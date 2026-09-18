ETV Bharat / state

১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি: গোলাঘাটৰ ই-ৰিক্সা চালকে আনিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ

তেওঁলোকে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত অতি মৰমেৰে নিৰ্মাণ কৰা গীটাৰখন যাতে জুবিন ক্ষেত্ৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব পাৰে ।

Zubeen Garg death anniversary
১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : গানৰ ৰজা জুবিনৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । কিন্তু বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি অসমৰ সংগীত সম্ৰাট জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালনৰ বাবে অনুৰাগীসকলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰয়াস কৰিছে ।

কোনোবাই যদি জুবিন গাৰ্গক গীতে-মাতে স্মৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, কোনোবাই আকৌ বিভিন্ন স্মাৰক নিৰ্মাণেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক নিজৰ অন্তৰাত্মাত সজীৱ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।

১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

জুবিনবিহীন এটা বছৰ । যিটো হয়তো কোনো অসমীয়াই কোনোদিনে কল্পনাই কৰা নাছিল যে ইমান সোনকালে তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব । কিন্তু সেয়াই বাস্তৱ । সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ জুবিনৰ মৃত্যু দিনৰ স্মৰণ উৎসৱ জুবিন দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আনহাতে, এই প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক নিজৰ হস্তকৰ্মৰে জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে গোলাঘাটৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান যুৱকে ।

Zubeen Garg death anniversary
১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

হৃদয়ত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৃতি আৰু হাতত জুবিনৰ প্ৰিয় বাদ্যযন্ত্ৰ গীটাৰ । জীৱিকাৰ তাগিদাত প্ৰতিদিনে ই-ৰিক্সা চলোৱা গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিং হাবিচুক গাঁৱৰ সাতগৰাকী ই-ৰিক্সাচালকে গ্ৰহণ কৰিছে এক অনন্য প্ৰয়াস । নেত্ৰমণি খনিকৰ, জীৱন নাথ, দীপু খনিকৰ, বাবলু শইকীয়া, অনুপম বৰা, বাবু বৰা আৰু লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ লগতে জাভেদ আলীৰ এই প্ৰচেষ্টা ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম আৰু ভালপোৱাৰেই যেন প্ৰকাশ ঘটিছে এই প্ৰয়াসত । নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰায় ১২ ফুট উচ্চতাৰ এখন বিশাল গীটাৰ । কিয়নো গীতৰ জৰিয়তে কোটি কোটি মানুহৰ হৃদয় জয় কৰা জুবিন গাৰ্গৰ অন্যতম প্ৰিয় সংগী আছিল তেওঁৰ মৰমৰ গীটাৰ । সেই গীটাৰখনকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ প্ৰতীক হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে শুকুৰবাৰে ই-ৰিক্সাৰে যাত্ৰা কৰিছে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ।

Zubeen Garg death anniversary
১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat)

জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকি-বন্তি জ্বলাই, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে নিজ হাতে নিৰ্মাণ কৰা এই বিশাল গীটাৰখন জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত তেওঁলোকে উছৰ্গা কৰিব । জীৱন-জীৱিকাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা গভীৰ ভালপোৱাই যে মানুহৰ হৃদয়ত কিমান গভীৰভাৱে শিপাই আছে এই অনন্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়েই তাৰ এক মৰ্মস্পৰ্শী নিদৰ্শন ।

এই সম্পৰ্কে নেত্ৰমণি খনিকৰে কয়, "১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নিবলৈ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । আমি আঠজনেই ৰিক্সা চলাই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ । কিন্তু খালী হাতে যাবলৈ বেয়া লাগিব বুলি ভাবি আমি গীটাৰ এখন নিজ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈ যোৱাৰ কথা ঠিক কৰিলোঁ । এইখন গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্লাইব'ৰ্ড, ৰছী আৰু ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ । আমি দিনত ই-ৰিক্সা চলাওঁ আৰু নিশা আৰু পুৱা সকলোৱে মিলি সাত দিনত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ।"

Zubeen Garg death anniversary
১২ ফুট উচ্চতাৰ গীটাৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, যুৱককেইগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আবেদা বেগমে কয়, "যুৱককেইজনে ই-ৰিক্সা চলায় । জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে । কিন্তু খালী হাতে যোৱাতকৈ জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা এখন গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰি উপহাৰ হিচাপে দিম বুলি আলোচনা কৰি সাতদিনৰ পৰা দিনে-নিশাই কষ্ট কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলে । যিহেতু আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱক, গতিকে তেওঁলোকে গীটাৰখন জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ নি কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব । সেয়ে গৰিমা বৌৱে যাতে ফৰকাটিঙৰ পৰা লৈ যোৱা এই গীটাৰখন নিজ হাতেৰে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ । ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱকসকলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সুন্দৰকৈ এই গীটাৰ নিৰ্মাণ কৰাটোত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গ: কাব্যৰ পৰা শিল্প, শিল্পীৰ পৰা সত্তা; কথা-সুৰ-কণ্ঠক লৈ এক বিশ্লেষণ
লগতে পঢ়ক :জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিন দিৱসৰ শুভাৰম্ভ, উপস্থিত চেলিম মাৰ্চেণ্ট

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী
জুবিন গাৰ্গ
গৰিমা গাৰ্গ
জুবিন ক্ষেত্ৰ
ZUBEEN GARG DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.