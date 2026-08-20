ভূ-মাফিয়াৰ কবলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমি, তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ

ভূ-মাফিয়াৰ কবলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমি, তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ
প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ । জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণ ৷
By PTI
Published : August 20, 2026 at 10:43 PM IST
গুৱাহাটী: সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদেই, ভূ-মাফিয়াৰ কবলৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমিও সাৰি নগ'ল । তেওঁ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বৃহৎ ভূমি ভূ-মাফিয়াই বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ভূ-মাফিয়াই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ২৮ বিঘা মাটি দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে সুন্দৰবন নগৰৰ বালিজানত বেদখলৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতেই একাংশ বেদখলকাৰীয়ে হাতে হাতে লাঠি, দা আৰু ৰ'ড লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে । বেদখলকাৰীয়ে তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে ।
বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী আহত হয় । উপ-পৰিদৰ্শক চনুদেৱ বৰ্মন আৰু গৃহৰক্ষী আব্দুল কৰিম আহত হয় । সুন্দৰবন নগৰৰ বালিজানত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য যে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পত্নী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তই বেদখল সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।
সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষী দলটো তদন্তৰ বাবে গৈছিল । আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ভূ-মাফিয়াৰ দলে আক্ৰমণ কৰে । এই ঘটনাৰ পিছতেই ভূমি দখলত জড়িত ৮ ভূ-মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত ১৭২/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।
হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৮ অভিযুক্ত হৈছে আখতাৰ হুছেইন, নুৰজামাল মিঞা, মনোৱাৰ আলী, ইমদাদুল চৌধুৰী, মিৰজান আলী, মজিবুৰ হৰমান, অজয় আলী আৰু মিৰাজুল আলী । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।