বছৰটোৰ প্ৰথমটো দিনতে অগ্নিদগ্ধ শিশু, কোনে কৰিলে অগ্নিসংযোগ ?
ৰাজপথত খেলি থাকোতেই অগ্নিদগ্ধ ৯ বছৰীয়া কন্যা শিশু । দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ।
Published : January 2, 2026 at 8:29 PM IST
নগাঁও: এটি ৯ বছৰীয়া শিশু অগ্নিদগ্ধ হোৱা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত । নগাঁৱৰ কচুৱাত এটি শিশু হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰা ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ । ঘটনাটো সংঘটিত হয় নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে । নগাঁৱৰ কচুৱাৰ উজাগাঁৱৰ হিমাছা টিমুঙৰ কন্যা আৰলিবন টিমুংপি শৰীৰত হঠাৎ অগ্নিসংযোগ হোৱাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰে ।
ৰাজপথত খেলি থকা সময়তে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা । বাইকত অহা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই শিশুটিৰ শৰীৰত অগ্নিসংযোগ কৰা বুলি স্থানীয় একাংশই দাবী কৰে যদিও বৰ্তমানো পোহৰলৈ অহা নাই প্ৰকৃততে হৈছিল কি ? অৱশ্যে শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে কোনো সংঘাত অথবা শত্ৰুতা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে স্থানীয় লোকে ।
অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত শিশুটিৰ শৰীৰৰ ৮০ শতাংশই অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰে । অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে শিশুটিৰ । লগে লগে অগ্নিদগ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা শিশুটিক কচুৱা মডেল হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়ৰ বিছনাত মৃত্যুৰ যুঁজিছে ৯ বছৰীয়া কন্যা শিশুটিয়ে ।
ইপিনে, ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই নিজে তদন্ত কৰা বুলি ফোনযোগে ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে । লগতে শিশুটিক পেট্ৰ'ল অথবা, কেৰাচিন ঢালি অগ্নিসংযোগ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনাই, "শিশুটিয়ে এখন দোকানৰ সন্মুখত লাইটাৰেৰে খেলি থকা অৱস্থাত শৰীৰত অগ্নিসংযোগ হয় । লগে লগে শিশুটি দৌৰি স্থান এৰি যোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ অধিকাংশ অগ্নিদগ্ধ হয় ।"
ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্থানীয় কচুৱা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এখন এজাহাৰ । স্থানীয় লোকে এই সন্দৰ্ভত জনাই,"আমি ছোৱালীজনীক সোধোতে কয় যে দুই, তিনিটা ল'ৰাই দুচকীয়া বাহনেৰে এইফালেৰে গৈছে । যাওতে মেচকাঠি লগাই থৈ গৈছে । আমি পিছতহে আহিছোঁ । জুই নুমুওৱাৰ পাছতহে আমি আহি পাইছোঁ ।"