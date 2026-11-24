উখল-মাখল নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰ বাকৰি, ১৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ ৯৩ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ
নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰত ৯৩ খন পতাকা উত্তোলনেৰে ৯৩ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ । সন্ধিয়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে ।
Published : November 24, 2026 at 6:16 PM IST
নলবাৰী: ১৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হয় । উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ পৱিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নলবাৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী হৰিমন্দিৰত আজিৰে পৰা ৯৩ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱক লৈ এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । ৯৩ খন পতাকা উত্তোলনেৰে ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত তিনি ৰাসৰ সমাহাৰেৰে আজিৰেপৰা আৰম্ভ ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী । হৰিমন্দিৰৰ পতাকা উত্তোলনৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । হৰিমন্দিৰৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সংঘচালক ,অসম ক্ষেত্ৰৰ ডাঃ উমেশ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ।
ইয়াৰ পিছতে নলবাৰীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ ৯৩ খন পতাকা উত্তোলন কৰে । আনহাতে সন্ধিয়া নলবাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা হ'ব বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা । এই শোভাযাত্ৰা নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব । শোভাযাত্ৰা কৰি আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আদৰি অনা হ'ব । এই কথা ৰাস মহোৎসৱ সমিতিৰ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে সদৰী কৰে ।
সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাত নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ পদ্মভূষণ বঁটাৰে বিভূষিত নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ পিছতে হৰিমন্দিৰৰ সভাপতি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব উদ্বোধনী সভা । বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব । উক্ত সভাতে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব । এই সভাৰ সন্মানীয় অতিথি হিচাপে সাংসদ দীলিপ শইকীয়া আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত থাকিব ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাস মহোৎসৱৰ সম্পাদক মনোজ চৌধুৰীয়ে কয়, "মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ পৰামৰ্শ মতে আমি এই উৎসৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ । পুৱাই ৯৩ খন পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ লেজাৰ শ্ব'ৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।"