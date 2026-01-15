খুদিগাঁৱত ৭০ মেগাৱাটৰ সৌৰ প্ৰকল্প উন্মোচন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
২০৩০ ৰ ভিতৰত ৩৫০০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ ৷
Published : January 15, 2026 at 10:21 PM IST
ধুবুৰী/গুৱাহাটী: বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী নহয় অসম । কিন্তু সৌৰশক্তিৰ জৰিয়তে এই চাহিদা পূৰণৰ লক্ষ্য অসম চৰকাৰৰ । ২০৩০ চনৰ ভিতৰত অসমে ৩৫০০ মেগাৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে ৷ সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আন এক খোজ উন্মোচন কৰি এই কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত বৃহস্পতিবাৰে উন্মোচন কৰা হয় ৭০ মেগাৱাটৰ এক সৌৰশক্তি উৎপাদন প্ৰকল্প । এই প্ৰকল্প উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ‘‘ভাৰত চৰকাৰৰ এটা নৱৰত্ন কোম্পানী যাক আমি এছ জে ভি এন (Green Energy Ltd)বুলি কওঁ । Green Energy Ltd ৰ লগত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ (APDCL) লগত যুটীয়াভাৱে বিলাসীপাৰাত আমি আজি ৭০ মেগাৱাটৰ সৌৰশক্তি প্ৰকল্প এটা উন্মোচন কৰিছো । অভিলেখসংখ্যক সময়ত এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । ই আমাৰ ৰাজ্যক বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাত সহায় পৰিব ।’’
Assam’s Solar Energy target 🎯 3,500 MW by 2030!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 15, 2026
Today, our solar capacity has reached 680 MW and by April we will touch 750 MW, steadily advancing towards a sustainable, clean energy future.
📍 Newly Inaugurated: Solar Park, Bilasipara#GreenEnergy #CleanEnergy pic.twitter.com/WrVkW8KN3V
ধুবুৰীৰ খুদিগাঁৱৰ সৌৰ প্ৰকল্পটো উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অসমত উৎপাদিত সৌৰশক্তিৰ মুঠ পৰিমাণ হ’বগৈ ৭৩০ মেগাৱাট । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ‘‘আমাৰ ৰাজ্যত এটা সময়ত সৌৰশক্তি একেবাৰেই নাছিল ৷ এই সত্তৰ মেগাৱাটক যদি আমি ধৰি লও তেন্তে আজি ৬৮০ মেগাৱাট সৌৰশক্তি আমি উৎপন্ন কৰো । এছ জে ভি এনে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰছলাত আন এটা প্ৰকল্প কৰি আছে । অহা এপ্ৰিল মাহত আমি সেইটোও মুকলি কৰিব পাৰিম ৷ তাৰ পৰা আমি ৬০ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰিম ।’’
‘‘ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা লক্ষ্য আছে যে আমি ২০০০ মেগাৱাট সৌৰশক্তি উৎপাদন কৰিম । এতিয়াৰ ৬৮০ মেগাৱাটৰ লগতে শোণিতপুৰৰ ৬০ মেগাৱাট যোগ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সৰ্বমুঠ সৌৰশক্তি ৭৩০ মেগাৱাট হ’বগৈ ৷ পৰ্যায়মৰ্মে আমি ইয়াক ২০০০ মেগাৱাটলৈ লৈ যাম’’ - লগতে তেওঁ কয় ৷
Strengthening our commitment to clean energy and a sustainable future, attending the foundation stone laying ceremony of the Solar Energy Project at Khudigaon. https://t.co/hX7ChMJaCH— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 15, 2026
বিলাসীপাৰাৰ এই সৌৰ প্ৰকল্পটো এছ জে ভি এন, এ পি ডি চি এলৰ অধীনত ৰেইজ কোম্পানীয়ে ৩৫০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । এই প্ৰকল্পটোৱে ১৪১ নিয়ুত ইউনিট সৌৰশক্তি উৎপাদন কৰিব । আনহাতে, এই সেউজ শক্তিৰ প্ৰকল্পটোৰ পৰা বছৰি ১.১৫ টন কাৰ্বন নিৰ্গমন ৰোধ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে ।
অসমৰ শক্তি উৎপাদন আৰু চাহিদা
উল্লেখযোগ্য যে, এ পি ডি চি এলৰ তথ্য মতে আজিৰ তাৰিখত পিক আৱাৰত অসমত ২৮০০-২৯০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । জাৰকালি আৰু জহকালিৰ মাজত সামান্য তাৰতম্য হয় যদিও প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি সৰহ শতাংশই ৰাজ্যখনে ক্ৰয় কৰিব লাগে ।
অসম বিদ্যুৎ গ্ৰিড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে(AEGCL) কৰা অসমৰ নিজৰ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন প্ৰায় ৩৫০-৪০০ মেগাৱাটৰ ওচৰত ৷ ৰাজ্যখনত চাহিদাৰ তুলনাত শক্তি উৎপাদন বহুত কম । অসমত শীৰ্ষ চাহিদা ২৮০০-২৯৫০ মেগাৱাটৰ ওচৰত উপনীত হৈছে(২০২৪-২৫ আৰু ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বছৰত) । ফলত ৰাজ্যখনে বাহিৰৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰি বহুলাংশ চাহিদা পূৰণ কৰিবলগা হয় । সেয়ে অসম চৰকাৰে সৌৰ আৰু জলবিদ্যুৎ বৃদ্ধি কৰি স্ব-নিৰ্ভৰশীলতা বঢ়োৱাৰ দিশত কাম কৰি আছে ।
অসম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড(APGCL) য়ে ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহ পৰিচালনা কৰে ।
APGCL ৰ তথ্য অনুসৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত
- কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প : প্ৰায় ৯০-১০০ মেগাৱাট
- নামৰূপ ৰিপ্লেচমেণ্ট : প্ৰায় ৯০-৯৫ মেগাৱাট
- লাকুৱা থাৰ্মেল : প্ৰায় ৫০-৫৫ মেগাৱাট
এনে পৰিস্থিতিত নিশ্চিতভাৱে অসমত সৌৰশক্তিৰ উৎপাদনে বিজুলী শক্তিৰ নাটনিৰ জোৰা মৰাত সহায় কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজাউলক হিৰো হোৱাৰ সুযোগ দিলে: মুখ্যমন্ত্ৰী