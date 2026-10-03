ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ নিয়ম উলংঘা কৰা বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

খানাপাৰাৰ 'দ্য লোকেলছ' নামৰ বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা । ঘটনাৰে জড়িত বাৰখনৰ সাতজনকৈ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ ।

7 employees arrested in connection with incident at Khanapara's 'The Locals' bar
'দ্য লোকেলছ' নামৰ বাৰৰ সাতজনকৈ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 7:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ 'দ্য লোকেলছ' নামৰ বাৰত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এখন বাৰৰ সাতজনকৈ কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজন ক্ৰমে মেনেজাৰ জাষ্টিন ডি এৰেং, ইভেণ্ট মেনেজাৰ নেকিবুৰ জামান চৰকাৰ, ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ জুম্পা সিনহা, ঊষা দেৱী, মঞ্জু দাস, গৌৰৱ মহন্ত, দিনো সোনা ।

কি হৈছিল শুকুৰবাৰে???

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ এখন বাৰত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । খানাপাৰাস্থিত ‘দ্য লোকেলছ’ নামৰ নাইট বাৰত সুৰাপান কৰি থকা এগৰাকী যুৱতীক নিশা প্ৰায় ৩ বজাত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, সুৰা সেৱন কৰিবলৈ বাৰলৈ অহা যুৱতীগৰাকীক কৰ্মচাৰীয়ে অৰ্ধ-উলংগ কৰি প্ৰহাৰ কৰে ।

নিয়ম উলংঘা কৰা বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সকলোতে হাহাকাৰ লাগে ৷ অভিযোগ অনুসৰি ক্লাৱটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু মহিলা বাউন্সাৰসকলেও যুৱতীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিল ৷

আনকি বাৰখনত থকা চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰি কৰি যুৱতীগৰাকীক তলৰ পাৰ্কিঙলৈ নমাই অনা হৈছিল । এই আক্ৰমণৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হোৱাৰ বাবে ঘটনাটো হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷

ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা বাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ

ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে কৰ্তৃপক্ষই মূল গেটত তলা লগাই দি সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় । এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া । বৰ্তমানলৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতী গৰাকীও চিনাক্ত হোৱা নাই ৷ ইফালে নিশা ৩বজালৈ কাৰ অনুমতি লৈ বাৰখন খোলা ৰাখিছিল তাক লৈয়ো চৰ্চা অব্যাহত আছে ৷

আৰক্ষীৰ তদন্ত

বাৰখনত এগৰাকী মহিলাক অৰ্ধ উলংগ কৰি এটা দলে আক্ৰমণ কৰাৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ঘটনাটোক লৈ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে মুঠ ৭জন লোকক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

আৰক্ষীৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ২ অক্টোবৰত মহিলাগৰাকীক কেইবাগৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলাই আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত হয় । সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বাৰখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে ।

চিচিটিভি ফুটেজত ভয়ংকৰ তথ্য

চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহে, পুৱা প্ৰায় ২:৩০ বজাত বাৰখনৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীৰ চুলি আৰু কাপোৰত ধৰি তেওঁক বেছমেণ্টৰ ফালে টানি নিয়ে । বেছমেণ্টতো পুনৰ তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হয় । আক্ৰমণত অচেতন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী । মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা লোক কেইজন বাৰখনৰ কৰ্মচাৰী হয় ।

তদুপৰি বাৰখন অনুমোদিত বন্ধৰ সময় নিশা ১২:৩০ বজাৰ পাছতো চলি থকাৰ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত বাৰ কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় আৰক্ষী থানাক কোনো তথ্য অৱগত কৰা নাছিল ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত নিজাববীয়াকৈ ৭২৬/২০২৬ নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩ৰ 61(2), 117(2), 74, 75 আৰু 109(3)(5) ধাৰাৰ অধীনত গোচৰটো ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণ

অভিযোগ অনুসৰি, অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ পিছত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বিয়েৰৰ বটলেৰে বাৰখনৰ এগৰাকী মহিলা বাউন্সাৰৰ মূৰত আক্ৰমণ কৰিছিল । তাৰ ফলত বাউন্সাৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মূৰত ১৩টাকৈ চিলাই পৰিছিল ।

ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীয়েই প্ৰথমে বাউন্সাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই বাৰখন ৰণ ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: যোৰহাটত কোনে দিছে ভুৱা স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ? বিএছএফ জোৱানক নিলম্বন

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক ধ্ৰুপদী অসমীয়া অধ্যয়নৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰৰ ঘোষণাই গৱেষণাক উন্নীত কৰিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

THE LOCALS
৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
খানাপাৰাৰ দ্য লোকেলছ বাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
KHANAPARA BAR INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.