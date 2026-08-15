স্বাধীনতাৰ প্ৰথম পুৱাৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আজিও আৱেগিক ৯১ বছৰীয়া বসন্ত সেন ডেকা
স্বাধীনতাৰ প্ৰথম দিনটোৰ আনন্দ, ৰেলীৰ উছাহ আৰু একে সময়তে ৰাজপথত ক’লা পতাকাৰে হোৱা প্ৰতিবাদ— এই সকলোবোৰ দৃশ্য আজিও বসন্ত সেন ডেকাৰ স্মৃতিত অম্লান ।
Published : August 15, 2026 at 1:34 PM IST
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ দেশে আজি উদযাপন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ ৮০ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি । সাম্ৰাজ্যবাদী ব্ৰিটিছৰ পৰাধীনতাৰ শিকলি ছিঙি আজিৰ পৰা ৮০ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতে সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্ট । এই দিনটোতে ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ কৱলৰ মুক্তি লাভ কৰি স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । লগে লগে সমগ্ৰ দেশ স্বাধীনতাৰ সোৱাদ লাভৰ আনন্দ আৰু উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰিছিল । এই স্বাধীনতাৰ বাবে বহু ভাৰতীয়ই নিজকে সমৰ্পণ কৰিছিল । স্বাধীনতাৰ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰিটিছৰ হাতত বন্দী হৈছিল, ঘূণীয়া হৈছিল বা আত্মবলিদান দিবলগা হৈছিল । বহু ভাৰতীয়ৰ আত্মবলিদান আৰু বীৰত্বৰ গাথা জড়িত হৈ আছে এই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে ।
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ অৱদান তথা ভূমিকাও উল্লেখনীয় । মণিৰাম দেৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাগৰাকীও অসম সন্তানে দেশমাতৃৰ স্বাধীনতাৰ হকে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল । তাৰে বহুকেইগৰাকীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়াও বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আমাৰ মাজত জীয়াই আছে । আনহাতে, স্বাধীনতাৰ সেই শুভক্ষণটোৰ অনুভৱ আজিও বহুতৰে মনত সজীৱ হৈ আছে । তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বসন্ত সেন ডেকা ।
স্বাধীনতাৰ ঐতিহাসিক দিনটোৰ স্মৃতি আজিও সজীৱ হৈ আছে এই ৯১ বছৰীয়া বসন্ত সেন ডেকাৰ মনত । বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰ বাসিন্দা বসন্ত সেন ডেকা স্বাধীনতা লাভৰ সময়ত আছিল মাত্ৰ ১২ বছৰীয়া কিশোৰ । সেই সময়ত তেওঁ নলবাৰীৰ বেলশৰৰ বাসিন্দা আৰু বেলশৰ ১ নম্বৰ এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ আছিল ।
জীৱনৰ ৯১টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰা এইগৰাকী প্ৰবীণ নাগৰিকে এতিয়াও বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে স্বাধীনতাৰ প্ৰথমটো দিনৰ সেই শৈশৱ স্মৃতি ।
স্বাধীনতাৰ দিনটোৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ কয়, “মই তেতিয়া বেলশৰ ১ নম্বৰ এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ । ১৯৪৭ চনৰ ১৪ আগষ্টৰ দিনটোত শিক্ষাগুৰু তৰুণ মহন্ত ছাৰে আমাক কৈছিল— ‘কালিলৈ ফলি-কিতাপ নানিবি ।’”
শিক্ষাগুৰুৰ সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি ১৫ আগষ্টৰ পুৱা ফলি-কিতাপ নোহোৱাকৈয়ে আনন্দমনে বিদ্যালয়লৈ ওলাই গৈছিল কণমানি বসন্ত সেন ডেকা । বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপৰ খেলপথাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । তাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু স্থানীয় ৰাইজ একত্ৰিত হৈছিল ।
