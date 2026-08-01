বানাক্ৰান্ত তিনি জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে ৭.৬২ কোটি মুকলি
মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা, অসমলৈ ৭,৬২,৫৪,০০০ টকা অনুমোদন ৷
Published : August 1, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ ঘোষণা ৷ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে ৭ কোটিৰো অধিক ধন মুকলি কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা, অসমলৈ ৭,৬২,৫৪,০০০ টকা অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"উক্ত ধনৰাশি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি অসমৰ সঞ্চয় একাউণ্টৰ পৰা সমগ্ৰশিক্ষা, অসমৰ সঞ্চয় একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৷ শিশুৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও একোৱেই বাধা আহিব নোৱাৰে ।"
Just signed off on the cheque authorising @Samagra_Assam to utilise ₹7.62 crore from the Chief Minister’s Relief Fund to procure new uniforms for our students affected by the #AssamFloods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 1, 2026
Nothing should ever come in the way of a child’s education. pic.twitter.com/vu7gY1SxFo
মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ সন্দৰ্ভত এক প্ৰেছ বিবৃত্তিৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে কয়,"শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানপীড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা, অসমলৈ ৭,৬২,৫৪,০০০ টকা অনুমোদন জনোৱা হৈছে । এই ধনেৰে বানাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত চাৰি জিলাৰ 'ক' শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম ক্ৰয়ৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷"
উল্লেখ্য যে, তিনি জিলাত বৰ্তমানো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পৰিৱেশ গঢ় লোৱা নাই ৷ আনফালে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়ৰ পঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ বিপৰীতে বিশেষকৈ তিনি জিলাত হোৱা বিভীষিকাময় বানে সকলো অনিষ্ট কৰিলে ৷
শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিল, "বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাখণ্ডক পুনৰ সুচল কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শিৱসাগৰত ৫৫০ খন বিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । চৰাইদেউ জিলাতো বহু বিদ্যালয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বোকাত আছে বিদ্যালয়সমূহ । অহা ৫-৬ আগষ্টৰ ভিতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়সমূহক ২-৩ লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব । অহা ৯ আগষ্টৰ পৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ খোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আৰম্ভ হ'ল অৰুণোদয় ৩.০