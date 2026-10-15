ETV Bharat / state

বাক্সাত ৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ উপলক্ষে বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱত “সনা মাইনাও’’ নাট্য দলৰ নাট প্ৰদৰ্শন ৷

93rd Barma Barwari Sri Sri Durga Puja Festival will be held in Baska
বাক্সাত ৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা দেশ তথা ৰাজ্যত আৰম্বপূৰ্ণভাৱে দুৰ্গাৰ পূজা আয়োজন কৰা হ’ব ৷ ১৬ অক্টোবৰ, শুকুৰবাৰে বৈদিক ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ চাৰিওফালে পূজাক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত উঠিছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই বাক্সা জিলাৰ বৰমাও ৷

১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ ছয়দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ’ব ৷ পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত পূজা মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অজয় দাসে কয় যে সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ষষ্ঠীৰ দিনা বেদীত মাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ’ব ৷ পূজাৰ লগতে নাগাৰা নাম, ঢুলীয়া আদিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ নাটো এই পূজাৰ সময়তে প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।

93rd Barma Barwari Sri Sri Durga Puja Festival will be held in Baska
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি দাসে উল্লেখ কৰা মতে, পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো দৰ্শক তথা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ পূজা মণ্ডপ তথা ইয়াৰ আশে-পাশে বহুকেইটা কাম কৰা হৈছে ৷ নানা ৰঙীণ লাইটৰ সমাহাৰ এই পূজাস্থলীত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷

সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘২১ অক্টোবৰৰ পুৱাৰে পৰা দশমী বিহিত পূজা, দেৱী বিসৰ্জন আৰু অপৰাজিতা পূজা কৰাৰ অন্তত আবেলি ৪ বজাত দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ পাছত বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰং-বিৰঙৰ আতচবাজী আৰু দুষ্কৃতিৰ প্ৰতীক সুউচ্চ ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰা হ’ব ।’’

93rd Barma Barwari Sri Sri Durga Puja Festival will be held in Baska
৯৩ সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী শ্ৰীশ্ৰীদুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতীকী বনোৱা হৈছে ৷ উদযাপন সমিতিয়ে পূজাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজৰে উপস্থিতি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছো ।’’

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীৰ পুখুৰীপাৰত উজনিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীত তেলেংগানাৰ 'স্বৰ্ণগিৰি' মন্দিৰ

TAGGED:

৯৩সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা
বৰমাত দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
93RD BARMA BARWARI DURGA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.