তেওঁ সেই দিনটো স্মৰণ কৰি কয়, “আমি সৰু হোৱাৰ বাবে শাৰীৰ একেবাৰে সন্মুখত দিয়া হৈছিল । হাতত তুলি দিয়া হৈছিল জাতীয় পতাকা । পিছলৈ ঘূৰি চাওঁতে দেখিছিলোঁ— শ শ লোকেৰে চৌদিশ ভৰি পৰিছে । দেশৰ স্বাধীনতাৰ আনন্দত সকলোৰে মুখত আছিল উছাহ । ৰেলীত সুৰৰ মূৰ্ছনা তুলিবলৈ বেণ্ড পাৰ্টীও সাজু হৈ আছিল ।”
বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই ঐতিহাসিক ৰেলী শুকাপাৰা, কমাৰপাৰা আৰু মেনাপাৰা হৈ পুনৰ দেৱালয়ৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈছিল । স্বাধীনতাৰ আনন্দত সেইদিনা সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছিল এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । কিন্তু সেই আনন্দ-উল্লাসৰ মাজতো আছিল এক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি ।
ৰেলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত বসন্ত সেন ডেকাই ঘৰত দেখা পাইছিল ক’লা পতাকা । কাৰণ, তেওঁৰ পৰিয়ালটো সেই সময়ত আৰ চি পি আইৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী আছিল । সমাজবাদী আদৰ্শত বিশ্বাসী আৰ চি পি আয়ে (RCPI) সেই সময়ত ভাৰতৰ স্বাধীনতাক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা হিচাপে স্বীকাৰ কৰা নাছিল । দলটোৱে এই স্বাধীনতাক 'ভুৱা স্বাধীনতা' বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
তেওঁৰ স্মৃতি অনুসৰি, সেই সময়ত অসমত আৰ চি পি আইৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী অৰবিন্দ ঘোষ, অম্বু বৰা, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, নবীন মেধি, তৰুণ সেন ডেকা আদি নেতা-কৰ্মী আছিল ।
বসন্ত সেন ডেকাই কয়, "স্বাধীনতাৰ দিনটোতে প্ৰায় ১৫-১৬ জনীয়া আৰ চি পি আইৰ এটা দলে ক’লা পতাকা লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি শ্লোগান দিছিল— ‘এই স্বাধীনতা ভুৱা । ৰাজ্যত আছে দুটি পাঠা— এটি ক’লা, এটি বগা । দেশৰ যদি মংগল চোৱা, দুয়োটা পাঠাকে বলি দিয়া ।" কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছৰ এটা বৃহৎ সমদল সেই স্থানত উপস্থিত হয় । ফলত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ সমদলটোৱে প্ৰতিবাদকাৰী দলটোক খেদি পঠিয়ায় ।
স্বাধীনতাৰ সেই প্ৰথম দিনটোৰ আনন্দ, ৰেলীৰ উছাহ আৰু একে সময়তে ৰাজপথত ক’লা পতাকাৰে হোৱা প্ৰতিবাদ— এই সকলোবোৰ দৃশ্য আজিও বসন্ত সেন ডেকাৰ স্মৃতিত অম্লান । অৱশ্যে সুদীৰ্ঘ জীৱন পৰিক্ৰমাত দেশৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বহু সাক্ষী হোৱা এইগৰাকী প্ৰবীণ নাগৰিক আজিৰ ভাৰতৰ সামাজিক-অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিক লৈ সম্পূৰ্ণ সুখী নহয় ।
তেওঁ আক্ষেপেৰে কয়, “যি উদ্দেশ্যৰে দেশ স্বাধীন হৈছিল, সাধাৰণ মানুহৰ তেনে কোনো কল্যাণ নহ’ল । দুখীয়াখিনি দুখীয়াই হৈ থাকিল আৰু চহকীখিনি অধিক ধনী হৈ গ’ল । বৈষম্যৰ এই নীতি দেখিলে বুকুখন বিষাই উঠে ।”
১৯৪৭ চনৰ স্বাধীনতাৰ সেই প্ৰথম প্ৰভাতৰ পৰা আজিৰ ভাৰতলৈকে সুদীৰ্ঘ জীৱনৰ পথ অতিক্ৰম কৰা বসন্ত সেন ডেকাৰ স্মৃতিত সাঁচ বহন কৰি আছে ইতিহাসৰ এক জীৱন্ত অধ্যায় । সেই স্মৃতিত আছে স্বাধীনতাৰ প্ৰথম পুৱাৰ উছাহ, জাতীয় পতাকা হাতত লৈ কৰা ৰেলী, বেণ্ড পাৰ্টীৰ সুৰ, ৰাজপথৰ জনসমাগম আৰু একে সময়তে ক’লা পতাকাৰে হোৱা প্ৰতিবাদ ।