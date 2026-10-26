১৬ নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব ৮৬৯ খন বিছনাযুক্ত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাটাও বিভাগ এমএমচিএইচলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ।
Published : October 26, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সুখবৰ । অহা ১৬ নৱেম্বৰত ৮৬৯ খন বিছনাযুক্ত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়খন ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব । সোমবাৰে চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে ।
ইতিমধ্যে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়খন (এমএমচিএইচ)ৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছে । একেটা চৌহদতে চিকিৎসকৰ বাবে আৱাসো থাকিব । চিকিৎসালয়খনৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাটাও বিভাগ এমএমচিএইচলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।
কি কি বিভাগ স্থানান্তৰ কৰিব
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল (জিএমচিএইচ)খন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৩০০০খন বিছনাযুক্ত কৰা হ'ব । অহা তিনি বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব । এই কথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে সদৰী কৰিছে । সেই বাবে জিএমচিএইচৰ মেডিচিন, মনোৰোগ, শৈল্য বিভাগ, প্লাষ্টিক ছাৰ্জাৰী, ইএনটি আৰু জৰুৰীকালীন বিভাগ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব । সাতটা বিভাগক বাদ দি এইকেইটা বিভাগ স্থানান্তৰিত কৰিব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সিংহলে কয় ।
এমএমচিএইচ পৰিদৰ্শনৰ পিছতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "হাস্পতালখনৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ১৬ নৱেম্বৰত শুভাৰম্ভ কৰা । এইখন মেডিকেল কলেজ হ'ব; কিন্তু বৰ্তমান জিএমচিএইচক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি নতুন ৰূপত আৰম্ভ কৰা হ'ব । জিএমচিএইচক ৩০০০ বিছনাযুক্ত কৰা হ'ব । নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ তিনি বছৰ লাগিব । জিএমচিএইচৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এমএমচিএইচ মেডিকেল কলেজ হিচাপে আৰম্ভ হ'ব ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমতো মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ বিষয়ে দিয়া এটা পোষ্টত কয়, " আজি গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কামকাজ আৰু চলি থকা নিৰ্মাণকাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লওঁ । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভতো বিতংভাৱে আলোচনা কৰো । নিশ্চিতভাৱে, এই পদক্ষেপে চিকিৎসা সেৱাৰ আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ বাবে উন্নত আৰু সুলভ স্বাস্থ্যসেৱা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব । চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি সেৱা ব্যৱস্থা অধিক উন্নত আৰু সুদৃঢ় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক:থিয়েটাৰৰ শিল্পীৰ গালি খাই বাদ্যযন্ত্ৰ শিকা নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাৰ সংগীত সাধনাৰ যাত্ৰা
একঠা ভূমিত ব্যতিক্ৰমী মীন উদ্যোগ : লোভনীয় চাকৰি এৰি গুৱাহাটীত উচ্চ শিক্ষিত দম্পতীৰ অভিনৱ চিন্তাৰ ফচল