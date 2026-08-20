ETV Bharat / state

ভূ-মাফিয়াৰ কবলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমি, তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ । জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণ ৷

8 held for attack on policemen investigating land encroachment case of ex-Assam CM
ভূ-মাফিয়াৰ কবলত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমি (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : August 20, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সাধাৰণ মানুহৰ কথা বাদেই, ভূ-মাফিয়াৰ কবলৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীৰ ভূমিও সাৰি নগ'ল । তেওঁ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বৃহৎ ভূমি ভূ-মাফিয়াই বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ভূ-মাফিয়াই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ২৮ বিঘা মাটি দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে সুন্দৰবন নগৰৰ বালিজানত বেদখলৰ তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতেই একাংশ বেদখলকাৰীয়ে হাতে হাতে লাঠি, দা আৰু ৰ'ড লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে । বেদখলকাৰীয়ে তদন্তৰ বাবে যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে ।

বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী আহত হয় । উপ-পৰিদৰ্শক চনুদেৱ বৰ্মন আৰু গৃহৰক্ষী আব্দুল কৰিম আহত হয় । সুন্দৰবন নগৰৰ বালিজানত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য যে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পত্নী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তই বেদখল সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।

সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষী দলটো তদন্তৰ বাবে গৈছিল । আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই ভূ-মাফিয়াৰ দলে আক্ৰমণ কৰে । এই ঘটনাৰ পিছতেই ভূমি দখলত জড়িত ৮ ভূ-মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত ১৭২/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৮ অভিযুক্ত হৈছে আখতাৰ হুছেইন, নুৰজামাল মিঞা, মনোৱাৰ আলী, ইমদাদুল চৌধুৰী, মিৰজান আলী, মজিবুৰ হৰমান, অজয় আলী আৰু মিৰাজুল আলী । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰীভাৱে গৌৰৱোজ্জ্বল 'চতিয়া দিৱস' উদযাপন, নিৰ্মাণ হ'ব তথ্যচিত্ৰ

শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত কনৰাড চাংমাৰে আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, অতুল বৰাক নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব

TAGGED:

প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত
ভূ মাফিয়া
জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত
ইটিভি ভাৰত অসম
LAND ENCROACHMENT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.