অপূৰ্ব দৃশ্য । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । তাৰ পিছতে ৭ সহস্ৰাধিক ভকত-বৈষ্ণৱে "মায়াবিনী" গীত পৰিৱেশন কৰে । ইয়াৰ পিছতে ৫ সহস্ৰাধিক আই-মাতৃয়ে অধিৱেশনস্থলীৰ মুকলি পথাৰত দিহানাম পৰিৱেশন কৰে ।
ইফালে এই অধিৱেশনস্থলীত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গ্ৰন্থ বিপণন শাখা । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ গ্ৰন্থ বিপণন শাখাত দেখা গৈছে শ শ লোকৰ ভিৰ ৷ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ গ্ৰন্থ বিপণন শাখাৰ সভাপতি জ্যোতি প্ৰসাদ ভূঞাই কয়, "শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ এটা বিপণন শাখা আছে । এই শাখাৰ অধীনত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আৰু প্ৰকাশিত গ্ৰন্থসমূহ মুকলি কৰা হয় । এই গ্ৰন্থসমূহ আমি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে বিপণি খোলা হৈছে ৷ বিগত সময়ত যোৰহাট অধিৱেশনত ২৭ লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এইবাৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এই অভিলেখ ভংগ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ অধিৱেশনলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত-বৈষ্ণৱসকলৰ আগমন হৈছে । তেওঁলোকৰ শুশ্ৰূষাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি তথা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয়, "জামুগুৰিহাটবাসী, নদুৱাৰবাসী আমি নিজকে ধন্য মানিছো । তাতে ইমান ভকত-বৈষ্ণৱৰ পদধূলা আমাৰ নদুৱাৰৰ মাটিত নাহৰবাৰী জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজি দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে ৷ আকাশ বতাহ চাৰিওফালে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে আমি সঁচাই ধন্য হৈছোঁ । গুৰুজনাৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাইজ তথা জামুগুৰীহাটবাসী ৰাইজৰ যি আন্তৰিকতা আছে আমি সদায় গুৰুজনাৰ আদৰ্শক আগত লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ । গতিকে অসমীয়া জাতি শক্তিশালী কৰিবলৈ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ মাজেৰে নৱপ্ৰজন্মক লৈ আগবঢ়া বাদে এইখন অসম শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অন্য কোনো উপায় নাই ।"
অধিৱেশনলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে ২০৭ কৈও অধিক শিবিৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ একেবাৰতে ১২ হাজাৰ লোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ ভোজনালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ১৫ হাজাৰ থাকিব পৰাকৈ সেৱা বাহিনীৰ কক্ষও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৩০০ চৌকাৰ বিশাল ৰান্ধনীশাল প্ৰস্তুত কৰিছে আদৰণি সমিতিয়ে ৷ ইফালে প্ৰদৰ্শনীত ১ হাজাৰৰো অধিক বিপণন স্থাপন কৰিছে ৷
অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ পদাধিকাৰ ভবেন্দ্ৰ নাথ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ 'ভকতি ধাৰা' উন্মোচন কৰাৰ লগতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সঙ্ঘৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়া, বিশিষ্ট গল্পকাৰ, সাংবাদিক মনোজ গোস্বামী, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী উপাধ্যক্ষ ড৹ স্বাধীনতা মহন্তকে ধৰি ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
