৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: মৰিগাঁৱত জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি

৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: মৰিগাঁৱত জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি
মৰিগাঁও জিলাৰ মাণিপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত যোৱা ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় বৰদলৈ ট্ৰফীৰ জিলা পৰ্যায়ৰ খেল ।
Published : November 6, 2026 at 12:41 PM IST
মৰিগাঁও: অসমৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এখন সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতা হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ৷ এইবাৰ ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফীৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে । জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী দলে জ’নেল পৰ্যায়ত খেলিব আৰু তাৰ পাছত চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ যাব ৷
মৰিগাঁও জিলাৰ মাণিপুৰস্থিত মিনি ষ্টেডিয়ামত যোৱা ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা বৰদলৈ ট্ৰফীৰ জিলা পৰ্যায়ৰ খেল অনুষ্ঠিত হয় । এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ আঠটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখনত কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি দলে ট্ৰাইব্ৰেকাৰত ৫-৩ গ’লৰ ব্যৱধানত জাগীৰোড ক্ৰীড়া সন্থাক পৰাস্ত কৰে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ আঠটা আগশাৰীৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিটো দলেই নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তীব্ৰ সংগ্ৰাম চলাইছিল । প্ৰতিখন খেলতেই দৰ্শকৰ ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখনত জাগীৰোড ক্ৰীড়া সন্থা আৰু কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি দুয়োটা দলে প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰে যদিও উভয় পক্ষৰ বলিষ্ঠ প্ৰতিৰোধৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে কোনো দলেই গ'লৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । ফুটবলাৰৰ দুভৰিৰ ছন্দত খেলখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰে ৷ নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে গ’ল শূন্য হৈ ৰোৱা খেলখনত ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয় ।
অত্যন্ত নিপুণতা প্ৰদৰ্শন কৰি কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি দলে ট্ৰাইব্ৰেকাৰত ৫-৩ গ'লৰ ব্যৱধানত জাগীৰোড ক্ৰীড়া সন্থাক পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে । খেলখনৰ অন্তত অনুষ্ঠিত বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপ-সভাপতি নিপুণ বৰাই মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি চেম্পিয়ন কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি দলটোক প্ৰশংসা পত্ৰ, ট্ৰফীৰ লগতে আকৰ্ষণীয় নগদ ৭৫ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে ।
ইফালে, প্ৰতিযোগিতাত উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰা জাগীৰোড ক্ৰীড়া সন্থাকো সন্মানীয় ট্ৰফী প্ৰদান কৰা হয় । কুশতলি আঞ্চলিক এফ চিৰ এই ঐতিহাসিক বিজয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে । এতিয়া কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি দলে জ’নেল পৰ্যায়ত যুঁজ দিব ৷
লগতে পঢ়ক:
৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: গোলাঘাটত আঠটা দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা
জুবিন গাৰ্গ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কেএমচি এফ চি সোণাপুৰৰ