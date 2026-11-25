'লেজাৰ লাইট' ৰাসেৰে কৃষ্ণময় নলবাৰী : ১৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস মহোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য শুভাৰম্ভ
৯৩ সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিলে নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে ।
Published : November 25, 2026 at 1:35 PM IST
নলবাৰী: ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মঙলবাৰৰ পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত নলবাৰী শ্ৰীশ্ৰীহৰিমন্দিৰত ৯৩ সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে । পুৱাৰ ভাগত ৯৩ খন পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা এই মহোৎসৱৰ সন্ধিয়া দ্বাৰ উন্মোচন আৰু মূল কাৰ্যসূচীসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় ।
বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু উদ্বোধনী সভা
ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে নলবাৰী মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা এক বিশাল আৰু বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে উদ্বোধন কৰা এই বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰাৰে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আদৰি অনা হয় । ইয়াৰ পাছতে পদ্মভূষণ বঁটাপ্ৰাপক নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে ৯৩ সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত হৰিমন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভাত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা আৰু বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া উপস্থিত থাকে ।
বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
উদ্বোধনী ভাষণত নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "নলবাৰী আজি কৃষ্ণময় হৈ পৰিছে, বৃন্দাবনৰ কৃষ্ণ আজি নলবাৰী পাইছেহি । নলবাৰীৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি মই অভিভূত হৈছোঁ । আগতে উজনিত ৰাসলীলা আৰু নামনিত ৰাসমেলা আছিল, কিন্তু এতিয়া নলবাৰীত ৰাসলীলা আৰু ৰাসমেলা দুয়োটাৰে অপূৰ্ব সমাহাৰ ঘটিছে ।"
আনহাতে, নলবাৰী ৰাসৰ আয়োজনক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই কয়, "জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু নলবাৰী ১০০ বছৰ আগুৱাই গৈছে । এনে এখন ৰাসত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ ।"
ইফালে, সাংসদ তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সৰুকালৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কয় যে তেওঁ সৰুতে বস্তাত বহি ৰাস উপভোগ কৰিছিল । তেতিয়া মানুহৰ অভাৱ আছিল আৰু বাজেটো কম আছিল, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে নলবাৰী ৰাসৰো ব্যাপক উন্নয়ন আৰু প্ৰসাৰ ঘটিছে ।
আকাশমাৰ্গত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 'লেজাৰ লাইট ৰাস'
উদ্বোধনী সভাৰ অন্তত আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে নলবাৰী ৰাসৰ এক নতুন আকৰ্ষণ— 'লেজাৰ লাইট ৰাস প্ৰদৰ্শনী' উদ্বোধন কৰে । উল্লেখযোগ্য যে, নলবাৰী ৰাসত পূৰ্বে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস, তাৰ পাছত পুতলা ৰাস আৰু জীৱন্ত ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
এই পৰম্পৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আকাশ মাৰ্গত লেজাৰ লাইটেৰে ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, যিয়ে দৰ্শকক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰে । এনেদৰে উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ মাজেৰে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সামৰণি পৰে ।