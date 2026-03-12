ETV Bharat / state

দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা গছবোৰ কেনে আছে ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা কুঁহিপাতৰ এখিলাও দেখা নাই ৰাইজে !

উপযুক্ত যত্নৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এসময়ত দীঘলীপুখুৰীক শুৱনি কৰি ৰখা গছসমূহে ৷

trees shifted from dighalipukhuri to maskhowa
কেনে আছে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা গছবোৰ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: যোৱা মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল বহুচৰ্চিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দীৰ্ঘতম উৰণ সেতু ‘মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতু’ ৷ এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণৰ সময়ত আমবাৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ গছবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰাক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু সচেতন নাগৰিক ৷ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে আমবাৰীৰ অগপ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ সন্মুখলৈ প্ৰায় ৭০ জোপা গছ স্থানান্তৰ কৰিছিল ৷

মঙলবাৰে উৰণসেতুখনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণৰ প্ৰসংগত গছ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰাসকলক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ৭০ জোপা গছ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল, যাৰ ভিতৰত ৬৮ ডাল গছেই বর্তমান জীয়াই আছে ৷ এতিয়া গছবোৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু তাৰ পৰা সেউজীয়া পাত ওলাইছে ৷" কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা পোৱা সেউজীয়া পাতবোৰ বিশেষ গছ কেইডালত আন লোকসকলেহে দেখা পোৱা নাই ৷

দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা উভালি পেলোৱা গছবোৰ কেনে আছে ? (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতাৰ্থত বৰ্তমান এই গছ কেইজোপাৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় ৷ সেউজীয়া পাত দূৰৰে কথা যত্নৰ অভাৱত শুকাই লঠঙা হৈ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে স্থানান্তৰ কৰা গছকেইজোপাই ৷ এই গছকেইজোপাৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ছাত্ৰ নেত্ৰী সংগীতা দাসে কয়,‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰণসেতু উদ্বোধন কৰি কৈছে যে স্থানান্তৰ কৰা ৭০ জোপা গছৰ ৬৮ জোপা গছে জীয়াই আছে ৷ স্থানান্তৰ কৰা ঠাইলৈ গৈ চালে গম পাব তাত এজোপা গছো বাচি থকা নাই ৷ গছবোৰ মৰিছে ৷ এইবোৰ ভেকোভাওনাত পৰিণত হ'ল ৷ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যে গছবোৰ স্থানান্তৰ হোৱা নাই সেয়া প্ৰমাণিত হ'ল ৷’’

trees shifted from dighalipukhuri to maskhowa
মৃত্য়ুৰ ক্ষণ... (ETV Bharat Assam)
trees shifted from dighalipukhuri to maskhowa
উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কৰুণ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে নাগৰিক আন্দোলন হৈছিল ৷ সকলো স্তৰৰ লোকে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যিহেতু আমি দীঘলীপুখুৰীক গুৱাহাটীৰ হাওঁফাওঁ বুলি কওঁ, এই গছবোৰ যাতে নাকাটে সেয়া দাবী কৰা হৈছিল ৷ তেওঁলোকৰ উৰণসেতুৰ যিটো পূৰ্বৰ ডিজাইন আছিলে সেইটো যাতে সলনি কৰে, তাৰো দাবী উঠিছিল ৷ সেইমতে সলনি কৰা হ'ল ৷ ৰাইজে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে এইটো হৈছে ৷ কোনো নিৰ্দিষ্ট দল-সংগঠনে ইয়াক কৰা নাই ৷ ৰাইজৰ প্ৰতিৰোধৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰী পিছ পৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ তেওঁ যে গোকাট মিছা কথা কৈছে সেয়া জলজল পটপট ৷ এইদৰে গোকাট মিছা কথা কৈ ৰাইজক আভুৱা ভাৰিব নোৱাৰে ৷ এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে মিছা কথা কৈছিল ৷ মিছা কথা কৈ গছ স্থানান্তৰ কৰিলে, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, সেয়া ৰাইজ মাছখোৱালৈ গ'লে নিজে দেখা পাব ৷’’

trees shifted from dighalipukhuri to maskhowa
দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা গছৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত থকা গছসমূহ নাকাটিবলৈ ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হৈছিল গুৱাহাটীত ৷ ছাত্ৰসমাজেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি গছবোৰত বিশেষ চিত্ৰ অংকন কৰি গছ ৰক্ষাৰ আহ্বান জনাইছিল ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলেও এই গছ ৰক্ষাৰ আন্দোলনলৈ সঁহাৰি আগবঢ়াইছিল ৷ যাৰ বাবে গছসমূহ কটাৰ পৰিৱৰ্তে সেই স্থানৰ পৰা উভালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল চৰকাৰে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰাৰ দৰে সেই গছবোৰত এতিয়া কোনো সেউজীয়া পাত দেখা পোৱা নাই ৷ উপযুক্ত যত্নৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে দীঘলীপুখুৰীক শুৱনি কৰি ৰখা এই গছসমূহে ৷

লগতে পঢ়ক:

কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তা কৰি আছে, '২৬ৰ নহয় : আঁহ ফালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা

ETV Bharat Exclusive: শিলচৰ-সৌৰাষ্ট্র ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড’ৰৰ ডিমা হাচাওৰ বালাচেৰা-হাৰাংগাজাও ঘাইপথত ব্য়পক খেলিমেলি

TAGGED:

মহাৰাজ পৃথু উৰণ সেতু
দীঘলীপুখুৰী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ স্থানান্তৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.