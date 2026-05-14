ৰাজহ ফাঁকি দি মৰিগাঁৱত বালিৰ অবৈধ বেহা, বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ

অবৈধ বালি মহলৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ বন বিভাগ । মৰিগাঁৱত ৭ খনকৈ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ ।

7 dumpers illegally carrying sand seized in Morigaon
জালত পৰিল ৭ খনকৈ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 7:39 AM IST

মৰিগাঁও: বালিৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলা বন বিভাগে । মৰিগাঁৱৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া মুনমী গগৈৰ নেতৃত্বত যোৱা নিশা চলোৱা এক সফল অভিযানত ৭ খনকৈ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বনকৰ্মীৰ দলটো ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা অবৈধ বালি মহলসমূহৰ পৰা নিশাৰ অন্ধকাৰত চৰকাৰী ৰাজহ ফাঁকি দি গুৱাহাটী অভিমুখে বালি সৰবৰাহ হৈ থকাৰ এক গোপন খবৰ বন বিভাগৰ হাতত পৰিছিল । এই খবৰৰ ভিত্তিতেই আঞ্চলিক বন বিষয়া মুনমী গগৈৰ নেতৃত্বত বন বিভাগৰ এটা দলে ভকতগাঁৱত খাপ পিটি বহিছিল ।

অভিযানকালত দলটোৱে সাতখনকৈ বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰক আগভেটি ধৰে । তালাচী চলোৱাৰ সময়ত চালকসকলে বালি কঢ়িওৱাৰ কোনো ধৰণৰ বৈধ নথি-পত্ৰ বা চৰকাৰী চালান দেখুৱাবলৈ সক্ষম নোহোৱাত বন বিভাগে ডাম্পাৰ কেইখন জব্দ কৰি নিজৰ জিম্মাত লয় । মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বালি মাফিয়াই জাল বিস্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

বিশেষকৈ নিশা হ’লেই সক্ৰিয় হৈ পৰে এই চক্ৰটো । কোনো চৰকাৰী অনুমতি নোহোৱাকৈয়ে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ লুট কৰি গুৱাহাটীৰ দৰে মহানগৰীলৈ নিতৌ সৰবৰাহ কৰি আহিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুওৱাৰ লগতে পৰিৱেশৰো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে । বন বিষয়া মুনমী গগৈৰ এই তৎপৰতাক একেমুখে শলাগ লৈছে মৰিগাঁৱৰ সচেতন ৰাইজে ।

স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, নিশাৰ ভাগত ডাম্পাৰৰ অবাধ চলাচলৰ বাবে গাঁৱৰ পথসমূহৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে । অবৈধ খননৰ ফলত নদীৰ পাৰ আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নষ্ট হৈছে । বন বিভাগৰ এনে কঠোৰ পদক্ষেপৰ ফলত অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ।

অভিযানৰ সন্দৰ্ভত বন বিভাগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰে । আগন্তুক দিনটো এনেধৰণৰ অবৈধ খনন আৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি বন বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে । বৰ্তমান জব্দকৃত ডাম্পাৰ কেইখনৰ বিৰুদ্ধে বন আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি বিভাগীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত মূল মাফিয়া চক্ৰটোৰ সন্ধানত বন বিভাগে জাল পেলাইছে ।

এগৰাকী বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি নিয়মীয়া তহলদাৰীত যাওঁ । তেতিয়া আমি চাৰিখন অবৈধভাৱে বালি কঢ়িয়াই নিয়া ডাম্পাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হও । ইতিমধ্যে আমি বিভাগীয় নীতি-নিয়মমতে গোচৰ ৰুজু হৈছে । পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ নোলোৱালৈকে গাড়ীখন জব্দ কৰি থোৱা হৈছে আৰু যিখিনি জৰিমণা আছে সেইখিনি তেওঁলোকে দিবলৈ মান্তি হৈছে ।"

