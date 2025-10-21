৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন
বেলট বাকচত বন্দী ২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । বুধবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা ।
Published : October 21, 2025 at 8:27 PM IST
গুৱাহাটী : আজি (মঙলবাৰ) পুৱা ৮ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । বেলট বাকচত বন্দী হ'ল ২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । এই নিৰ্বাচনত ৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান হয় । ১১১৪ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ৯৩৪ গৰাকী ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
বুধবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচনত কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া কাইলৈ আবেলিহে স্পষ্ট হ'ব ।
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ ২০২৫-২৭ বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ১০ টা পদৰ বিপৰীতে মুঠ ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত উপসভাপতি পদত প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু মহিলা সংৰক্ষিত আসনত ৰঞ্জিতা ৰাভাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় লাভ কৰিছে ।
এইবেলি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনত উপ সভাপতিৰ বাহিৰে অন্য পদসমূহৰ ভিতৰত সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভূৱন চেতিয়া আৰু খগেন কলিতাই । সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত চাৰিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী হৈছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, অপূৰ্ব কাৰ্জী, জোনজ্যোতি দত্ত বৰা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা ।
সহ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত দুগৰাকী কে জামান চৌধুৰী, শ্বাহ আলম আৰু সহ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহিলা সংৰক্ষিত পদত পদ্মিনী হাজৰিকা আৰু ৰশ্মি ৰেখা শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তেনেদৰে কষাধ্যক্ষৰ পদত হিৰকজ্যোতি টাইড, কনক শইকীয়া আৰু ৰণ্টু নেওগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ কলিতা, হেমন্ত শৰ্মা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ পদত মনোজ দুৱৰা আৰু সমীৰণ বৰঠাকুৰে, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ দাস আৰু পীতাম্বৰ নেৱাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।