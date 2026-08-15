দেশ বিভাজন আছিল এক ভয়াৱহ বিপৰ্যয়: বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাস

দেশ বিভাজন আছিল এক ভয়াৱহ বিপৰ্যয়: বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ দাস
বিধানসভা চৌহদত দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন । পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ ।
Published : August 15, 2026 at 2:28 PM IST
গুৱাহাটী : দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস শনিবাৰে অসম বিধানসভা চৌহদত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় । বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হয় সমগ্ৰ বিধানসভা চৌহদ । ড্ৰ'ণেৰে পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয় ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ভাষণত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁলোকৰ অৱদান আৰু ত্যাগৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে । লগতে ভাৰতে সকলো ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা উন্নতি আৰু বিশ্বত ভাৰতৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
নিজৰ ভাষণত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আজিৰ দিনটোত সকলো বীৰ-শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ । বৰ্তমান সময়ত স্বাধীনতা দিৱস কেৱল এটা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই, সকলোৰে হৃদয়ৰ এটা উৎসৱত পৰিণত হৈছে । ৯ আগষ্টৰ পৰা জনসাধাৰণে ঘৰে ঘৰে ত্রিৰংগা কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰি দেশ মাতৃৰ প্ৰতি থকা পবিত্র কৰ্তব্য আৰু দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।"
মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মহাত্মা গান্ধী হৈছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ মহানায়ক । এইগৰাকী মনীষিৰ অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ অসংখ্য মুক্তিযুঁজাৰুৱে এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল ।"
অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কোনো দিন পৰাধীন হৈ নথকা অসমৰ ইতিহাসত ১৮২৬ চনৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ দিন । সেই দিনটোতে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল । সেই সন্ধিৰ যোগেদি অসম ইংৰাজৰ অধীনলৈ গৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইংৰাজৰ অপশাসনত অতিষ্ঠ হৈ গোমধৰ কোঁৱৰে ইংৰাজক উৎখাত কৰিবলৈ বিদ্ৰোহৰ পাতনি মেলিছিল যদিও সফল হ'ব পৰা নাছিল । ইয়াৰ বহুজনে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল । স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমো জঁপিয়াই পৰিছিল । দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন এক কালজয়ী ঘটনা । এই আন্দোলন সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছিল ।"
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "১৯৪৭ চনৰ আজিৰ দিনটোত আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । কিন্তু সেই সময়ত দেশ বিভাজনৰ সন্মূখীন হৈছিল । সেই বিভাজন আছিল এক ভয়াৱহ বিপৰ্যয় । বহুতে নিজৰ মাটি-ভেটি আৰু আপোনজনক হেৰুৱাবলগা হৈছিল । স্বাধীনতাৰ পাছত বিশ্বৰ ভিতৰত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিচাপে ভাৰতে আজি বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাৰ অন্যতম স্তম্ভ হিচাপে ১৯৩৭ চনৰ ৭ এপ্ৰিল তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা অসম বিধানসভাই এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰি ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰি ইয়াৰ অগ্ৰগামী যাত্রা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিছে ।"
পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে । স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, অসম বিধানসভাৰ সচিব ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য, অতিৰিক্ত সচিব ইন্দ্ৰজিৎ মজুমদাৰ আৰু প্ৰদীপ সন্দিকৈসহ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে ।