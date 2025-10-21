ETV Bharat / state

৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন

বেলট বাকচত বন্দী ২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । বুধবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 8:27 PM IST

গুৱাহাটী : আজি (মঙলবাৰ) পুৱা ৮ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সফলতাৰে সম্পন্ন হয় । বেলট বাকচত বন্দী হ'ল ২০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । এই নিৰ্বাচনত ৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান হয় । ১১১৪ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত ৯৩৪ গৰাকী ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

বুধবাৰে পুৱা ৯ বজাৰ পৰা ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচনত কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া কাইলৈ আবেলিহে স্পষ্ট হ'ব ।

৮৩.৮৪ শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ ২০২৫-২৭ বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ১০ টা পদৰ বিপৰীতে মুঠ ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত উপসভাপতি পদত প্ৰদীপ বৰ্মন আৰু মহিলা সংৰক্ষিত আসনত ৰঞ্জিতা ৰাভাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় লাভ কৰিছে ।

এইবেলি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনত উপ সভাপতিৰ বাহিৰে অন্য পদসমূহৰ ভিতৰত সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ভূৱন চেতিয়া আৰু খগেন কলিতাই । সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত চাৰিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী হৈছে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা, অপূৰ্ব কাৰ্জী, জোনজ্যোতি দত্ত বৰা আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

সহ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত দুগৰাকী কে জামান চৌধুৰী, শ্বাহ আলম আৰু সহ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহিলা সংৰক্ষিত পদত পদ্মিনী হাজৰিকা আৰু ৰশ্মি ৰেখা শইকীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তেনেদৰে কষাধ্যক্ষৰ পদত হিৰকজ্যোতি টাইড, কনক শইকীয়া আৰু ৰণ্টু নেওগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)

সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ কলিতা, হেমন্ত শৰ্মা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ পদত মনোজ দুৱৰা আৰু সমীৰণ বৰঠাকুৰে, ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত দীপাংকৰ দাস আৰু পীতাম্বৰ নেৱাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।

