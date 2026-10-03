গুৱাহাটীৰ নিয়ম উলংঘা কৰা বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

গুৱাহাটীৰ নিয়ম উলংঘা কৰা বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ
খানাপাৰাৰ 'দ্য লোকেলছ' নামৰ বাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা । ঘটনাৰে জড়িত বাৰখনৰ সাতজনকৈ কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : October 3, 2026 at 7:19 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ 'দ্য লোকেলছ' নামৰ বাৰত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এখন বাৰৰ সাতজনকৈ কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজন ক্ৰমে মেনেজাৰ জাষ্টিন ডি এৰেং, ইভেণ্ট মেনেজাৰ নেকিবুৰ জামান চৰকাৰ, ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ জুম্পা সিনহা, ঊষা দেৱী, মঞ্জু দাস, গৌৰৱ মহন্ত, দিনো সোনা ।
কি হৈছিল শুকুৰবাৰে???
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ এখন বাৰত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । খানাপাৰাস্থিত ‘দ্য লোকেলছ’ নামৰ নাইট বাৰত সুৰাপান কৰি থকা এগৰাকী যুৱতীক নিশা প্ৰায় ৩ বজাত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, সুৰা সেৱন কৰিবলৈ বাৰলৈ অহা যুৱতীগৰাকীক কৰ্মচাৰীয়ে অৰ্ধ-উলংগ কৰি প্ৰহাৰ কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সকলোতে হাহাকাৰ লাগে ৷ অভিযোগ অনুসৰি ক্লাৱটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু মহিলা বাউন্সাৰসকলেও যুৱতীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিল ৷
আনকি বাৰখনত থকা চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰি কৰি যুৱতীগৰাকীক তলৰ পাৰ্কিঙলৈ নমাই অনা হৈছিল । এই আক্ৰমণৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হোৱাৰ বাবে ঘটনাটো হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা বাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ
ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছতে কৰ্তৃপক্ষই মূল গেটত তলা লগাই দি সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় । এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া । বৰ্তমানলৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতী গৰাকীও চিনাক্ত হোৱা নাই ৷ ইফালে নিশা ৩বজালৈ কাৰ অনুমতি লৈ বাৰখন খোলা ৰাখিছিল তাক লৈয়ো চৰ্চা অব্যাহত আছে ৷
আৰক্ষীৰ তদন্ত
বাৰখনত এগৰাকী মহিলাক অৰ্ধ উলংগ কৰি এটা দলে আক্ৰমণ কৰাৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ঘটনাটোক লৈ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে মুঠ ৭জন লোকক এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
আৰক্ষীৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ২ অক্টোবৰত মহিলাগৰাকীক কেইবাগৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলাই আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত হয় । সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বাৰখনৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে ।
চিচিটিভি ফুটেজত ভয়ংকৰ তথ্য
চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহে, পুৱা প্ৰায় ২:৩০ বজাত বাৰখনৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীৰ চুলি আৰু কাপোৰত ধৰি তেওঁক বেছমেণ্টৰ ফালে টানি নিয়ে । বেছমেণ্টতো পুনৰ তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হয় । আক্ৰমণত অচেতন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী । মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা লোক কেইজন বাৰখনৰ কৰ্মচাৰী হয় ।
তদুপৰি বাৰখন অনুমোদিত বন্ধৰ সময় নিশা ১২:৩০ বজাৰ পাছতো চলি থকাৰ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত বাৰ কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় আৰক্ষী থানাক কোনো তথ্য অৱগত কৰা নাছিল ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত নিজাববীয়াকৈ ৭২৬/২০২৬ নম্বৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩ৰ 61(2), 117(2), 74, 75 আৰু 109(3)(5) ধাৰাৰ অধীনত গোচৰটো ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণ
অভিযোগ অনুসৰি, অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ পিছত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বিয়েৰৰ বটলেৰে বাৰখনৰ এগৰাকী মহিলা বাউন্সাৰৰ মূৰত আক্ৰমণ কৰিছিল । তাৰ ফলত বাউন্সাৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মূৰত ১৩টাকৈ চিলাই পৰিছিল ।
ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱতীয়েই প্ৰথমে বাউন্সাৰক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই বাৰখন ৰণ ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল ।