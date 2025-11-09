বায়ুসেনাৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব', দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সাক্ষী হ'ল গুৱাহাটী

বায়ুসেনাৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব', দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সাক্ষী হ'ল গুৱাহাটী
৯৩ সংখ্যক বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত এয়াৰ শ্ব'। ৭৫ ৰো অধিক যুদ্ধ বিমানৰ ব্যতিক্ৰমী শৈলীৰ সাক্ষী গুৱাহাটীবাসী ।
Published : November 9, 2025 at 7:42 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সাক্ষী হ'ল গুৱাহাটী । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বায়ুসেনাই অভিনৱ এয়াৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিলে । য'ত হেলিকপ্টাৰসহ বহু যুদ্ধ বিমানে আকাশমাৰ্গত বিচিত্ৰ শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰিলে । বায়ুসেনাৰ প্ৰায় ৭৫ খন বিমানে এই এয়াৰ শ্ব'ত অংশ লয় ।
লাচিত ঘাট, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ লগতে মহানগৰীৰ ৰাজপথ, অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পৰাও এই বিশেষ দৃশ্য উপভোগ কৰিলে হাজাৰ হাজৰ দৰ্শকে । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমানৰ এই বিচিত্র শৈলীয়ে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিলে । প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি সকলোৱে কেৱল চাই ৰ'ল আকাশলৈ ।
উল্লেখ্য যে বায়ুসেনা দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই বিশেষ কার্যসূচীৰ অংশস্বৰূপেই ফাঁচীবজাৰস্থিত বীৰ লাচিতৰ প্রতিমূর্তিক সাক্ষী কৰি বৰলুইতৰ ওপৰত বিশেষ এয়াৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰে । আকাশত ভিণ্টেজ আকাশী যুদ্ধযানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাধুনিক ৰাফেললৈ সকলো ধৰণৰ যুদ্ধ বিমানে প্রদর্শন কৰে দৃষ্টিনন্দন কলা-কৌশল । ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে বায়ুসেনা বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত ।
এম আই ১৭, তেজছ, এপাচে হেলিকপ্টাৰ, ছুখয়, মিৰাজ, জাগুৱাৰ, ৰাফেল আদি যুদ্ধ বিমানে প্ৰদৰ্শন কৰে বিভিন্ন উৰণশৈলী । তেজছ যুদ্ধ বিমানে বীৰ লাচিতলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই প্রদর্শন কৰে লাচিত শীর্ষক শৈলী । আনহাতে এম আই-১৭ য়ে প্ৰদৰ্শন কৰে ধ্বজা, একেদৰে এপাচেই প্রদর্শন কৰে ৰাইন' । ডি অ' ২২৮য়ে চানৰাইজ, চি-২৯৫য়ে মানাহ, মিৰাজে কাজিৰঙা, জাগুৱাৰে হিমালয়, হার্ভার্ডে ঈগল, হকে কাঞ্চনজংঘা আৰু স্কেট তথা ৰাফেলে বিভিন্ন শৈলীৰে হাতী প্রদর্শন কৰে ।
এইদৰে প্রায় ৭৫ খন যুদ্ধ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰে বৰলুইতৰ ওপৰৰ নীল আকাশত দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বায়ুসেনাই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে মই বহুত সুখী । তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ । এই অনুষ্ঠানে নৱপ্ৰজন্মক বায়ুসেনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব ।"
ইফালে গুৱাহাটীত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰিবলৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন হয় । এনে পৰিস্থিতিত গুৱাহাটীত তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় । দুপৰীয়াৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ ৰাজপথত তীব্ৰ যান-জঁট দেখা যায় ।
