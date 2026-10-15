বাক্সাত ৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ উপলক্ষে বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱত “সনা মাইনাও’’ নাট্য দলৰ নাট প্ৰদৰ্শন ৷
Published : October 15, 2026 at 9:22 PM IST
বাক্সা : ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা দেশ তথা ৰাজ্যত আৰম্বপূৰ্ণভাৱে দুৰ্গাৰ পূজা আয়োজন কৰা হ’ব ৷ ১৬ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰে বৈদিক ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ চাৰিওফালে পূজাক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷
১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ছয়দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ’ব ৷ পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷
এই সম্পৰ্কত পূজা মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অজয় দাসে কয় যে সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ষষ্ঠীৰ দিনা বেদীত মাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ পূজাৰ লগতে নাগাৰা নাম, ঢুলীয়া আদিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ নাটো এই পূজাৰ সময়তে প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি দাসে উল্লেখ কৰা মতে, পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো দৰ্শক তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ পূজা মণ্ডপ তথা ইয়াৰ আশে-পাশে বহুকেইটা কাম কৰা হৈছে ৷ নানা ৰঙীণ লাইটৰ সমাহাৰ এই পূজাস্থলীত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা, দেৱী বিসৰ্জন আৰু অপৰাজিতা পূজা কৰাৰ অন্তত আবেলি ৪ বজাত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ পাছত বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰং-বিৰঙৰ আতচবাজী আৰু দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক সুউচ্চ ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হ’ব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী বনোৱা হৈছে ৷ উদযাপন সমিতিয়ে পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছো ।’’