তেজপুৰত আমেৰিকা নিবাসী ভাৰতীয় মূলৰ পৰ্যটকৰ মৃত্যু, অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছিল মহিলাগৰাকী
অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ বাবে আহি তেজপুৰত অসুস্থ হৈ পৰা ৭৫ বছৰীয়া আমেৰিকা নিবাসী মহিলা পৰ্যটক ইন্দিৰা ৰাজুৰ মৃত্যু ।
Published : November 29, 2026 at 11:40 AM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ আহি তেজপুৰৰ এখন হোটেলত বাহৰ পাতি থকা ৭৫ বছৰীয়া এগৰাকী আমেৰিকা নিবাসী ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা পৰ্যটকৰ অকাল মৃত্যু ঘটে । হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা মহিলাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় ।
মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম ইন্দিৰা ৰাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাসিন্দা ভাৰতীয় মূলৰ মহিলাগৰাকীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে তেজপুৰত উপস্থিত হৈছিল । পৰ্যটকগৰাকীৰ সৈতে আছিল টুৰিষ্ট গাইড মনীশ লাখানা । তেওঁলোকে তেজপুৰৰ হোটেল গ্ৰীণউডত বাহৰ পাতি আছিল ।
জানিব পৰা মতে, নিশাৰ ভাগত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে মহিলাগৰাকী । লগে লগে তেওঁক তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাই দেখা দিয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক তেজপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় টাইমছ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
ইফালে, মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত আমেৰিকাত থকা পৰিয়ালৰ লোকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । সেই অনুসৰি এম্বুলেন্সযোগে গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যদিও বাটতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ইন্দিৰা ৰাজুৱে ।
কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ ৰমেশ গোস্বামীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক ইতিমধ্যে কলকাতাত উপস্থিত হৈছে । তেওঁলোক তেজপুৰত উপস্থিত নোহোৱালৈকে মৃতদেহটো কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে তেজপুৰত থকা সময়ছোৱাত টুৰিষ্ট গাইড মনীশ লাখানাই অসুস্থ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল ।