শ্ৰীভূমিত আৰক্ষীৰ জালত ৮ অবৈধ বাংলাদেশী
শ্ৰীভূমি জিলাত আটক ৮ অবৈধ বাংলাদেশীক । বাংলাদেশীৰ পকেটৰ পৰা ওলাল বাংলাদেশী নোট, মুদ্ৰা ।
শ্ৰীভূমি: বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাৰ সময়তে অসমৰ শ্ৰীভূমি জিলাত আটক কৰা হয় মুঠ ৮ গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশক । চহৰখনৰ কালীবাৰী ৰোডৰ পৰা এজন অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰে । বিপৰীতে বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত আন ৭ গৰাকী অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰা হয় ।
মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত কালীবাৰী ৰোড এলেকাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে সন্দেহযুক্ত এগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক । আটক কৰা ব্যক্তিগৰাকী বাংলাদেশৰ জকিগঞ্জ এলেকাৰ কমৰুল ইছলাম বুলি স্থানীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
সূত্ৰটোৱে জনোৱা অনুসৰি মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত চহৰখনৰ কালীবাৰী এলেকাত এজন লোকক সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে ক্ৰিকেট খেলি থকা কেইজনমান স্থানীয় যুৱকে । ইয়াৰ পিছতে কমৰুলক যুৱক কেইজনে সোধ পোচ কৰি পৰিচয় জনাৰ চেষ্টা কৰে । আচৰণত বিসংগতি দেখি এজন যুৱকে কমৰুলৰ তালাচী চলোৱাত পকেটৰ পৰা বাংলাদেশৰ নোট আৰু মুদ্ৰা উদ্ধাৰ হয় ।
আনহাতে বুধবাৰে পুৱাৰভাগত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ লাতু এলেকাৰ পৰা আন ৭ জন অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰে । এগৰাকী মহিলাসহ আব্বাছ খান, তাহিৰ আলী, আয়েসা খাতুন, ৰুস্তম আলী, আব্দুল আজিজ, ইদ্ৰিজ আলীসহ ৭ জনক আটক কৰে ।
বাংলাদেশত চলি থকা হিন্দু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ঘটনাই স্থানীয় লোকৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰে । যাৰ ফলত পলকতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অসংখ্য লোক । মুঠ আঠজনকে আটক কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী তথা বিএছএফে ।
সীমান্ত পথেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ সত্যতা নিশ্চিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত হৈছে । সমগ্ৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ চহৰত । অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষীয়ে ।