এটা দুটা নহয়, ৭৫ টাকৈ ছাগলীক বিহ দি হত্যা ! কামৰূপৰ পছৰীয়াত মর্মান্তিক ঘটনা

এটা দুটা নহয়, ৭৫ টাকৈ ছাগলীক বিহ দি হত্যা ! কামৰূপৰ পছৰীয়াত মর্মান্তিক ঘটনা
"মোৰ এই ফাৰ্মখন জীয়াই ৰাখক আপোনালোকে । ছাগলী নহ'লে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম ।" ছাগলী পালক দিবাকৰ কলিতাৰ কাতৰ আহ্বান ।
Published : December 26, 2025 at 8:09 PM IST
বাইহাটা : কাহানিও ভাবিব নোৱৰা, কল্পনা কৰিব নোৱৰা এক ঘটনা ! ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড তাকো প্ৰকাশ কৰাৰ ভাষা নাই ! গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা, মানৱতাক লজ্জানত কৰা এক মৰ্মান্তিক কাণ্ড ! এই কাণ্ডৰ বিষয়ে জানিলে আপোনাৰো ৰক্ত শীতল হৈ যাব, চকুৰ পানী গোট মাৰি ৰ'ব ।
আচলতে এই ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ শব্দৰ আঁত বিচাৰিবলগা হয়, ভাষা হেৰাই যায় । কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায় এই মৰ্মান্তিক কাণ্ড ! হয়, তেনে এক মৰ্মান্তিক, নিৰ্দয়, শোকে বুকু খুন্দা মাৰি ধৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে । ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ পছৰীয়াত ।
এটা, দুটা নহয়; ১০ বা ২০ টাও নহয়, ৭৫ টাকৈ অবোধ পশুক হত্যা ! তাকো জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ হাতত ! ৭৫ টাকৈ লচপচীয়া, সন্তানৰ মৰমেৰে লালন-পালন কৰা, এখন ঘৰ নদন-বদন কৰি তোলা, এহাল দম্পতীৰ সপোনৰ ফচল নিৰ্বোধ ছাগলীক বিহ দি হত্যা ! এই মৰ্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে মানুহৰূপী কোনো পিশাচে । যাৰ বাবে এতিয়া ছাগলী পালক এহাল দম্পতি দিশহাৰা হৈ পৰিছে, দিনতে অন্ধকাৰ দেখিছে, সপোনবোৰ থানবান হৈ গৈছে ।
কিমান আশা আৰু সপোনেৰে কামৰূপৰ পছৰীয়াৰ দিবাকৰ কলিতা আৰু ভনিতা কলিতাই গঢ়ি তুলিছিল এখন ছাগলী ফাৰ্ম । নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন-পালন কৰিছিল । পশুধন পালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল । আন দহজন শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে কৰ্মসংস্কৃতিৰ বাট কাটিছিল । কিন্তু কোনো নৰাধমৰ বাবে সেয়া আছিল সহ্য কৰিব নোৱৰা বিধৰ । যাৰ বাবে অতি নিৰ্মমভাৱে ৭৫ টাকৈ ছাগলীক বিহ দি হত্যা কৰে । পৰিণতিত এতিয়া চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে দুয়ো পতি-পত্নী । কেৱল হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে, উত্তৰহীন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে ।
কাৰ কি জগৰ লগাইছিল এই অবোধ সন্তানতুল্য ছাগলীকেইটাই ! এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এতিয়া ভাগৰি পৰিছে আদৰ্শ পশুপালক দুগৰাকী । কিমান নীচ তথা তললৈ নামিলে ইমান বৰ্বৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে মানৰূপী দানৱে । মানৱতা যেন আকৌ এবাৰ ভূলুণ্ঠিত হ'ল কামৰূপ জিলাৰ পছৰীয়াত । তাৰেই এক উদাহৰণ এয়া । একেলগে ৭৫ টাকৈ ছাগলীক বিহ দি মাৰি পেলালে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে !
ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পছৰীয়াৰ দিবাকৰ কলিতা আৰু ভনিতা কলিতাৰ ছাগলী ফাৰ্মত । ফাৰ্মখনত কোনো নথকাৰ সুযোগতে কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কৰে এই জঘন্য কৰ্ম । ফলত লাখ লাখ টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ল দুয়োগৰাকী স্বামী-স্ত্ৰী । মৃত্যু হোৱা ছাগলীকেইটাৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য অৰ্ধ কোটি টকা । প্ৰায় ৫১ লাখ টকা মূল্যৰ ছাগলীকেইটা হেৰুৱাই এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে দিবাকৰ-ভনিতা ।
কিয়নো ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ উৎস আছিল এই ছাগলীকেইটা । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ছাগলী যোগান ধৰি আহিছিল দুয়োগৰাকীয়ে । লগতে এই ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫ জনকৈ ব্যক্তিক দিছিল সংস্থাপনৰ পথ । এতিয়া এই ঘটনাই তেওঁলোকক দিকবিদিক শূন্য কৰি তুলিছে ।
এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কামৰূপ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ছাগলী পালক দিবাকৰ কলিতা আৰু ভনিতা কলিতা । ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাৰ্মখনৰ গৰাকী দিবাকৰ কলিতা আৰু ভনিতা কলিতাই ৰাইজ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ইয়াৰ উচিত বিচাৰৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে । ছাগলীকেইটাকে নিজৰ জীৱন হিচাপে গ্ৰহণ কৰা দিবাকৰ-ভনিতাই অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাগলী পালক ভনিতা কলিতাই কয়, "মোৰ সন্তান এইকেইটা, মই সন্তান বুলি কওঁ, সন্তানৰ দৰে লালন-পালন কৰিছিলোঁ । খাদ্যত বিষ দি ৬৫ টা, এতিয়ালৈকে ৭৫ টা ছাগলী হত্যা কৰিলে । হত্যা এই কাৰণেই কৈছোঁ যে পাত খাই মৰিলেও সেই বিষ কাটিবলৈ ঔষধ থাকে । বেমাৰ হ'লেও আমাক সময় দিলে হয় । কিন্তু আমাক সময় নিদিলে সিহঁতক বচাবৰ কাৰণে । এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ পিছত এটা ৭৫ টা এতিয়ালৈকে, মোৰ পশুধন নিঃশেষ হৈ গ'ল ।"
আনহাতে, দিবাকৰ কলিতাই কয়, "আজি দিবাকৰ কলিতাক মাৰা নাই, মাৰিলে সমগ্ৰ অসমৰ পালক বন্ধুসকলক । এনেকৈ মাৰিছে, পুলিয়ে-পোখাই উভালি মাৰি পেলালে । গোটেইকেইটা ছাগলী মাৰি পেলালে মোৰ । তাতকৈ যদি মোক মাৰি পেলালে হয় বেছি ভাল হ'ল হয় । কিমান যুৱচাম উঠি আহিছিল মোৰ ফাৰ্মখন চাই । মা পদুমী গ'ট ফাৰ্ম চাই কিমান পালক বন্ধু উঠি আহিছিল । কিমানে ছাগলী ফাৰ্ম কৰিছিল । এতিয়া ছাগলী ফাৰ্ম কৰিবলৈ ভয় কৰিব ।"
দিবাকৰ কলিতাৰ কাতৰ আহ্বান, "এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট অসম চৰকাৰক, আজিলৈ মই এটা চাকৰিৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যেন মোৰ এই ফাৰ্মখন জীয়াই ৰাখে । আৰু সমগ্ৰ ৰাইজকো কৈছোঁ, মোৰ এই ফাৰ্মখন জীয়াই ৰাখক আপোনালোকে । ছাগলী নহ'লে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম । মোৰ এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজলৈ মোক ছাগলীকেইটা দিয়ক ।"