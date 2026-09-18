১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি: গোলাঘাটৰ ই-ৰিক্সা চালকে আনিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ
তেওঁলোকে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত অতি মৰমেৰে নিৰ্মাণ কৰা গীটাৰখন যাতে জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।
Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST
গোলাঘাট : গানৰ ৰজা জুবিনৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । কিন্তু বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি অসমৰ সংগীত সম্ৰাট জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালনৰ বাবে অনুৰাগীসকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰয়াস কৰিছে ।
কোনোবাই যদি জুবিন গাৰ্গক গীতে-মাতে স্মৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, কোনোবাই আকৌ বিভিন্ন স্মাৰক নিৰ্মাণেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক নিজৰ অন্তৰাত্মাত সজীৱ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
জুবিনবিহীন এটা বছৰ । যিটো হয়তো কোনো অসমীয়াই কোনোদিনে কল্পনাই কৰা নাছিল যে ইমান সোনকালে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব । কিন্তু সেয়াই বাস্তৱ । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনৰ মৃত্যু দিনৰ স্মৰণ উৎসৱ জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আনহাতে, এই প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক নিজৰ হস্তকৰ্মৰে জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে গোলাঘাটৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান যুৱকে ।
হৃদয়ত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৃতি আৰু হাতত জুবিনৰ প্ৰিয় বাদ্যযন্ত্ৰ গীটাৰ । জীৱিকাৰ তাগিদাত প্ৰতিদিনে ই-ৰিক্সা চলোৱা গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিং হাবিচুক গাঁৱৰ সাতগৰাকী ই-ৰিক্সাচালকে গ্ৰহণ কৰিছে এক অনন্য প্ৰয়াস । নেত্ৰমণি খনিকৰ, জীৱন নাথ, দীপু খনিকৰ, বাবলু শইকীয়া, অনুপম বৰা, বাবু বৰা আৰু লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ লগতে জাভেদ আলীৰ এই প্ৰচেষ্টা ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম আৰু ভালপোৱাৰেই যেন প্ৰকাশ ঘটিছে এই প্ৰয়াসত । নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰায় ১২ ফুট উচ্চতাৰ এখন বিশাল গীটাৰ । কিয়নো গীতৰ জৰিয়তে কোটি কোটি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰা জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম প্ৰিয় সংগী আছিল তেওঁৰ মৰমৰ গীটাৰ । সেই গীটাৰখনকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ প্ৰতীক হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে শুকুৰবাৰে ই-ৰিক্সাৰে যাত্ৰা কৰিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ।
জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশাল গীটাৰখন জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত তেওঁলোকে উছৰ্গা কৰিব । জীৱন-জীৱিকাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভালপোৱাই যে মানুহৰ হৃদয়ত কিমান গভীৰভাৱে শিপাই আছে এই অনন্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়েই তাৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী নিদৰ্শন ।
এই সম্পৰ্কে নেত্ৰমণি খনিকৰে কয়, "১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নিবলৈ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । আমি আঠজনেই ৰিক্সা চলাই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ । কিন্তু খালী হাতে যাবলৈ বেয়া লাগিব বুলি ভাবি আমি গীটাৰ এখন নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈ যোৱাৰ কথা ঠিক কৰিলোঁ । এইখন গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্লাইব'ৰ্ড, ৰছী আৰু ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ । আমি দিনত ই-ৰিক্সা চলাওঁ আৰু নিশা আৰু পুৱা সকলোৱে মিলি সাত দিনত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ।"
আনহাতে, যুৱককেইগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আবেদা বেগমে কয়, "যুৱককেইজনে ই-ৰিক্সা চলায় । জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে । কিন্তু খালী হাতে যোৱাতকৈ জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা এখন গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰি উপহাৰ হিচাপে দিম বুলি আলোচনা কৰি সাতদিনৰ পৰা দিনে-নিশাই কষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলে । যিহেতু আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱক, গতিকে তেওঁলোকে গীটাৰখন জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নি কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব । সেয়ে গৰিমা বৌৱে যাতে ফৰকাটিঙৰ পৰা লৈ যোৱা এই গীটাৰখন নিজ হাতেৰে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ । ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱকসকলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সুন্দৰকৈ এই গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰাটোত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"